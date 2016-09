Autokaupungissa käydään pysäköintisotaa: Espoo haluaa lopettaa ilmaisen pysäköinnin, mutta osalle poliitikkoja suunnitelma on mahdoton hyväksyä

Suurpelto/Leppävaara

Onko Espoon maine autoilijoiden kaupunkina pian mennyttä? Ehkä, jos se hyväksyy uuden pysäköintiohjelman.

Uudessa ohjelmassa pysäköintiratkaisuilla pyritään kannustamaan asukkaita joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn pariin. Toisin sanoen: jos pysäköinnistä tehdään hieman hankalampaa, asukkaat eivät halua autoilla.

Ei ihme, että ohjelma palautettiin virkamiesvalmisteluun. Muutos on saapumassa Espooseen, mutta kaikki eivät ole siihen valmiita.

”Tämä on aika ideologinen”, sanoo Ulla Palomäki (kok) ohjelmasta. Hänen mielestään virkamiehet yrittävät pakottaa espoolaiset pois autoistaan.

”Ei Espoo ole mikään Oulu, missä pyöräillään paljon. Emme voi pakottaa ihmisiä pyöräilemään. Joku realismi tässä pitäisi olla.”

Samoin sanoin pysäköinnistä taistellaan valtuustossa lähes jokaisessa kokouksessa. Viimeksi ilmasto-ohjelman yhteydessä Timo Soini (ps) intoutui irvimään ”fillarikommunismille” eli sille, että asukkaiden liikkumisvalintoihin yritetään vaikuttaa.

Aihe kiihdyttää myös asukkaita: pysäköintipaikkojen puutteesta tulee satoja valituksia kaupungille vuosittain.

HS päätti kysyä asukkailta, onko kaupungissa huutava puute pysäköintitilasta. Uusi Suurpellon asuinalue Kehä II:n varrella on yksi parjatuimmista alueista pysäköinnin osalta. Sinne siis.

Juhani Niiranen / HS

Arkisena aamupäivänä kadunvarsipaikat ja pientareet ovat täynnä autoja. Asuinkaduilla tilanne on toinen: Lähes jokaisen kerrostalon edessä on kenttä autoille. Rivitaloyhtiössä autolla pääsee pysäköimään suoraan kotioven eteen, leikkipaikan viereen.

Kari Karjalainen lähestyy pihan poikki määrätietoisin askelin ja avaa sinisen pakettiautonsa oven. Se on pysäköity kadun laitaan. ”Täällä on aivan liian vähän pysäköintipaikkoja. Niitä ei riitä kaikille”, Karjalainen sanoo.

Osa asukkaista pysäköi Karjalaisen mukaan autojaan pihalle sikin sokin. Voi olla, että kaikki eivät halua maksaa yhtiön pysäköintimaksua, mies huomauttaa. Tien toisella puolella pysäköinti kun on ilmaista.

”Täytyy vain tarkasti katsoa, ettei kumpikaan ajopyörä ole ajotiellä, muuten tulee sakko. Täällä on aluepysäköintikielto.”

Karjalaisellakin on ollut hankaluuksia pysäköinnin kanssa. ”Vaimon autolle on paikka, mutta toiselle autolle en saanut.”

Juhani Niiranen / HS

Parkkihalli on liian kaukana, siksi autoa pidetään nyt pusikossa. ”Aina olen saanut paikan. Tällä voi ajaa sellaiseen paikkaan, mihin muut eivät pääse.”

Yksi ongelma on se, että kaupungin tarjoamat paikat ovat ilmaisia, sanoo liikennesuunnittelupäällikkö Markku Antinoja Espoon kaupungilta. Se houkuttelee asukkaita pysäköimään ilmaispaikoille oman asuintalon järjestämän maksullisen pysäköinnin sijaan.

Ilmaiset paikat – jotka on tarkoitettu lyhytaikaiseen pysäköintiin – ovat lähes aina täynnä tietyillä asuinalueilla. Niillä saatetaan säilyttää asuntoautoja tai perävaunuja pitkiäkin aikoja.

”Paikkoja on riittävästi, keskimäärin yhdelle autolle kolme paikkaa. Voi olla, että se pysäköintipaikka ei ole ihan oven edessä.”

Uusi pysäköintiohjelma antaisi virkamiehille mahdollisuuden tutkia, voisiko Espookin laskuttaa kaupunkilaisia pysäköintipaikoista esimerkiksi Leppävaarassa, Tapiolassa tai Matinkylässä.

