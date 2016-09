Fakta Airbnb Vuonna 2008 San Franciscossa perustettu internetpalvelu, jonka välityksellä pystyy majoittumaan tavallisiin asuntoihin ympäri maailman ja tarjoamaan omaa asuntoaan loma-asunnoksi. Huonemäärältään palvelu on maailman suurin. Yhtiön mukaan sillä on yli kaksi miljoonaa kohdetta yli 190 maassa. Majoitusta on käytetty yli 60 miljoonaa kertaa.

Maailman suurimman kotimajoituspalvelun Airbnb:n tiedotteet ovat tuttavallisia. Yhtiö lupaa, että matkustaja asuu kuin paikallinen ja tutustuu paikallisiin.

Päätän kokeilla tätä Helsingissä. Majoittajani asuu Juoksuhaudantiellä Kaarelan kaupunginosassa.

Torstai, klo 16.30

Saavun kohteeseen. Majoittajani Tuula ei ole pahoillaan, vaikka myöhästyn. Hän on lähdössä illaksi tanssimaan sambaa. Minun on määrä asua samassa talossa hänen kanssaan toisella, välioven erottamalla puolella.

Kävelen kiviset portaat taloon, joka näyttää perinteiseltä omakotitalolta. Se on rakennettu sotien jälkeen kuten iso osa Kaarelan kaupunginosaa. En ole aiemmin käyttänyt kotimajoituspalvelua kotimaassani, ja kävely tuntemattoman talon pihatiellä tuntuu kiehtovalta. Airbnb:llä on Suomessa 4 400 kohdetta. Suuri osa Helsingin kohteista sijaitsee turistialueiden ja kantakaupungin ulkopuolella.

Pelkään, että minua luullaan tirkistelijäksi.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa muistiossa Kotimajoitus osana jakamistaloutta todetaan, että ”kotimajoituksen seurauksena naapureille voi aiheutua turvattomuuden tunnetta”.

Piha on kuin tuhannet aiemmin näkemäni. Siellä on omenapuu ja valkoisesta muovista valmistettuja puutarhatuoleja.

Tuula näyttää hiukan hämilliseltä, mutta aloittaa pian esittelyrutiinin, jonka lopuksi hän luovuttaa minulle avaimen.

Alakerrassa on sauna, jota en saa lämmittää. En saa panna takkaan tulta. Voin käydä suihkussa. Voin pestä vaatteita pesukoneessa. Voin pelata lautapelejä.

Klo 18.30

Vietän tovin katsomalla talon sisustusta, haistellen sen ominaistuoksuja. Takkahuoneen panelointi on kodikkaasti kellastunut. Alakerrassa on nojatuoli, jossa voin katsoa tv:tä.

Seinillä on kuvia pikkulapsista, joita en ole koskaan tavannut. Yritän olla katsomatta seinällä roikkuvaa kivääriä.

Nurkassa olevan baarikaapin viinoihin minulla ei ole lupa koskea.

Kotimajoitusta ja matkailun verkkoliiketoimintaa Itä-Suomen yliopistossa tutkivan Juho Pesosen mukaan kotimajoituksen suosion kasvu ei liity vain huokeisiin hintoihin – yö Tuulan kodissa maksaa 60 euroa – eivätkä käyttäjät ja majoittajat ole pelkästään nuoria ja pienituloisia.

Kotimajoitus ja sen käyttömahdollisuus muokkaavat matkustamistapoja ja vaikuttavat kohteiden valintaan ja siihen, mitä kohteissa tehdään.

Henkilökohtainen ote ja intiimiys ovat tärkeitä elämyksiä.

Pesonen puhuu isäntäshoppailusta. Kotimajoituksen käyttäjät valitsevat kohteen usein isännän perusteella, eivät pelkästään asunnon.

Pesosen mukaan isäntäshoppailijat erottuvat omaksi käyttäjäryhmäkseen. Heille kotimajoituspalveluiden käyttö on nautinto. Nähtyäni kuvia majoittajastani ja tämän kodista Airbnb:n verkkosivuilla pidän tavasta, jolla kohde saa kasvot.

Keittiö on kuin retki mummolaan, aikamatka omaan lapsuuteeni 1980-luvulla. Se tuo muistumia yhteisistä illoista ja lautapeleistä. Istun kukikkaalla vahaliinalla päällystetyn pirttipöydän ääreen. Keittiön ikkunasta avautuu maisema alas Perhekunnantien suuntaan. Kaapissa on kahvia, eikä sen keittelystä erikseen veloiteta. Ruokaa voin ostaa läheisestä kaupasta.

Sinne tänne on kiinnitetty pieniä lappusia, joiden on määrä erottaa ne osat asunnosta, joita vieraiden ei tahdota käyttävän.

Niissä lukee englannin, saksan, espanjan, ranskan ja venäjän kielellä yksityinen tai ei käytössä. Tuula kertoo, että hänen kotiaan vuokraavat usein paitsi lomalaiset myös keikkatyöläiset. Vieraskirjassa on merkintöjä ainakin Venäjältä, Suomesta, Kiinasta, Saksasta, Ranskasta ja Britanniasta.

