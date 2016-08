Kaasukello on nyt räjähtävä myrkkytynnyri – 2020 sen valtaavat Helsingin nuoriso ja rockväki

Fakta Myrkkyjä kaasutehtaalla 1910 aloittanut Suvilahden tehdas teki kivihiilestä kaasua. Alueen maaperää tasoitettiin kaasugeneraattorin kuonalla. Ennen kelloon säilömistä kaasusta poistettiin naftaleenia, rikkivetyä ja syanidiyhdisteitä. Kaasun tuotannossa syntyi myös kivihiilitervaa ja ammoniakkia. Ammoniakista tehtiin Suvilahdessa lannoitetta sekä ainoana kaasulaitoksena maailmassa leivonnassakin käytettyä hirvensarvisuolaa. Kaasulaitos suljettiin vuonna 1994. Lähteet: Kiinteistölautakunta, Suvilahden rakennushistoriaselvitys /Arkkitehtitoimisto Schulman Oy Lähteet: Kiinteistölautakunta, Suvilahden rakennushistoriaselvitys /Arkkitehtitoimisto Schulman Oy

Jos nyt olisi pakko oleskella Helsingin Suvilahden kaasukellon sisällä, olisi puettava päälle seuraavat varusteet: moottoroitu hengityssuoja, turvakengät, huomioliivi, kypärä, haalari ja viiltohansikkaat. Sitä paitsi kellossa haisee.

Neljän vuoden kuluttua kellossa soi: Suvilahden kaasukelloista löytyy korvaavat tilat nuorten toimintakeskus Hapelle, Gloria-Areenalle sekä Elmun Nosturille. Sitä ennen edessä on yhdeksän miljoonan euron siivous. Kuvan alla kerrotaan, mitä myrkkyjä kaasukellon uumenissa piilee.

Ihmisiän kestänyt kaasun varastointi on jättänyt tiilikelloon monenlaisia haitta-aineita ja myrkkyjä.

”Kreosoottipikeä, rasvoja ja kaikennäköistä muuta”, sanoo puhdistus- ja purku-urakasta vastaava Raimo Järvinen Helsingin kiinteistövirastosta. Kreosootti- eli kivihiilipiki päästää ilmaan syöpää aiheuttavia PAH-yhdisteitä.

Kellon maaperän puhdistuksesta kiinteistövirastossa vastaava Johanna Hytönen mainitsee PAH-yhdisteiden lisäksi erikseen naftaleenin ja bentseenin.

”Se on se bentseeni, joka täällä haisee”, sanoo projektipäällikkö Joni Nyyssönen maaperäurakkaan palkatusta Ekokem-yhtiöstä. Maan päällä lepäsi yli 80 vuoden ajan metallisäiliö, josta kaasu juoksi kaupungin katuvaloihin ja kaasuliesiin. Nyt säiliössä näyttää tältä:

Säiliön pohjasta uppoaa maahan kymmeniä reiällisiä putkia, joiden kautta haihtuvia yhdisteitä imetään ulkopuolella oleviin kontteihin puhdistettaviksi.

Tiiliverhous on sekin imenyt myrkkyjä, ja julkisivua peittää asbestipitoinen maali. Pinnoite ei sinänsä ole vaarallista, mutta:

”Se on isolta osin rapistunut, joten se joudutaan ottamaan pois”, Järvinen sanoo. ”Se menee asbestityöksi.” Pinta on alkanut irtoilla itsestään, mutta turvallisuussyistä sitä on irrotettu viime aikoina myös tarkoituksella.

Räjähdysvaaran vuoksi kaasukellon sisään ei nyt saa viedä edes kännykkää. Koska myös vesikatto on eristämistä varten purettava ja uusittava, ei rakennelmassa juuri tervettä kohtaa ole.

Kellon ulkopuolelle myrkyt eivät yllä, vakuuttaa Eija Lehmusoksa HKR-rakennuttajasta.

”Ne eivät kulkeudu esimerkiksi ilmassa mihinkään. Koko alue olisi suljettu, jos sellaista vaaraa olisi.”

Terässäiliöön leikatulla oviaukolla Nyyssösen hiilivetymittari näyttää lukemaa 0,0 ppm:

”Tila on alipaineinen ja tuuletettu”, Nyyssönen sanoo.

Eikö silti olisi järkevämpää vain sinetöidä säiliö kuin maksaa yhdeksän miljoonaa sen siivoamisesta?

Se ei käy. Suvilahti on ”valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö”, joka täytyy pitää kunnossa. Kylmilleen jätettynä kello rapistuisi entisestään. Ulkovaipan korjaamiseen piiskaa uhkasakko.

Pakon edessä Helsingin kaupunki yrittää lyödä kokonaisen kärpäsparven:

Kärpänen numero yksi: Nuorten tilatarpeet.

Nuorisotoimi saa tiiliseen kaasukelloon kaksi salia, 500 hengen vahvistetun musiikin black boxin sekä 600 hengen monitoimisalin. Kaasukellon ja muiden tilojen rakentaminen maksaa siivousurakan jälkeen noin 15 miljoonaa.

Jo nyt näkee, että kello on valtavan kaunis. Kupolin alla hengittää lähes Rooman Pantheonin kokoinen tila. Vertaus havainnollistuu seuraavasta kuvaparista, jonka jälkeen selviävät loput perustelut myrkkypesän kunnostukselle.

Terässäiliötä aletaan purkaa kaasukellon sisältä lokakuussa.

Kärpänen numero kaksi: Säästö vuokramenoissa.

Kun kaasukello valmistuu, sekä kulttuurikeskus Gloria että nuorten toimintakeskus Happi menevät kiinni. Niiden nykyiset tilat on vuokrattu ulkopuolisilta.

Kärpänen numero kolme: Elävän musiikin yhdistys.

Elmulle on pitkään etsitty uutta tilaa, koska sen on luovuttava nykyisestä toimitilastaan Nosturista. Nyt se saanee 3 000 hengen salin tiilisen kaasukellon viereisen teräskellohäkkyrän yhteyteen.

Kaupungin on määrä taata Elmulle 12 miljoonan euron laina. Elmu kerää 8 miljoonaa euroa yksityistä rahaa.

Elmu jakaisi nuorisotoimen kanssa myös tiilikellossa olevia tiloja. Sekä Elmun puheenjohtaja Jyri Forsström että Helsingin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laitio odottavat Suvilahteen pääsyä innoissaan.

Kärpänen numero neljä: Telakkaranta.

Kun Elmu lähtee Nosturista, kaupunki voi esisopimuksensa mukaisesti myydä Telakkarannan rakennusyhtiö Skanskalle.

Kaupunki saa rahaa ja uusia asuntoja.