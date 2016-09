Ulkomaalaisvastaisen mielenosoituksen kuviot uusiksi – poliisi passitti Itäkeskuksesta Vuosaareen

Ulkomaalaisvastaisen, kuluvan viikon lauantaina järjestettävän Pidetään Suomi Suomena! -mielenosoituksen tapahtumapaikka on vaihtunut Itäkeskuksen Tallinnanaukiosta Vuosaaren Mosaiikkitoriin. Helsingin poliisi kehotti järjestäjiä siirtämään mielenosoitus pois Tallinnanaukiolta.

Miksi poliisi toivoi tällaista, ylikomisario Seppo Kujala?

”Tämä on sovittu nyt Vuosaareen, koska siellä on laajemmat tilat. Ainakin järjestäjä odottaa isompia määriä väkeä kuin tähän asti, joten Tallinnanaukiolle ei enää oikein mahdu ottaen huomioon, että siellä on normaaliakin kaupallista elämää ynnä muuta.”

Helsingin poliisilaitoksen hälytys- ja valvontayksikön johtaja Kujala kertoo, että Tallinnanaukion toimivuudesta tai toimimattomuudesta mielenosoituspaikkana saatiin kokemuksia, kun siellä järjestettiin elokuun alussa Suomi ensin -niminen mielenosoitus ja sen järjestäytymätön vastamielenosoitus.

Suomi ensin -mielenosoitukseen osallistui poliisin mukaan satakunta ihmistä, minkä lisäksi aukiolle kerääntyi noin 200 vastamielenosoittajaa ja muuta yleisöä.

”Se on varsin rajattu alue”, Kujala kuvailee Tallinnanaukiota.

Mosaiikkitori sijaitsee Vuosaaren metroaseman läheisyydessä.

Noin 250 ihmistä oli tiistaiaamuun mennessä ilmoittanut Pidetään Suomi Suomena! -mielenosoituksen Facebook-sivujen kautta olevansa Mosaiikkitorilla lauantaina kello 15. Mielenosoituspaikan vaihtuminen ei näytä herättäneen ainakaan tapahtumasivulla laajempaa ihmetystä tai närkästystä, joskin joitakin soraääniäkin toki mahtuu mukaan.

”Tuohan on niin syvällä mamualueella kuin olla voi. Tuolla maksimiriskit ja miniminäkyvyys. Miksei keskusta kelvannut?” ihmetteli eräs nettikommentoija.

Ylikomisario Kujalan mukaan ydinkeskustan suosituimmilla tapahtuma- ja mielenosoituspaikoilla Narinkkatorilla ja Kansalaistorilla oli jo aiemmin sovittua ohjelmaa.

Poliisi ei ollut saanut tiistaiaamuun mennessä ilmoitusta vastamielenosoituksesta, mutta Kujala pitää todennäköisenä, että sellainen tulee myös Mosaiikkitorilta löytymään – ilmoitettuna tai ilman ilmoitusta.

”Sellainen on tavannut olla näissä viime kuukausina, joten varaudumme, että näin käy myös tällä kertaa.”

Käytännössä tämä tarkoittaa vastapuolien pitämistä omissa porukoissaan yhteenottojen välttämiseksi. Kujalan mukaan poliisin tehtävänä on myös turvata kaikkien mielenosoitusoikeutta. Mielenosoittajien sanomaan poliisi ei ota kantaa, kunhan se ei riko mitään lakia.

Pidetään Suomi Suomena! -mielenosoituksen järjestää Fortress Europe, joka ilmoittaa olevansa Euroopan laajuinen kattojärjestö, joka ”taistelee islamia vastaan ja nousee myös niitä länsimaalaisia vastaan, jotka toimivat valloittajien hyväksi”.

Järjestäjät toivovat, että Fortress Europe -nimen alla Mosaiikkitorille kokoontuisivat ”kaikki haittamaahanmuuttoa vastustavat toimijat”. Oletettavaa siis on, että paikalle saapuu myös avoimen rasistisia osallistujia.

Järjestäjät pyytävät mielenosoittajia jättämään järjestötunnukset ja alkoholijuomat kotiin. Suomen lippuja ja kantaa ottavia kylttejä puolestaan toivotaan näkyvän Mosaiikkitorilla.

Mielenosoitukseen odotetaan saapuvan osallistujia eri puolilta Suomea. Vuosaareen on puuhattu bussikuljetuksia ainakin Kokkolasta ja Tampereelta.

Noin kaksi tuntia kestävässä mielenosoituksessa puhujankorokkeelle on määrä nousta muun muassa islamia kritisoiva, somalialaissyntyinen ruotsalainen Mona Walter. Kotimaisia puhujia ovat esimerkiksi rasististen kommenttien ja kirjoitusten vuoksi kohuja herättäneet ex-kansanedustaja James Hirvisaari ja perussuomalainen paikallispoliitikko Terhi Kiemunki.