Äiti tuohtui Espoolle: Koulu sysäsi vastuun lapsesta vanhemmille kesken päivän

Espoolaisessa perheessä äiti hermostui, kun hän luki tarkasti läpi koulusta tulleen lupalapun huoltajille.

Lappusessa vaadittiin, että vastuu oppilaista siirtyy kodille silloin, kun he kulkevat liikuntatunneille Ruusutorpan koulun kentän sijasta Leppävaaran urheilupuistoon. Vanhempien haluttiin siis allekirjoituksellaan hyväksyvän, että koulupäivä keskeytyy liikuntatunneille kävelemisen ajaksi.

Äitiä ei häiritse lasten siirtyminen urheilupuistoon. Sen sijaan vastuun vierittäminen kokonaan pois koululta ei hänestä ole mikään ilmoitusasia vaan perusopetuslain vastaista.

”Kulkemiseen liikuntatunnille on pyydetty lupaa aikaisempinakin vuosina. Käytäntö on ihan ok. Se että lapsi olisi kesken päivän vanhempien vastuulla ei sen sijaan istu minun oikeustajuuni”, äiti sanoo. Työtilanteensa takia hän ei halua nimeään julki.

Äiti miettii myös vakuutusasioita. Koulumatkoilla lapsi on vakuutettu koulun puolesta, miten keskellä päivää ei olisi?

Koulusta äidille perusteltiin muutosta sillä, että kyseessä on koko Espoon uusi linjaus. Huoltajalle kerrottiin myös, että jos hän ei allekirjoita lappua, koko lapsen liikuntaryhmä pysyy sitten koululla liikuntatunnit.

Samanlaisia viestejä ovat saaneet koulussa muutkin vanhemmat. Tässä puhutaan nyt lapsista ja nuorista luokilla 4–9.

Ruusutorpan koulun rehtori Aaro Partanen ei halua kommentoida tapausta ennen kuin opetusvirastosta on saapunut uudet ohjeet asiasta.

Perusopetuksen päällikkö Ilpo Salonen sanoo, että kyseessä ei todellakaan ole koko kaupunkia koskeva uusi linjaus. Hän on saanut tietää tapauksesta aivan hiljan, mutta kouluille on jo menossa viesti, että ei näin.

”Tämä on yhdellä koululla keksitty luova ratkaisu. Yhteisesti Espoossa on puhuttu siitä, miten valvonta matkoilla voidaan järjestää, jos liikuntapaikka on kauempana koululta.”

Salonen sanoo ymmärtävänsä, että opettajat vain haluavat hoitaa työnsä hyvin. Jos lapset siirtyvät liikuntapaikalle kävellen yhdessä opettajan kanssa, se lohkaisee enemmän aikaa itse opetuksesta. Opettaja joutuu tasapainoilemaan turvallisuuden ja opetuksen laadun välillä.

”Mutta valvonta tulee laista”, Salonen toteaa. Koulu on vastuussa kaikista peruskoululaisista näiden iästä riippumatta. Jos jotain sattuu, arvioidaan joka kerta erikseen, onko valvonta ollut riittävää.

Salonen sanoo, että hänen tietoonsa ei ole tullut ongelmia siirtymätilanteissa Espoossa. Toki isossa kaupungissa voi jossain koulussa silti olla ollut vaaratilanteita, mutta mitään vakavaa ei ole koskaan sattunut.

”Ymmärrän opettajia, mutta valvonta vain pitää tehdä.”

Yhden espoolaiskoulun tapa hoitaa asia ei käy, mutta toisenlaiset lupalaput Salonen hyväksyy. Tilanteessa jossa liikuntatunti on päivän viimeinen ja urheilupaikka lähempänä lapsen kotia kuin koulu, vanhempi voi ilmoittaa, että hänen lapsensa koulupäivä saa päättyä urheilupaikkaan.

Tällöin lapsen ei tarvitse kävellä muun ryhmän kanssa ensin takaisin koululle vaan hän on vapaa lähtemään yksin pois. Koulun vakuutukset ovat voimassa kuten koulumatkoilla muutenkin, jos lapsi menee suoraan kotiinsa.

Suomessa on viime vuosina keskusteltu laajasti vastuusta liikuntatunneilla. Kyse on kuitenkin enemmän itse toiminnasta tunneilla eikä matkoista tunneille.

Vastaavia onnettomuuksia on sattunut takavuosinakin, mutta tällä vuosikymmenellä keskustelua on herättänyt erityisesti Klaukkalassa oppilaalle sattunut pulkkaturma. Siinä käräjäoikeus vapautti opettajan syytteistä mutta rehtori sai rangaistukseksi päiväsakkoja.