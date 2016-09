Cockerspanielit Jatzy, Shirley ja Enya käyvät osteopaatilla, Nelli lipittää kaljaa – koirien palvelut kukoistavat Helsingissä

Fakta Kymmenien koirapuistojen kaupunki Kennelliiton arvion mukaan Helsingissä asuu noin 30 000 koiraa. Helsingissä on yli 80 koirapuistoa tai -aitausta. Koiraa on pidettävä kytkettynä yleisillä paikoilla, mutta moneen kahvilaan ja ravintolaan koiran saa nykyään ottaa mukaan. Kaupungin koiria kuvataan Instagram-tilille @hkidogs.

Helsingissä on kymmeniätuhansia koiria. Se näkyy ihmisen parhaalle ystävälle räätälöityjen palveluiden kasvussa. Koirat ovat tervetulleita ravintoloihin ja kahviloihin, mutta koiran kanssa voi mennä myös kirjastoon, oluelle ja taidegalleriaan.

Elviksen Tokoinranta

Euroopan suurkaupungeissa on trendikästä palkata koiralle hoitaja. Hoitokoirat yleistyvät myös Helsingissä. Elvis ja Emmu löytyvät lekottelemasta Tokoinrannan koirapuiston ulkopuolella.

”Tulemme sivummalle jos koirapuistossa ei ole koiria. Elvis kaipaa seuraa, mutta täällä ei ole vielä ketään,” Sörnäisissä asuva kuvataiteilija Emmu Johansson sanoo. Hän hoitaa kalliolaista Elvistä. Elviksen kanssa touhuamisessa on monta hyvää puolta. Ei tarvitse hankkia omaa koiraa, ja hoitokoira antaa mahdollisuuden päivittäiseen hyötyliikuntaan.

”Kaupan päälle saa hyvän mielen.”

Johansson on huomannut, että koiran kanssa liikkuvien käytös on keskikaupungilla parempaa kuin lähiöissä.

”Koiran jätöksiä ei joitakin vuosia sitten siivottu yhtä huolellisesti kuin nyt.”

Johansson kertoo, että Elvis tekee mielellään yhden pidemmän lenkin päivässä.

Hän toivoo, että Töölönlahden alueen ja Keskuspuiston kaavoitussuunnitelmissa ajateltaisiin koiria.

”Jos viheralueet rakennetaan täyteen niin koiraihmiset joutuvat todellisiin ongelmiin.”

Eläintarhantie 16

Cockerspanielit osteopaatilla

Kasarmikadun sisäpihan rakennuksessa pyörii kolme mustaa cockerspanielia. Omistaja Eva Benskyn Jatzy, Shirley ja Enya ovat täynnä energiaa eläinosteopaatti Maaria Kaiperlan hoidon jälkeen. SM-tason agility -ammattilaisten häntä heiluu siihen malliin, että jos seuraavat kilpailut ovat innostuksesta kiinni, ne on jo voitettu.

DO-osteopaatin tutkinnon suorittanut Kaiperla ottaa Enyan käsittelyyn. Kraniaaliosteopatiaan erikoistunut ammattilainen tunnustelee koiran kehon pieniä rytmisiä liikkeitä.

”Tahdosta riippumattomia liikkeitä esiintyy kehon kaikissa kudoksissa. Osteopatia on eläimen kokonaisvaltaista hoitoa. Säätämistä, jolla voidaan hoitaa moninaisia vaivoja”, maailmalla eläinten osteopatiaan jo 1990-luvuilla perehtynyt Kaiperla kertoo.

Cockerspanielit ryntäävät hoidon jälkeen liikkeelle kuin salamat. Eteisessä odottaa jo seuraava koirapotilas.

Kasarmikatu 4

Koira vaatekaupan vartijana

Yorkshirenterrieri Didi katselee kadulla kävelijöitä Bella -vaateliikkeen näyteikkunan takana Korkeavuorenkadulla.

Kauppias Elena Korkeamäki avaa oven ja puistelee päätään.

”Didi on ihan pöllämystynyt, sillä häneltä poistettiin hammas.”

