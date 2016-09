Oletko etsimässä vuokra-asuntoa juuri nyt? Maksat todennäköisesti satoja euroja ylimääräistä

Vinkit Näin erotut eduksesi vuokra-asuntonäytössä Pukeudu siististi: Ajattele, että olet menossa työhaastatteluun. Täytä asuntohakemus valmiiksi: Kotona hakemuksen ehtii täyttää huolellisemmin kuin kiireisessä näyttötilanteessa. Juttele esittelijän kanssa: Muutaman sanan vaihtamalla jäät paremmin esittelijän mieleen. Jos asunto on itselle omasta mielestä täydellinen, se kannattaa tuoda esiin. Väärinymmärryksen riskin vuoksi asunnosta ei kannata lähteä vitsailemaan. Anna selvitys menetetyistä luottotiedoista: Luottotietojen menettäminen ei tarkoita, että pitää luopua toivosta. Jos tilanne on esimerkiksi se, että olet ollut ulkomailla ja lasku on jäänyt maksamatta, lyhyen selvityksen ja vanhempien takaamisen avulla olet täysin potentiaalinen hakija. Kerro, miksi olisit sopiva vuokralainen: Asunnosta kiinnostunut ja siihen sitoutunut hakija voi ohittaa jonossa toisen, kovapalkkaisemman hakijan.

Pääkaupunkiseudulta ei kannata vuokrata asuntoa yksityisiltä markkinoilta juuri nyt, mikäli sen hankintaa voi lykätä.

Pieni odottaminen kannattaa. Kesäsesongin taittuminen vähentää kilpailua asunnoista ja saattaa jopa pienentää vuokria uusissa sopimuksissa.

Sama tilanne on myös omistusasunnoissa. Kauppa käy kuumimmillaan juuri nyt eli elo–marraskuussa. Toinen sesonki on keväällä maalis–toukokuussa.

Vuokra-asuntoja välittävän Vuokraturvan mukaan pääkaupunkiseudun halutuimpien vuokra-asuntojen vuokrissa on tänä kesänä ollut sesonkilisää 5–10 prosenttia, mikä voi lisätä vuosittaisia asuinkuluja sadoilla euroilla pienissäkin vuokra-asunnoissa. Sesonkilisä on kuitenkin vähemmän kuin takavuosina, jolloin uusissa vuokrasuhteissa vuokrat saattoivat olla jopa 12 prosenttia tavanomaista korkeampia.

”Kesäsesongin aikaan vuokra-asuntojen sopimuksia hinnoitellaan eri lailla kuin sydäntalvella. Kyllä vuokrataso sesonkina aina on jonkin verran korkeampi. Syyskuun tullen vuokrat lähtevät palaamaan normaalitasolle aika nopeasti”, sanoo Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola.

”Ehkä Kalliossa ja muilla keskeisillä alueilla sesonkilisää näkyy pidempään.”

Perinteisesti vuokra-asuntomarkkinat noudattavat vuosikiertoa, jossa noin kuuden viikon mittaisen kesäsesongin aikana heinä–syyskuussa asuntoa etsii moninkertainen määrä ihmisiä normaalitilanteeseen verrattuna. Asunnoista kilpailevat opiskelupaikkansa vastaanottaneet opiskelijat, lapsiperheet ja diplomaatit.

Tänä vuonna tilanne ei Metsolan mukaan ole kuitenkaan yhtä vaikea kuin edellisvuosina, sillä opiskelijoiden asunnonhaku on jakautunut aiempaa pidemmälle ajanjaksolle. Asuntoa etsiviä opiskelijoita on Vuokraturvan tiedossa kuitenkin yhä kolmetuhatta.

Tyypillisesti uuteen asemamaahansa elokuisin saapuvat diplomaatit ovat puolestaan varsin marginaalinen asunnonetsijäjoukko mutta sikäli mielenkiintoinen, että he etsivät kalliimpia arvoasuntoja. Lapsiperheiden osalta sesonki on jo taittunut, sillä he pyrkivät usein ajoittamaan muuttamisen lukuvuosien väliselle ajalle.

”Nyt niin sanottuja viime hetken asuntoja näyttäisi riittävän aiempia vuosia paremmin, jos toivelista asunnon ominaisuuksien suhteen ei ole liian pitkä. Mutta jos perusasunto kelpaa, tähänkin vuodenaikaan on mahdollista asunto löytää”, Metsola sanoo.

”Tätä ei pidä ymmärtää niin, että voi marssia vuokra-asuntoon heti. Silti asunnonhaku ei tässäkään kohtaa vuotta ole edes pääkaupunkiseudulla toivoton tehtävä, vaikka hakisi yksiötä.”

Metsolan mukaan asetelma mahdollistaa taktikoinnin etenkin heille, jotka asuvat jo kohdepaikkakunnalla. Eli esimerkiksi opiskelijoille, jotka asuvat vanhemmillaan eikä heillä ole välitöntä tarvetta muuttaa.

Vuokralaisten markkinoita ei silti ole tiedossa kesäsesonginkaan jälkeen, muistuttaa Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita. Pääkaupunkiseutua vaivaa krooninen asuntopula, ja pelkästään Helsingin kaupungin asuntoihin oli kesällä 17 000 hakijan jono.

Asuntopula nostaa vuokria yksityisellä puolella, ja ero pääkaupunkiseudun ja muun Suomen vuokratasoissa on kasvanut.

”Pääkaupunkiseudulla ei ole mitään ’parasta aikaa’ etsiä vuokra-asuntoa. On vain huonoja aikoja ja huonompia”, Viita sanoo.

”Mutta jos olisin puoliajatuksissani asiaa mietin, niin ajoittaisin [asunnon vuokraamisen] loka–marraskuulle. Elo–syyskuussa vuokrasuhteita päätetään paljon, mutta syksymmällä markkina tasaantuu selvästi.”

Alkusyksyllä myös kilpailu pääkaupunkiseudun omistusasunnoista on erityisen kovaa, sanoo toimitusjohtaja Jukka Malila Kiinteistönvälitysalan keskusliitosta. Malila vertaa asuntomarkkinoiden vuodenkiertoa kaksikyttyräiseen kameliin.

”Ensimmäinen kyttyrä eli asuntokaupan vuodenkierron kiivaampi kausi osuu maalis-toukokuuhun, ja toinen kyttyrä on elokuun ja marraskuun välinen aika. Mainittuina kuukausina asuntokaupan volyymi on selvästi vuoden suvantovaiheita korkeammalla tasolla”, Malila sanoo yleisesti ja huomauttaa, että jokainen asuntokauppa on aina oma tapauksensa.

”Kesän ja vuodenvaihteen aikaan on oletettavaa, että kilpailevia ostajia on vähemmän ja myyjien halukkuus neuvotella hinnoista vuodenkierron mitassa on todennäköisimmin suurin.”

Malilan mukaan tilannetta korostaa se, että alkusyksystä asuntokaupoilla ovat myös ihmiset, jotka eivät ole löytäneet tyydyttävää asuntoa vuokramarkkinoilta tai ovat kyllästyneet vuodesta toiseen jatkuvaan vuokratason nousuun. Yliopistokaupungeissa on syksyllä kuulemma liikkeellä myös vanhempia, jotka pohtivat asunnon ostamista opiskelut aloittavalle lapselleen.