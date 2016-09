Espoon Suvelan uusi kappeli on kuin iso kahvipannu – kuparisen julkisivun väri muuttuu ajan mittaan

On se huomiota herättävä – kuin iso kahvipannu, josta on orrella roikkuessa paras kiilto kadonnut. Espoon Suvelan uusi kappeli on valtavan kokoinen ja julkisivultaan pelkkää kuparia. Ympärillä kohoavat 1970-luvun elementtitalojen rivistöt.

Harvemmin pääkaupunkiseudulla tehdään poikkeuksellista arkkitehtuuria keskelle betonilähiötä.

Rakennuksen takapihalla nousee kirkontorni taivasta kohti kuin teollisuusalueen ruosteinen savupiippu. Sen muoto on saanut innoituksena ympäröivistä taloista, kertoo suunnittelusta vastannut arkkitehti Anssi Lassila.

”Se on sitä hissikuilujen maailmaa. Siellä näkyy niitä hissikuilutötteröitä talojen päällä. Omaleimainen tunnelma, monikulttuurinen.”

Kupari on helppokäyttöinen ja ajan kuluessa edullinen, kertoo Lassila. Lisäksi kuparilla on pitkät perinteet kirkkorakentamisessa: se on kirkkojen vihreistä katoista tuttu materiaali.

”Ensin se on kirkas vähän aikaa, sitten se tummuu ja myöhemmin alkaa vihertyä. Sitä on kiinnostava seurata, se ei ole koskaan valmis.”

Kappelin julkisivu voi tuntua hieman karhealta, mutta sisällä kaikki on vaaleaa, kirkasta ja lempeää. Jeesuskin muistuttaa sarjakuvahahmoa Hannu Konolan alttaria kiertävässä lasiteoksessa. Takaseinään on painettu raamatun jakeita 16 kielellä.

Jonne Heinonen

Siinä haetaan kansainvälistä tunnelmaa, kertoo kappalainen Oiva Hujanen. Alueella, missä yli 25 prosenttia asukkaista on vieraskielisiä, se on luontevaa.

Espoon Suvela on yllättävä sijoituskohde 14 miljoonan euron rakennushankkeelle. Kirkolla on nykyisin vaikeuksia löytää käyttöä jo olemassa oleville tiloilleen, sillä kirkon jäsenmäärä ja veroilla kerättävät tulot ovat olleet viime vuosina jyrkässä laskussa.

Lisäksi maahanmuuttotaustaisissa asukkaissa on myös muiden uskontokuntien edustajia. Alueen seurakuntaan kuuluu hieman yli puolet asukkaista, 62 prosenttia.

Aikeena ei ole käännytystyö, Hujanen vakuuttaa. Kirkko on rauhan asialla.

”Me haluamme lisätä keskustelua eri uskontojen kesken ja auttaa ymmärtämään muita uskontoja”, Hujanen sanoo. Tarkoitus on myös ennaltaehkäistä kaikenlaista ääritoimintaa.

Vieraskieliset asukkaat halutaan mukaan kirkon toimintaan. Heille on jo suunniteltu omat palvelut: yhteensä viidellä eri kielellä. Mukana viron ja venäjän lisäksi aasialainen khmer, kongolaisten swahili sekä Pakistanissa ja Intiassa puhuttu urdun kieli.

”Emme missään tapauksessa ole käännyttämässä ketään omasta uskonnostaan tai hakemassa uusia jäseniä muista uskonnoista. Pitää muistaa, että suurin osa koko Suomen ja myös Espoon maahanmuuttajista on taustaltaan kristittyjä”, Hujanen sanoo ja esittelee nuorisotilaa.

Pitkät sohvat ja virkatut rahit houkuttelivat jo ennen virallisia vihkijäisiä paikalle 70 nuorta. Rakennus palvelee myös sen takapihalla toimivaa asukaspuistoa sekä alueen vanhuksia. Kysyntää siis näyttäisi riittävän.

”Haluamme tästä kaikkien asukkaiden yhteisen olohuoneen, minne kaikki ovat tervetulleita.”