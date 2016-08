”Ei ole hokkuspokkus-keinoja” – Espoolla on edessään tiukat ajat, sillä vain harva poliitikko nostaisi veroja

Espoossa pyöritellään jo kysymystä ensi vuoden veronkorotuksista. Aiheesta käytiin kädenvääntöä maanantaina kun Espoon kaupunginhallitus käsitteli ja hyväksyi vuoden 2017 talousarvion.

Jo kesäkuussa käydyissä ensi vuoden taloutta linjaavissa kehysneuvotteluissa päätettiin laittaa sisäilmaongelmista kärsivien koulujen äkilliseen korjaustarpeeseen 10 miljoonaa euroa. Raha pyritään nipistämään ensisijaisesti muista hankkeista, mutta korjaustarpeiden iskiessä investointibudjetti voidaan tarvittaessa ylittää.

Homekoulujen korjaustarpeen lisäksi kaupunginhallituksessa puhutti tiukka taloustilanne ja siihen sopivat lääkkeet.

Espoon taloudessa on vähemmän jaettavaa, sillä valtavat rakennushankkeet metroasemien ympärillä syövät paljon rahaa. Samaan aikaan kun kaupunki kasvaa ennätysvauhtia, on talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmassa linjattu, että myös kaupungin tuottavuutta on parannettava. Ensi vuonna se tarkoittanee toimintakatteen parantamista 15 miljoonalla eurolla. Toimintakate kertoo kuinka suuri osuus kaupungin palveluiden tuottamisesta tapahtuu verorahoilla.

Espoon kohdalla tämä tulee todennäköisesti tarkoittamaan sitä, että palveluista on jo karsittava 15 miljoonan euron verran tai nostettava veroprosenttia.

Mistä raha otetaan, siitä eivät poliitikot pääse yksimielisyyteen.

Kaupunki ei voi ottaa lisää velkaa, sillä metron tuoman rakentamisen vuoksi lainakatto saavutetaan muutenkin. Kaupunki haluaa taittaa lainanoton vuoteen 2020 mennessä.

Tavoite on vaikea saavuttaa ilman menojen karsimista palveluista, sillä metron rakentaminen on kiihdyttänyt kaupungin rakennustahtia. Palveluita karsimalla kaupunki saisi entistä suuremman osan rakentamistarpeestaan toteutettua omalla rahalla ja lainamäärän saisi taitettua tavoiteaikaan mennessä.

Keinoja tuottavuuden lisäämiseksi ei ole loputtomasti ja osa niistä on jo käsitelty, kuten ehdotus subjektiivisen päivähoito-oikeuden karsimiseksi.

Nyt keinovalikoimassa on muun muassa ryhmäkokojen kasvattaminen kouluissa ja päiväkodeissa, palvelumaksujen korottaminen sekä veroprosentin nostaminen. Vihreät ja Sdp ehdottaa veronkorotusta puolella prosenttiyksiköllä.

”Meillä on aito huoli palveluiden turvaamisesta. Ei löydy enää mitään hokkuspokkus-keinoja. Toimialat ovat tehostaneet toimintaansa jo vuosia emmekä halua karsia esimerkiksi opetuksen laadusta”, sanoo kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Tiina Elo (vihr).

”Pidämme veronkorotusta parempana vaihtoehtona kuin merkittävää palvelutason laskua ja koulukorjausten lykkäämistä.”

Siihen eivät muut ryhmät suostuneet. Mikäli valtuusto päättää hyväksyä ensi vuoden talouskehyksen ilman veronkorotuksia, on eri toimialoilla edessä säästötalkoot palveluissa.

Espoon kaupunginvaltuusto lyö lukkoon ensi vuoden veroprosentit syyskuussa ja päättää vuoden 2017 talousarviosta joulukuussa.