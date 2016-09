Yllätyskäänne: Pokémon-varoitusmerkki jää Kaisaniemenpuistoon rakennusviraston luvalla

Hittipeli Pokémon Go:n pelaajista varoittava kotikutoinen liikennemerkki saa jäädä toistaiseksi sijoilleen Kaisaniemenpuistoon, linjaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto.

HS uutisoi puistoon alkuviikosta ilmestyneestä liikennemerkistä keskiviikkona. Vielä tuolloin Helsingin liikennesuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen povasi merkille nopeita lähtöpasseja.

”Meidän pitää noudattaa lakia liikennemerkkien osalta. Rakennusvirasto poistaa siis merkit, jotka eivät ole viranhaltijapäätöksellä laitettuja”, Putkonen kertoi.

Torstaina aamupäivällä tapahtui kuitenkin yllätyskäänne: pirteästä ja paikoin piikikkäästäkin Twitter-läsnäolostaan tunnettu rakennusvirasto ilmoitti sosiaalisessa mediassa hyväksyvänsä Pikachu-hahmolla varustetun ”liikennemerkin” olemassaolon.

”Rakennusvirasto jyrähtää: Kaisaniemen Pokémon-merkki saa toistaiseksi olla puistossa”, twiitissä kirjoitettiin.

Artikkeli jatkuu kuvan alla.

Viestintäsuunnittelija Lauri Hänninen rakennusvirastosta kertoo, että Pokémon-varoitusmerkki voi olla Kaisaniemenpuistossa ”ainakin lumentuloon saakka”.

”Perustelu on se, että merkin ei katsota haittaavan siinä kohdassa puistoa ketään”, Hänninen sanoo.

Tilanne olisi täysin toinen katualueella, koska siellä luvattomista ja epävirallisista liikennemerkeistä voi aiheutua vaaraa tai ainakin sekaannusta. Tämän vuoksi epämääräiset ”liikennemerkit” poistetaankin lähtökohtaisesti niin pian kuin suinkin.

Kaisaniemenpuistoon todennäköisesti pilailumielessä viritetyn varoitusmerkin kohdalla virasto käytti siis kuitenkin tapauskohtaista harkintaa.

”Eikä tämä ole tietenkään mikään avoin valtakirja nyt laittaa kaupunkia täyteen Pokémon-liikennemerkkejä tai muitakaan omia liikennemerkkejä”, Hänninen muistuttaa.

Pokémon Go on maailmanlaajuisesti suuren suosion saavuttanut mobiilipeli, jonka ideana on pokémonien metsästäminen esimerkiksi Helsingin kaduilta ja puistoista. Suosittujen ”pokestoppien” eli pelin karttaan merkittyjen maamerkkien ympäristössä voi pörrätä yhtäaikaisesti ruuhkaksi asti kännyköitänsä tuijottavia pelaajia.

Tiedekeskus Heurekassa Vantaan Tikkurilassa järjestetään lauantaina 10. syyskuuta kello 12–16 maksuton Pokémon Go -tapahtuma. Ohjelmassa on paitsi pelaamista myös Pokémon Go:n suosion ja tulevaisuuden pohtimista. Puhujina ovat professori Frans Mäyrä ja väitöskirjatutkija Johannes Koski.