”Liikennemerkki” varoittaa Pokémon Gon pelaajista Kaisaniemenpuistossa – mutta kaupunki vie sen kohta pois

Moni Kaisaniemenpuistossa tiistai-iltana kulkenut hieraisi silmiään. Puistoon oli ilmestynyt liikennemerkki, joka varoittaa paikalla pyörivistä Pokémon GO:n pelaajista.

Kyseessä on maailmanlaajuisesti suuren suosion saavuttanut mobiilipeli, jonka tarkoituksena on metsästää pokémoneja esimerkiksi Helsingin kaduilta. Peli on ollut Helsingissä suosittu heinäkuun puolivälistä saakka.

HS:n heinäkuinen juttu kertoi, että esimerkiksi ydinkeskustassa sijaitsevalla Kaivopihalle kerääntyi satoja pelaajia.

Kaisaniemeen ilmestyneen liikennemerkin tarkoitus on siis varoittaa muita kulkijoita alueella haahuilevista pelaajista, jotka tuijottavat lumoutuneena kännykänsä näyttöä.

Populaarikulttuuri ei ole kuitenkaan päätynyt Helsingin liikennemerkistöön vaan kyseessä on jonkin sortin pila.

”Emme me ole tuollaista liikennemerkkiä laittaneet”, sanoo Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen.

”Meidän pitää noudattaa lakia liikennemerkkien osalta. Rakennusvirasto poistaa siis merkit, jotka eivät ole viranhaltijapäätöksellä laitettuja.”

Putkosen mielestä pelin kieltävälle merkille ei ole tarvetta.

”Pokémon Go lisää mukavasti erityisesti kaupungeissa aktiivisuutta. Samalla pitäisi muistaa myös ympäröivä liikenne ja sen edellyttämä huomio, oman ja muiden turvallisuuden vuoksi”, hän sanoo.

Pokémon Go:n valtava suosio vaikutti kesällä Helsingin toimintaan. HS kertoi heinäkuussa, että muun muassa Uimastadion ja Kumpulan maauimala kielsivät pelin pelaamisen. Kumpulaan jopa murtauduttiin kesällä pelin takia.