Kaikkia ei maksullisuus haittaa. Ari Helmiö piipahtaa Leppävaarassa kioskilla ja jättää autonsa vartiksi ilmaiselle paikalle. ”Maksan kyllä pari euroa pysäköinnistä, jos se tarkoittaa, ettei tarvitse etsiä paikkaa. Autoilu maksaa.”

Radan toisella puolella kohtaamme Veera Haajalan. Hän seisoo poikansa Mio Suomisen kanssa violetin autonsa edessä epätoivoisen oloisena.

”Tämä on ihan kamala tilanne. En saa uutta autoani mihinkään pysäköityä. Ei täällä ole paikkoja, vaikka lupa olisikin”, Haajala huudahtaa.

Nyt Suominen on kuljettamassa äitinsä auton oman kotitalonsa parkkihalliin. Apu on kuitenkin vain väliaikainen, sillä Suominen on muuttamassa pian, eikä pysäköintihalli sen jälkeen ole Haajalan käytettävissä.

Pitää vaihtaa asuinpaikkaa, Haajala järkeilee. ”Minun pitää siis muuttaa vain siksi, että autoa ei saa parkkeerattua”, Haajala päivittelee. ”Asuntoni on jo myynnissä. En tule toimeen ilman autoa. Olen kyllä yrittänyt sitäkin.”

Näin ajattelevat myös monet poliitikot: eihän Espoossa pärjää ilman autoa.

Kaupunki on kasvamassa hurjaa vauhtia. Espoo odottaa länsimetron tuovan kaupunkiin noin 100 000 uutta asukasta seuraavan 30 vuoden aikana.

Mihin uusien asukkaiden autot ja mahdolliset kakkosautot saadaan mahtumaan?

Palomäki ehdottaa parkkitaloja ratkaisuksi.

”Jos niissä vielä olisi mahdollisuus lisätä kerroksia ylöspäin. Niistä voi tehdä tosi kivannäköisiäkin.”

Toinen vaihtoehto on olla kaavoittamatta niin paljon pysäköintitilaa.

Niihin taloihin voisi muuttaa ihmisiä, joilla ei ole autoa.

”Uskon ihmisten harkintakykyyn”, sanoo kaupunginvaltuutettu Mari Anthoni (vihr).

”Perheet, jotka tarvitsevat kaksi autoa, osaavat varmasti olla ostamatta sitä asuntoa, missä ei ole yhtään autopaikkaa. Näyttävät ne asunnot menevän kaupaksi Helsingissäkin, ilman pysäköintipaikkoja.”

Espoossa on jo nyt alueita, joissa puolet asukkaista elää kokonaan ilman autoa, sanoo katupäällikkö Esa Rauhala Espoon kaupungilta. Tilanne on muuttumassa hitaasti, mutta varmasti.

Henkilöautojen määrän kasvu kaupungissa on jo pysähtynyt ja tätä nykyä naapurikaupungissa Vantaalla on enemmän autoja kuin Espoossa.

Kolme asiaa hiertää Espoon aikeissa kehittää pysäköintiä

Aluepysäköintikielto

Espoossa on useilla asuinalueilla korvattu pysäköintimerkit aluepysäköintikiellolla. Aluepysäköintikieltoalueella on kadun varteen pysäköiminen kielletty muutoin kuin pysäköintialueeksi merkityillä alueilla. Kielto kattaa alueen sen kumoamisesta ilmoittavaan merkkiin saakka. Kieltoa voi olla vaikea muistaa pysäköintihetkellä, sillä se sijoitetaan alueen sisäänajoväylälle. Aluepysäköintimerkkien korvaaminen kieltomerkeillä maksaisi kaupungille 1,3 miljoonaa euroa.

Pysäköintipaikkojen kaavoittaminen

Espoossa on hyväksytty ohje, joka mahdollistaa keskustojen asuinalueiden rakentamisen niin, että talon kaikille asunnoille ei ole autopaikkaa. Vähimmäismäärä on autopaikka joka toiselle asunnolle. Pysäköintiohjelmassa annetaan rakennuttajille mahdollisuus tietyin ehdoin kaavoittaa pysäköintipaikkoja sitäkin vähemmän keskusta-alueilla. Rakennuttajalla on aina mahdollista rakentaa niin paljon paikkoja kuin alueelle mahtuu.

Liityntäpysäköintipaikat

Poliitikkojen pitäisi ratkaista, laitetaanko kallista tonttimaata metroradan varrella asuntoihin vai autopaikkoihin.