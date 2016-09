Dramaattinen näky Helsingissä – harjoituksessa isku laivaterminaaliin, raskasta aseistusta ja helikopteri ilmassa

Olympiaterminaalissa ja muualla Helsingin Eteläsataman ympäristössä on näkynyt maanantaina runsaasti sotilaita, poliiseja, palomiehiä sekä Rajavartiolaitoksen väkeä. Viranomaiset harjoittelevat ”vaativan virka-aputehtävän” hoitamista.

Harjoitusta johtaa Kaartin jääkärirykmentti, mutta siinä simuloidussa hätätilanteessa johtovastuu on poliisilla.

”Tähän on luotu sellainen skenaario, että poliisi on ajautunut tilanteeseen, jossa heidän omat resurssinsa eivät riitä. He ovat sitten tehneet virka-apupyyntöjä muille viranomaisille tukemaan toimintaa”, kertoo tiedottaja Tiina Möttönen Kaartin jääkärirykmentistä.

Harjoituksessa keskitytään viranomaisten yhteispeliin ja kehitetään sitä, mikäli ongelmia tulee esiin.

Artikkeli jatkuu kuvan alla.

Harjoitus on herättänyt runsaasti huomiota paitsi Eteläsatamassa myös Helsingin keskustassa, koska Rajavartiolaitoksen helikopteri on kierrellyt taivaalla pitkin päivää. Olympiaterminaalin ulkopuolella on liikkunut raskaasti varustautuneita poliiseja.

Laivaterminaalissa näkyi puoliltapäivin myös harjoitukseen liittynyt rynnäkkökivääriä kantanut kommandopipomies, joka käyskenteli lattialla mahallaan olleiden ihmisten keskellä. Maassa makasi myös ainakin yksi poliisi.

Möttönen kertoo, että kyse oli pääosin reserviläisistä muodostetusta maaliosastosta, joka esitti ”tilanteen alle” jääneitä laivamatkustajia. Tilanteen alle jääminen taas tarkoittaa hänen mukaansa esimerkiksi haavoittumista.

Kuvitteellinen tilanne tuo väkisinkin mieleen terrori-iskut.

”Skenaario ei ollut se, että olisi terrorismia tai terrorismin uhkaa päällä”, Möttönen kuitenkin toteaa.

Artikkeli jatkuu kuvan alla.

Viranomaiset olivat kolmen aikaan iltapäivällä poistumassa Eteläsatamasta, mutta edessä oli Möttösen mukaan vielä harjoituksia Katajanokalla. Harjoitus päättyy kello 19.

Joukkojen siirtymiset voivat aiheuttaa katkoksia liikenteeseen. Laivat ovat kulkeneet normaalisti harjoituksesta huolimatta.

Yhteistoimintaharjoitukseen osallistuu henkilökuntaa puolustusvoimista, Helsingin poliisista, Helsingin pelastuslaitokselta, Helsingin satamasta, Tullista, Helsingin kaupungilta ja Rajavartiolaitoksesta. Käytössä ei ole paukkupatruunoita tai muita harjoitusampumatarvikkeita.

Viranomaisten harjoitus on osa Kaartin jääkärirykmentin johtamaa Kehä 16 -paikallispuolustusharjoitusta. Vastaavanlainen harjoitus järjestetään Möttösen mukaan noin kerran vuodessa, minkä lisäksi viranomaiset järjestävät pienempiä harjoituksia useamminkin.