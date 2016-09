Pajusen ehdokas Sarvilinna vahvoilla Helsingin kansliapäälliköksi – valintatyöryhmässä ei kuitenkaan yksimielisyyttä

Helsingin kaupunginhallitus saa maanantaina käsiteltäväkseen kaupunginjohtaja Jussi Pajusen (kok) esityksen Helsingin tulevaksi kansliapäälliköksi.

Kansliapäällikkö on Helsingin tulevassa organisaatiossa kaupungin korkein supervirkamies. Hän johtaa keskushallintoa, hän on tulevien neljän toimialan johtajien esimies ja kaupunkia johtavan pormestarin lähin työtoveri.

Pajunen esittää virkaan Helsingin nykyistä kaupunginlakimiestä Sami Sarvilinnaa. Jo nyt on selvää, etteivät kaikki ryhmät nielaise kaupunginjohtajan esitystä kakomatta.

” Ritva Viljasen johtajakokemusta valtionhallinnosta ja kaupungin johdosta on vaikea ohittaa”, toteaa esimerkiksi demarien valtuustoryhmän puheenjohtaja Osku Pajamäki (sd).

Pajamäki oli mukana hakijoiden esikarsintaa tehneessä rekrytointityöryhmässä kolmen suurimman valtuustopuolueen kaupunginhallitusjäsenenä Tatu Rauhamäen (kok) ja Otso Kivekkään (vihr) kanssa. Poliittisten jäsenten lisäksi rekryryhmässä olivat kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi sekä rekrytoinnin ammattilainen, konsulttijohtaja Taija Stoat PD Personnel Helsinki Oy:stä.

Viljanen on kiistämättä ansioitunut oltuaan sisäministeriön kansliapäällikkö ja Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtaja vuodesta 2012. Pajamäen silmissä Viljanen on ansioitunut tietysti myös siksi, että hän on taustaltaan Pajamäen tapaan demari.

Kokoomuksen Tatu Rauhamäki puolestaan on ilmoittanut, että hän ”luottaa Pajusen näkemykseen”. Sarvilinnalla vaikuttaisi siis olevan kokoomuksen tuki. Mutta riittääkö se?

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtajalle Otso Kivekkäälle Sami Sarvilinna näyttäisi kelpaavan.

”Ryhmäkokouksessa pidettiin ihan mahdollisena”, Kivekäs kertoo.

Etukäteen ajatellen olisi voinut olla mahdollista, että vihreät ja vasemmistoliittolaiset olisivat voineet liittyä demareihin ja nostaa oman yhteisen ehdokkaan Sarvilinnan ohitse. Kivekkään mukaan vihreillä ei kuitenkaan ole omaa ehdokasta kansliapäälliköksi.

”Tämä on paikka, johon meillä ei pitänytkään olla omaa ehdokasta. Vihreissä ajatellaan, että kansliapäällikkö on puhtaasti virkamies, eikä minkään poliittisen puolueen mandaatilla”, Kivekäs sanoo.

Kansliapäällikön virkaan haki 23 henkilöä. Heistä haastatteluihin kutsuttiin seitsemän. Lopuksi psykologiseen henkilöarviointiin asetettiin viisi, joista neljä tuli Helsingin kaupungin organisaatiosta ja yksi ulkopuolelta: Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, Sami Sarvilinna, va. kansliapäällikkö Tuula Saxholm, Ritva Viljanen sekä Pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkö, eversti Jyrki Heinonen.

Kaupunginhallituksesta nimitys etenee kaupunginvaltuustoon. Viranhaltijasta on määrä päättää valtuuston kokouksessa 28. syyskuuta. Aivan selvä valinta ei kahden suurimman valtuustopuolueen kokoomuksen ja vihreiden ilmeisestä tuesta huolimatta vielä ole.

”Arvelen, että asia ratkeaa vasta syyskuun lopun valtuustossa”, Osku Pajamäki sanoo.

”Se on suljettu lippuäänestys. Kaikki on tietysti mahdollista”, Kivekäs toteaa.