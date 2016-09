Helsingillä uusi ase rikkakasveja vastaan: tulikuuma vesi

Rikkakasvit saavat tulikuumaa vettä niskaansa, kun Helsingin kaupunki testaa kemikaalittomia torjuntamenetelmiä. Tavoitteena on korvata rikkakasvien tuhoamiseen käytettävä glyfosaatti kokonaan myrkyttömillä keinoilla.

Itäisissä kaupunginosissa otettiin Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran mukaan viime viikolla käyttöön hollantilainen laite, jonka toiminta perustuu veden levittämiseen rikkakasvien päälle. Vesi on lähes kiehuvaa.

”Kuuma vesi rikkoo kasvin solurakenteen, ja varsinkin aurinkoisella ja lämpimällä säällä vaikutus on välitön”, kertoo vastaava työnjohtaja Tarja Silventoinen Staran tiedotteessa.

Laitteistoon kuuluvaa vesitankkia pystyy Staran mukaan kuljettamaan lava-autolla.

Helsingin kaupunki on testannut kesän aikana myös toista torjuntamenetelmää, jossa keskeisessä roolissa on niin ikään kuuma vesi. Tässä menetelmässä mukana on myös biohajoavaa vaahtoa.

Vaahto on Staran mukaan täysin myrkytöntä ja nopeasti häviävää.

Heikkoudeksi on kuitenkin paljastunut se, että tämä menetelmä vaatii ison tankkiauton, jolla ei voi ajaa herkillä viheralueilla.

Kaupunki jatkaa testejään vielä syksyn ajan. Jo kertyneiden havaintojen mukaan kokemukset ovat ”varovaisen lupaavia”. Sade, voimakas tuuli ja kylmä sää näyttävät kuitenkin heikentävän vesitorjunnan tehoa.