Nurmijärvellä joukkotappelu koulun parkkipaikalla – tuloksena verinirhaumia ja revenneitä vaatteita

Nurmijärvellä on lauantai-iltana tapahtunut pienelle paikkakunnalle poikkeuksellisen laaja joukkotappelu.

Poliisi hälytettiin kahdeksan aikaan illalla Heikkiläntien koulun parkkipaikalle. Koulun lähellä oli useita kymmeniä nuoria ja nuoria aikuisia, joista osa oli paikallisia asukkaita ja osa läheisistä vastaanottokeskuksista. Poliisin tullessa tilanne oli jo rauhoittunut eikä ketään otettu heti kiinni.

Tappelusta on tehty rikosilmoitus nimikkeellä pahoinpitely. Poliisin tietoon on tullut verinirhaumia, repeytyneitä vaatteita ja muita pieniä omaisuusvahinkoja, mutta ei ainakaan toistaiseksi vakavampia loukkaantumisia. Kun paikalla on ollut paljon ihmisiä, on mahdollista, että ilmoituksia tulee vielä lisää.

Poliisi selvittää edelleen, moniko oli mukana tappelussa. Se tiedetään, että väkivalta leimahti muutaman ihmisen välisestä kiistasta ja levisi sitten laajemman joukon välille. Kiistan poliisi kertoo saaneen alkunsa ”henkilökohtaisista syistä”, mutta tässä vaiheessa tutkintaa tätä ei lähdetä avaamaan enempää.

”Alussa kyseessä ei siis ole ollut esimerkiksi kahden suuremman porukan väliset erimielisyydet vaan pienen ihmisjoukon välinen kärhämä. Meillä on jonkinlainen käsitys tapahtumien kulusta, mutta selvitämme asiaa edelleen”, kuvailee rikoskomisario Timo Pirinen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta. Hän toteaa, että tapaus ei ole paikkakunnalla tavanomainen.

Poliisi jatkaa asian selvittelyä.