Korkeamäki kertoo, että yorkshirenterrieri Didi on aina hänen mukanaan töissä. Hän kehuu Helsingin kehitystä koira-asioissa.

”Palvelut ovat parantuneet lyhyessä ajassa. Vielä muutama vuosi sitten koiria ei päästetty oikein mihinkään. Nyt koirat ovat tervetulleita tavarataloihin ja ravintoloihin.”

Korkeavuorenkatu 29

Koiria kirjastossa

Koirakuri on löystynyt myös kirjastoissa, sillä joka toiseen Helsingin kirjastoon saa nykyään ottaa mukaan koiran.

Rikhardinkadun kirjaston aulassa on tavallisena keskiviikkona neljä koiraa. Omistajat lukevat, koirat ottavat rennosti.

Eevakaisa Mölsä on poikennut kirjastoon hakemaan luettavaa 13-vuotiaan Nelli-koiran kanssa.

”Täällä on mukava rauhoittua kiireisen työpäivän jälkeen. Nyt romanttinen kirja mukaan ja kulman taakse oluelle”, Mölsä nauraa.

Rikhardinkadun kirjastossa järjestetään suosittua Lukukirja-toimintaa. Lukukoira kuuntelee kun lapsi lukee. Myös maahanmuuttajat ovat innostuneet toiminnasta.

Mölsä innostuu ajatuksesta.

”Nelliä kutsutaan rauhallisuutensa takia buddha-koiraksi, joten hän olisi mitä parhain lukukoira.”

Rikhardinkatu 3

Oluella koiran kanssa

Erottajan kulman Bier-Bier on täynnä naisia. Ajatus sinkkunaisesta koiran kanssa baarissa naurattaa Eevakaisa Mölsää.

”Tasa-arvo on jo edennyt niin pitkälle, että nainen voi liikkua missä tahansa ilman vahtikoiraa.”

Moderni olutbaari on Nelli-koiralle tuttu, sillä hän kävi täällä ensimmäisen kerran Anikó Lehtisen olutta käsittelevän kirjan julkistamistilaisuudessa.

Bier-Bierin sadan olutlaadun valikoimasta löytyy Nellille sopiva janojuoma. Snuffle dog beer on maailman ensimmäinen koirille kehitetty ”olut”. Olut on pakattu tavallisen näköiseen pulloon, mutta se ei kuohu eikä siinä ole prosentteja.

Humalan kanssa sillä ei mitään tekemistä.

”Kyseessä on fiilisjuttu, koira saa kanaliemestä saman hyvänolon tunteen kuin ihminen oluesta”, baarimestari Jari van Moorsel valottaa.

Hän tarjoilee ohramaltaan ylijäämästä ja liha- tai kanaliemestä tehtyä Snuffle dog beer olutta Nellille.

Bier-Bier Erottajankatu 13

Koirien paratiisi

Seurasaarenselällä sijaitsevassa Rajasaaressa odottaa koirien ja koiranomistajien paratiisi. Paratiisiksi Rajasaaren tekee se, että saaressa koirien ei tarvitse olla kahlehdittuina, vaan ne saavat temmeltää vapaasti.

Suurin osa Rajasaaresta on aidattu koirapuistoksi, ja saaressa on yksi Helsingin neljästä koirien uimarannasta. Kun aurinko paistaa, ilmassa on saaristotunnelmaa.

Nyt sataa, eikä saaressa ole kuin muutama koira liikkeellä, mutta hiekkarannalla kisailu houkuttelee hakemaan keppejä merestä.

Koiranomistajat kertovat, että sosiaalinen kanssakäyminen kuuluu Rajasaaren ”koiraetikettiin.” Jutteleminen ei ole kuitenkaan pakollista, sillä vähemmän sosiaaliset yksilöt mahtuvat vetäytymään omiin oloihinsa.

Rajasaaren vehreän niemen ympäri kävelee vartissa. Siinä ajassa myös koiranomistajan ajatukset ehtivät irrottautua mantereesta.

Rajasaareen pääsee Taka-Töölöstä Rajasaarenpengertä pitkin.

