Poliisi epäilee ”piraattiverkon” jakaneen maksu-tv-lähetyksiä luvatta sadoille Tammisaaren ympäristössä

Poliisi epäilee, että sadat ihmiset ovat katselleet maksutelevisiokanavia läntisellä Uudellamaalla lainvastaisesti.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on aloittanut vinkin perusteella esitutkinnan epäillyistä tekijänoikeusrikoksista ja suojauksen purkujärjestelmärikoksista.

”Piraattiverkko” on toiminut Tammisaaren ympäristössä, kertoo rikoskomisario Viola Ikonen Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen talousrikostutkintayksiköstä.

”Toiminta on jatkunut vähintään useamman kuin yhden vuoden ajan, mahdollisesti useita vuosia”, Ikonen kertoo.

Esitutkinta on vasta alkuvaiheessa. Toistaiseksi poliisi on kuulustellut epäiltynä kolmea ihmistä. Yksi heistä, vuonna 1972 syntynyt mies, oli viime viikolla myös vangittuna pari päivää. Mies on myöntänyt mahdollistaneensa maksullisten tv-kanavien lainvastaisen katselun niin, ettei maksutelevisio-operaattoreille kuuluvia maksuja ole maksettu.

”Maksukanavien suojaukset on purettu, ja hänellä on ollut palvelimia, joiden kautta ohjelmaa on välitetty asiakkaiden laitteisiin”, Ikonen kertoo.

Asiakkaita on ilmeisesti ollut ainakin 200–300. Tieto laittomasta maksu-tv-verkostosta on Ikosen mukaan kulkenut suusta suuhun, eikä sitä ole varsinaisesti mainostettu.

Poliisi ei tutkinnallisista syistä esitutkinnan tässä vaiheessa halua kertoa, minkä kanavien lähetyksiä se toistaiseksi epäilee välitetyn laittomasti. Epäiltyjen mahdollisesti saaman rahallisen hyödyn suuruutta ei vielä ole selvitetty.

Poliisi tietää suunnilleen, minkä verran asiakkailta on väitetysti veloitettu palvelusta. Korvausvaatimukset tulevat Ikosen mukaan aikanaan asianomistajilta sen perusteella, minkälaista vahinkoa operaattorit arvioivat itselleen koituneen.

Tutkinnanjohtaja Ikonen ei uskalla vielä arvioida, milloin esitutkinta valmistuu ja juttu voidaan antaa eteenpäin mahdollista syyteharkintaa varten.

”Epäillyltä takavarikoituja laitteita on aika paljon, ja niiden tutkiminen vie aikaa.”