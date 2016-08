Finavia: Helsinki-Vantaalla ei mahdollista palvella harrastelentäjiä – ”Lex Malmilla” jo liki 27 000 allekirjoitusta

Finavia tiedotti tiistaina julkisuuteen, että sillä on vain rajalliset mahdollisuudet palvella harrasteilmailua Helsinki-Vantaalla. Suomen ilmailuliitto tiedusteli Finavialta mahdollisuutta tähän tarjouspyynnöllä 19. elokuuta.

Ilmailuliiton kysely liittyy Finavian vetäytymiseen Malmin lentoasemalta tämän vuoden lopussa. Lentoaseman hallinta siirtyy Helsingin kaupungille, eikä lentoliikenteen operaattoria Malmilla sen jälkeen ole. Malmin lentoasema rakennetaan asuinalueeksi Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Finavian toimitusjohtaja Kari Savolainen kertoo tiedotteessa ymmärtävänsä hyvin, kuinka osaa lentoharrastajista harmittaa, jos Malmille ei löydy lentoaseman pitäjää siksi aikaa ennen kuin Helsingin suunnitelmat asuntorakentamisesta toteutuvat käytännössä.

Finavialle tärkeintä Helsinki-Vantaalla on kuitenkin kaupallisen lentoliikenteen sujuvuus. ”Emme näe mahdolliseksi laajamittaista harrasteilmailua Helsinki-Vantaalla, jonka kansainvälinen menestyminen on kiinni siitä, kuinka sujuvasti lentoasema kaupallista lentoliikennettä palvelee”, Kari Savolainen sanoo tiedotteessa.

Helsinki-Vantaalla on päivittäin yhteensä 500 kaupallisen lentoliikenteen nousua ja laskua. Lentoaseman läpi kulkee päivittäin noin 45 000 matkustajaa, Finavia muistuttaa.

Toimitusjohtaja Savolainen osoittaisi harrastelentäjät esimerkiksi Räyskälään tai Vesivehmaalle. ”Suomessa on vuodenvaihteen jälkeenkin moneen muuhun maahan verrattuna hyvät edellytykset harrasteilmailulle. Täällä on runsaasti vapaata ilmatilaa ja vähällä käytöllä olevia lentopaikkoja. Lisäksi monilla Finavian verkostossa olevilla kentillä on aktiivista harrasteilmailun kerhotoimintaa”, hän sanoo tiedotteessa.

Lentokentän asuntorakentamista vastustavat ja harrastelentotoiminnan jatkamista Malmilla vaativat piirit ovat tehneet kansalaisaloitteen. Siinä ehdotetaan, että Malmin lentokentästä säädettäisiinkin laki, joka säilyttäisi alueen nykyisen käyttötarkoituksen.

”Lex Malmi” -kansalaisaloitteen oli tiistaina 30. elokuuta kello 13 mennessä allekirjoittanut 26 560 Suomen kansalaista. Aloitteen eteneminen eduskuntakäsittelyyn vaatii vähintään 50 000 kannatusilmoitusta. Nimet on kerättävä kuuden kuukauden kuluessa.