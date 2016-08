Pummilla matkustaminen ei ole pikkujuttu: 15 000:lle maksuhäiriömerkintä liputta matkustamisesta vuosittain

Tarkastusmaksuista suuri osa jää maksamatta, joka aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän, kertoo Suomen Asiakastieto Oy tiedotteessaan.

Tarkastusmaksuja määrätään Asiakastieto Oy:n mukaan vuosittain 70 000–80 000 kappaletta, joista lähes puolet aiheuttaa Asiakastieto Oy:n mukaan maksuhäiriömerkinnän rekisteriin. Suomen Asiakastieto Oy:n vuosina 2012–2015 keräämien tilastotietojen mukaan vuosittain maksamatta jääneestä tarkastusmaksusta rekisteröidään maksuhäiriömerkintä 12 000–17 000 henkilölle.

”Jokaiselle rekisteröidylle on kertynyt keskimäärin 2–3 merkintää vuodessa, yhteensä lähes 35 000. Osalla kyse on varmasti välinpitämättömyydestä, kun oma taloudenhallinta on muutenkin suistunut raiteiltaan”, sanoo Suomen Asiakastieto Oy:n liiketoiminnanjohtaja Jouni Muhonen tiedotteessa.

Suurin osa tarkastusmaksuista määrätään pääkaupunkiseudulla, sillä tarkastusmaksualue sijoittuu pääosin pääkaupunkiseudulle. Helsingin seudun liikenne (HSL) tarkastaa lippuja myös VR:n junissa, mutta määrättyjen tarkastusmaksujen määrä junamatkoilla on marginaalinen.

”Tarkkaa alueellista erottelua ei ole saatavissa. Valtaosa tarkastusmaksuista määrätään todennäköisesti Helsingissä, sillä työmatkaliikenne suuntautuu sinne. Toisaalta koko pääkaupunkiseudulla jaetaan tarkastusmaksuja, sillä ihmiset palaavat töistä kotiin Helsingin ulkopuolelle”, kertoo HSL:n matkalippujen tarkastusyksikön päällikkö Janne Solala.

Solalan mukaan eniten tarkastusmaksuja määrätään kulkuvälineissä, joissa on avorahastus. Näissä liikennevälineissä kuljettaja ei kontrolloi sitä, onko matkustajilla lippua. Näitä ovat esimerkiksi lähijunat, metrot, raitiovaunut ja runkolinjabussit 550 ja 560.

HSL määräsi tarkastusmaksuja viime vuonna lähes 79 000 tarkastusmaksua. Kaikista tarkastetuista lipuista noin 2,7 prosenttia matkusti ilman asianmukaista lippua.

”Tarkastusmaksun saaneella ei joko ole lippua ollenkaan, tai lippu on vääränlainen. Tekstiviesti- ja mobiililippuja taas hankitaan liian myöhään. Kuittausviesti pitää olla puhelimessa, kun astuu liikennevälineeseen”, Solala kertoo.

Tarkastusmaksuja merkitään selvästi eniten nuorille 18–35-vuotiaille miehille. Tälle Solala ei osaa antaa selvää syytä.

”On aika vaikea lähteä spekuloimaan, mistä tämä johtuu. Se on vuodesta toiseen toistuva ilmiö, jossa nuoret miehet ovat suurimmin edustettuina”, Solala kertoo.

Tarkastusmaksu peritään ulosoton kautta, jos sen jättää maksamatta. Jos ulosmitattavaa omaisuutta ei ole, saa henkilö maksuhäiriömerkinnän Asiakastiedon rekisteriin. Merkintä säilyy rekisterissä kolme vuotta, jos muita merkintöjä ei sinä aikana tule.

”Myöhässäkin on parempi toimia, jotta välttää pitkäaikaiset omaan elämäänsä. Jos luottotiedoissa on yksi merkintä, lyhenee sen tallennusaika. Esimerkiksi vuokra-asunto tai laskulla ostaminen jää monesti haaveeksi, jos luottotiedoista löytyy maksuhäiriöitä”, Muhonen sanoo.

Muhonen muistuttaa, että yksinkertaisin ja halvin tapa välttää maksuhäiriömerkintä on ostaa lippu matkustaessa julkisessa liikenteessä.