Uskotko tietäväsi kaiken Helsingistä? Testaa tunnistatko paikat, joissa olo on kuin ulkomailla

Kantakaupungin rannikolle nousevia uima-altaita, taiteilijoiden sekä suunnittelijoiden ja pop-up -kauppojen käyttöön saneerattavia vanhoja teollisuusrakennuksia, konttikahviloita. Helsinki on kehittynyt jo usean vuoden ajan vauhdilla – ja kehityksestä kirjoitti muun muassa heinäkuussa The New York Times.

Amerikkalaislehti kehui pohjoisen kaupungin designpääkaupunkivuodesta 2012 jatkaneen huippulaadun tavoittelua designissa, nykytaiteessa ja kaupunkisuunnittelussa.

Vaikka Helsinki huokuu omaa historiaansa, alati muuttuvassa kaupungissa monissa paikoissa olo on kuin ulkomailla. Testaa HS:n visassa, tunnistatko mistä ulkomailta tuntuvista Helsingin kohteista on kyse.