Päätöksen hetki: Helsinki päättää tänään, rakennetaanko Kruunuvuoreen Suomen pisin silta

Helsingin kaupunginvaltuustoa puhuttaa keskiviikkoiltana Kruunusillat, kahden kilometrin mittainen siltayhteys kantakaupungin ja tulevan Kruunuvuorenrannan asuinalueen välillä. Kokous alkaa kello 18.

Kolmesta sillasta muodostuva yhteys kulkisi Hakaniemen, Merihaan, Sompasaaren ja Korkeasaaren kautta Laajasalon Kruunuvuorenrantaan. Siltojen päälle suunnitellaan raitiotietä sekä pyörä- ja kävelyteitä. Autokaistoja Kruunusilloille ei ole tulossa.

Kruunuvuorenselän ylittävä siltaosuus olisi toteutuessaan 1,2 kilometriä pitkä. Se olisi siis hieman pidempi kuin Raippaluodon saaren manteereeseen yhdistävä silta.

Matkustajat pääsisivät Helsingin keskustasta Laajasalon perällä sijaitsevaan Yliskylään pikaraitiovaunua käyttämällä 25 minuutissa.

Kruunusilloille on aseteltu Helsingin tulevaisuuden visioissa tärkeää roolia. Siltojen nopea joukkoliikenneyhteys mahdollistaisi kantakaupungin laajentumisen itään ja keventäisi jo 2020-luvulla pahasti ruuhkautuvan itämetron taakkaa.

Hanke on kuitenkin saanut osakseen myös ankaraa kritiikkiä. Kritiikki on kohdistunut ennen kaikkea siltaprojektin hintaan. Kruunusiltojen kustannusarvio on 259 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi hanke vaatii noin sadan miljoonan euron investointeja raitiovaunuihin ja raitiovaunuvarikkoon.

Helsinki on jo aiemmin selvittänyt Kruunusilloille vaihtoehtoisia toteutustapoja. Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy Kruunusillat, rakennustyöt aloitettaisiin todennäköisesti vuonna 2018.