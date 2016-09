”Tämä tulee varmasti halvemmaksi” – Espoo haluaa Kehä I:n tunnelin kerralla valmiiksi

Keilaniemi

Espoon poliitikot haluavat rakentaa paljon keskustelua aiheuttaneen Kehä I:n tunnelin kerralla valmiiksi. Espoon kaupunginhallitus esitti maanantaina, että Keilaniemeen rakenteilla oleva tunneli tehtäisiin kerralla valmiiksi. Kaupunginhallituksen mielestä se olisi alueen viihtyvyyden ja hankkeen kustannusten takia järkevämpää kuin kahdessa osassa rakentaminen.

”Hanke tulee varmasti todella paljon halvemmaksi, jos sen tekee kerralla valmiiksi”, sanoi Espoon kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Torkki (kok).

”Tällaista toivetta on tullut myös alueen asukkailta.”

Lopullisesti asiasta päättää kaupunginvaltuusto, mutta sen näkemys myötäilee todennäköisesti kaupunginhallituksen linjaa.

Espoon kaupunginhallitus ja Espoon maankäyttöä johtava teknisen toimen johtaja Olli Isotalo arvioivat, että tunnelin kokonaiskustannukset ovat noin 93 miljoonaa euroa. Isotalon tekemän päätösehdotuksen mukaan tunnelin rakentaminen kahdessa osassa olisi maksanut espoolaisille veronmaksajille vajaat 10 miljoonaa enemmän.

Espoon tarkoitus oli rakentaa noin 400 metriä pitkä tunneli kahdessa osassa. Ideana oli, että tunnelista rakennetaan ensin valmiiksi noin puolet. Samalla tunnelin viereen oli tarkoitus rakentaa kaksi tornitaloa. Loput tunnelista ja kaksi muuta tornitaloa oli tarkoitus rakentaa valmiiksi myöhemmin.

Torkki sanoo, että tunnelin rakentamista kerrallaan on valmisteltu viime joulukuusta asti. Espoon kaupunginvaltuusto päätti 21. joulukuuta rakentaa tunnelin päälle puistokannen. Työt oli tarkoitus rahoittaa kahden asuntotornitalon tonttien myynnistä saatavilla tuloilla. Ensimmäisen tornitalon rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuonna 2018.

”Tämän ei pitäisi vaikuttaa ensimmäisen tornitalon rakentamiseen millään tapaa. Uskoisin, että tämä nopeuttaa myös muiden valmistumista. Kiinnostus aluetta kohtaan on sitä suurempaa, mitä nopeammin tämä kokonaisuus valmistuu”, Torkki sanoo.

Kehä I:n tunnelointi on herättänyt myös voimakasta vastustusta. Hankkeesta on tehty muun muassa kaavavalituksia. Torkki sanoo ymmärtävänsä asukkaiden ahdistusta tunnelia kohtaan.

”Varmaan itsekin vastustaisin sitä [tunnelia], jos asuisin siinä vieressä. Onhan tämä rakentamisvaiheessa ikävä juttu, eikä kukaan halua sitä tahallaan pitkittää”, Torkki sanoo.

Hän kuitenkin uskoo, että tunneli on pitkällä tähtäimellä Keilaniemelle hyvä asia.

”Kyseessä on hieno paikka. Tunnelin ajatuksena on, että saataisiin autoliikenne piiloon kannen alle.”

Täysimittaisen tunnelin on tarkoitus valmistua nykyisten suunnitelmien mukaan vuonna 2019.