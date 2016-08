Merikylpylä rantasaunoineen avautuu tänään Helsingin keskustassa – HS tutustui altaisiin Jani Sievisen kanssa

Allas keskittyy uintiin Merikylpylässä on kolme allasta: lastenallas, lämminvesiallas sekä merivesiallas. Kylpyläalueella on lisäksi hiekkaranta ja kattoterassialue. Kaikkia altaita on tarkoitus pitää auki ympäri vuoden. Saunoja on kolme: naisten ja miesten sauna sekä yksi tilauskäyttöön tarkoitettu. Altaan pääsymaksut ovat 9 euroa aikuisilta, 3-11-vuotiaat 6 euroa. Altaalle mahtuu kerralla noin 3 500 kävijää.

Katajanokka

Rantasauna on nyt täällä, vieläpä aivan Helsingin keskustassa. Tänään torstaina ovensa avaava merikylpylä Allas tarjoaa suomalaista kansanperinnettä keskellä satama-aluetta.

Tulokkaalla on uudenaikaiset pukimet kuten kaupunkilaisella kuuluukin. Muodikkaat lasiovet, vaalea puusisustus ja kaupunkimaisema erottavat sen maalaisserkuistaan. Altaan lauteilla voi nähdä valtamerilaivan tai merivartioston rantautuvan. Taustalla häämöttää Ullanlinnan rantaraitti vanhoine jugendtaloineen.

Vielä kaksi vuotta sitten kattoterassien paikalla oli pysäköintialue. On kieltämättä hassua pulahtaa kylmään meriveteen ja katsella samalla Kauppatorin vilinää.

Kauan Helsinki on tästä haaveillut: Miten kaupungin ominaispiirteitä, sijaintia merenrannassa ja luonnonläheisyyttä voisi korostaa ja hyödyntää. Tavoite on kirjattu kaupungin strategiaan.

Altaassa merellisyyttä on toteutettu näin: Kolme allasta kelluu meren pinnan päällä ja saunassa on merinäköala. Altaassa kelluessa voi kuvitella olevansa yhtä meren kanssa, mutta ei ole pakko uida alle 20-asteisessa vedessä. Se kangistaa pidemmän päälle.

Suurella yleisöllä ei ole ollut pääsyä julkiseen rantasaunaan Helsingin keskustassa vuosikymmeniin. Ei, vaikka kaupungilla on yli satavuotiset kylpyläperinteet meriuimaloineen.

Nyt tilanne on muuttunut: saunoja rakennetaan kaikkialle. Kesällä avautui Löyly Hernesaaren rannassa, pari vuotta sitten Hakaniemi sai kulttuurisaunan. Lonnan saarelle on suunnitteilla sauna, samoin Jätkäsaareen.

Nämä uudet toimijat ottavat Helsingin rantoja kaupunkilaisten käyttöön, kiteyttää Allasta luotsaava Raoul Grünstein, Helsinki Allas-yhtiön toimitusjohtaja ja kulttuuritehdas Korjaamon perustaja.

”Tässä kaupunkilaiset ottavat paremmin Helsingin eteläkärjen merenrantaa käyttöön. Helsinki on nyt oikeasti vahvistamassa merellistä identiteettiään. Sitä on tehty muualla jo pitkään ja nyt Helsinki on vahvasti siinä mukana.”

Allas keskittyy kilpailijoitaan selkeämmin nimenomaan uimiseen. Kylpylässä on kolme allasta, jotka on rakennettu meren päälle. Merivesialtaan vesi ei tule aivan Kolera-altaasta vaan Katajanokan toiselta puolelta. Se puhdistetaan suodattimilla ennen altaaseen laskemista. Lastenaltaassa ja lämminvesialtaassa on molemmissa helsinkiläistä vesijohtovettä, lämmitettynä.

Aikomuksena on pitää paikkaa auki ympäri vuoden.

”Lämpimät altaat katetaan talvella, että niissä pysyy lämpö. Ja tuosta merivesialtaasta tulee tavallaan meidän avanto. Eihän Helsingissä ole esimerkiksi turistin kovin helppoa päästä kokeilemaan avantoa”, Grünstein sanoo.

Altaan takana vaikuttaa Grünsteinin lisäksi suuri joukko helsinkiläisiä. Hanke on kerännyt rahaa noin 800 000 euroa joukkorahoituskampanjalla, joten Altaalla riittää osakkaita - yhteensä noin neljäsataa. Lisäksi Allasta ovat rahoittaneet lainoilla muun muassa Helsingin kaupunki miljoonalla eurolla.

Suurimman potin, 40 prosenttia varoista, on tuonut sijoitusyhtiö Töölö Urban, joka hallinnoi myös kulttuuritehdas Korjaamoa Töölössä. Allas tulee maksamaan yhteensä 10 miljoonaa euroa. Siihen sisältyy vielä toistaiseksi keskeneräinen päärakennus, johon tulee Itämerikeskus, ravintola ja kahvila on tarkoitus toteuttaa ensi kesään mennessä.

”Me olemme tarkoituksella tehneet tätä erilaisissa vaiheissa. Se on myös mahdollistanut sen, että joukkorahoituksella tulleet osakkaat ovat päässeet vaikuttamaan siihen minkälainen tämä on. Tässä on ollut tärkeää nimenomaan yhdessä tekeminen”, Grünstein sanoo.

Allas avautuu uimareille torstaina.