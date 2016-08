HJK:n kuplahalli suljettu Helsingissä – syynä ilkivalta tai vahinko

HJK:n jalkapallojuniorien käyttämä HS-areena on suljettu äkisti viikonloppuna Taka-Töölössä.

Syynä on se, että lauantai-iltana noin kuuden aikaan joku avasi kaikki kuplahallin ovet täysin auki ja halli alkoi painua kasaan.

Kukaan ei loukkaantunut, hallin ovet suljettiin nopeasti ja se saatiin uudelleen pystyyn. Alempaan kerrokseen tuli kuitenkin repeytymiä ja vaurioita.

Kaksikerroksisen hallin ei koskaan pitäisi päästä painumaan kokonaan kasaan, joten tilanne ei todennäköisesti olisi ollut vaaraksi ihmisille siinäkään tapauksessa, että tapahtuneeseen ei olisi heti puututtu.

Kaikki harjoitus- ja pelivuorot on peruttu toistaiseksi.

Tapahtunutta on vasta alettu tutkia, joten vielä ei tiedetä varmasti onko kyseessä ilkivalta vai vahinko.

Vielä on myös epäselvää, kauanko korjaustyöt kestävät. Olosuhdepäällikkö Antti-Jussi Väinölä kertoo, että korjaajat saapuvat Italiasta ja tavoite on selvitä töissä parissa viikossa. Parhaassa tapauksessa halli on jo viikon päästä kunnossa.