Helsingin ydinkeskustaan nousi suuri kupla, jonka sisälle voi mennä

On siinä sepillä ihmettelemistä: muovi peittää heidän paljaat takamuksensa ja pian patsaasta näkyy enää satunnainen vasara ja pää.

Kolmen Sepän patsas Helsingin keskustassa sai sunnuntaina yllensä muovihunnun, kun berliiniläinen taiteilijaryhmä Plastique Fantastique rakensi patsaan ympärille valtavan muovikuplan. Kupla on Helsinki Design Weekin pääteos ja nököttää paikoillaan ensi sunnuntaihin asti. Yöksi ilma lasketaan ulos ja aamulla teos täytetään uudelleen pulleaksi.

Kupla on kuin pyöreä kasvihuone keskellä katumaisemaa: iso, kostea ja hyvin kuuma.

”Ajattelimme, että tämä ajankohta on hyvä. Se jatkaa jo töihin palanneiden suomalaisten kesää hieman”, sanoo Yena Young, yksi kuplan keksijöistä, ja nauraa. Hän on helpottunut, sillä kupla näyttäisi toimivan. Sitä oli vielä helmikuussa vaikea tietää, kun teos oli vasta työpöydällä laskelmina.

”Kävimme mittaamassa patsaan ja alueen maaliskuussa, mutta maa viettää alaspäin tässä kohtaa ja emme tienneet miten se vaikuttaa lopputulokseen. Hyvältä kuitenkin näyttää.”

Teos toimii kuten suomalaiset kuplahallit: sen sisälle puhalletaan koko ajan ilmaa, mikä pitää teltan katon ylhäällä. Muoviteltan pahin vihollinen on kova tuuli. Kuplan reunat on peitetty hiekkasäkein, muuten teos lentäisi nopeasti ilmaan. Mikäli tuulen voimakkuus nousee yli 40 metriin sekunnissa, on kuplasta päästettävä ilmat pihalle.

Kupla on pystytetty juuri kolmen sepän jalkojen juureen, sillä se on Youngin ja Marco Canevaccin mukaan sijainniltaan täydellinen: aivan keskellä keskustaa.

”Tämä on tapa osoittaa ihmisille, että kaupunkitila on heidän ja sen voi ottaa haltuun. Ja sillä tilalla voi myös leikkiä”, sanoo Canevacci.

Leikkiä kaupunkilaiset näyttäisivät kaipaavankin. Tuskin teltta on saatu pystyyn kun jo ohikulkijat tungeksivat sisään. Onhan se hauskaa – aivan kuin olisi suuressa majassa.

”Sen merkitys avautuu paremmin kun on sisällä, se on jatkettua kesätunnelmaa”, Young runoilee.

”Haluamme omistaa sen kaikille ahkerille työtätekeville helsinkiläisille, siksi tämä patsas. Sillä on suuri symbolinen merkitys.”

Teoksen sisällä on ohjelmaa päivittäin koko viikon ajan. Kuplan sisällä järjestetään keskustelutilaisuuksia ja ainakin yksi konsertti ja elokuvanäytös. Teos on avoinna kaikille päivittäin aamusta iltaan. Sisälle mahtuu 60 ihmistä.