Kotimajoituspalveluiden suosion kasvua selitettiin pitkään talous- ja ympäristönäkökohdilla. Ajateltiin, että ne, joilla ei ole varaa majoittua hotelleihin, käyttävät kotimajoitusta. On kuitenkin ilmeistä, että palvelun houkuttelevuuden taustalla ovat sosiaaliset syyt ja että käyttäjiä on myös ylemmistä tuloluokista.

Itä-Suomen yliopiston pari vuotta vanhassa kyselyssä puolet vastaajista kertoi mieluummin yöpyvänsä kotimajoituksessa kuin hotellissa, koska he arvostivat aitoja kontakteja paikallisten kanssa.

OECD:n äskettäin julkaistussa raportissa Tourism Trends and Policies 2016 todetaan, että lomat lyhenevät ja lomailijat etsivät ainutkertaisia kokemuksia vaihtoehtoisissa kohteissa. Kotimajoitus tuo matkaajia kohteisiin, jotka eivät ole aiemmin olleet suosittuja.

Tuulalla on matkailijoita varten kartta. Hän on piirtänyt siihen paikallisten tärkeiden paikkojen kohdalle rukseja. Kartasta selviävät bussien lähtöpaikat ja pysäkit ja se, missä voi käydä ostoksilla tai kävelyretkellä.

Syksyn tultua, kun tiheä lehtiverho ei ole esteenä, keittiön ikkunasta näkee talon, jossa tapahtui kauheita. Yritän tähyillä lehtiverhon läpi nähdäkseni vilahduksen murhatalon kattoa.

Klo 20.55

Pimeys on laskeutunut. Kellertävänruskeat katulamput syttyvät Juoksuhaudantielle. Tuula on kieltänyt kadunpuoleisen pääoven käytön.

Minulla on avain, jolla pääsen sisään takaovesta. Se sijaitsee pihan puolella. Pimeässä suunnistaminen on hankalaa, eikä katuvaloista ole apua. Varttitunnin kuluttua olen eksynyt metsikköön.

Tuulan antamaan karttaan ei ole merkitty murhataloa. Ystävällinen koiranulkoiluttaja pysähtyy kohdalleni. Murhatalo sijaitsee kuulemma tiellä, jonka nimi on Keriharju.

Kaarelan kansanperinteessä tapaus tunnetaan unimurhana. Eräänä yönä mies löytyi surmattuna vuoteeseensa. Tapauksen näyttämö on toiseksi viimeinen talo kadun päässä, oikealla puolella. Kävelen pitkin hiekkatietä, joka rahisee kotoisasti. Iltatuuli leyhyttelee oksia ja saa mielikuvituksen laukkaamaan.

Tien päässä käännyn. Suunnistan lepuuttamaan hermojani paikalliseen keskiolutbaariin.

Klo 23.55

Unelma-baarissa molemmat mikrofonit ovat vapaina. Laulan Satumaa-tangon, sen jälkeen Paratiisin ja viimein soolona Nyt reppu jupiset riimisi rupiset.

Ulkona grillin kohdalla pysähdyn halailemaan miekkosta, joka on heitetty ulos Unelmasta. Hän suree pian purettavaa ostaria. Tilaan ranskalaiset ja lainaan puhelintani vierelleni istumaan tulleelle tuntemattomalle naiselle. Lueskelen seinään kiinnitettyjä muistolappuja, joissa ostarin asiakkaat kiittävät menneistä vuosista.

Tutkijan mukaan lyhytlomani Kaarelassa on seurausta työelämän muutoksista. Kotimajoitusalaa seuraava matkailun erityisasiantuntija Nina Vesterinen kertoo, että työntäyteisen elämän vastapainoksi ihmiset haluavat lyhyessä ajassa arjesta irrottautumisia.

Työurien katkonaisuus näkyy lomakausien muuttuneina rytmeinä. ”Lomalla” ei enää tarkoiteta viikon matkaa etelään.

Klo 1.30

Saan puhelun tuntemattomasta prepaid-numerosta. Mies kyselee naisen perään. Kerron, että nainen, joka lainasi puhelintani, lähti kävelemään. En ole nähnyt häntä sen koommin.

Kahden aikoihin saavun takaisin Juoksuhaudantielle ja asetun vuoteeseen.

Perjantai, klo 8.30

Tuula on kirjoittanut karttaan kauppakeskuksen nimen. Suunnitelmani on syödä aamupalaa Kaaressa ja käydä paikassa, jota paikalliset kutsuvat Tuulan mukaan nimellä jätemäki.

Sitä ennen vietän hetken ihaillen huoneeni seinälle ripustettuja öljymaalauksia.

Kaaressa vaihtoehtoja on useita. Nopean vertailun jälkeen valitsen toisessa kerroksessa sijaitsevan kahvilan.

Olen ainoa asiakas. Syödessäni luen Kari Hotakaisen Juoksuhaudantietä. Majoittajani mukaan kirjassa on tunnistettavia kohtia.

Hän tietää varmasti, että jossain lähellä hänen taloaan on orapihlaja-aita, jonka keskellä on kivi aivan kuten kirjassakin. Matkalla yritän löytää lisätietoa näköalapaikasta. Pysäyttämäni polkupyöräilijä sanoo sen olevan ”tuolla jossakin”.

Pysähdyn ihailemaan Kannelmäen betonista kirkkoa, se on kuin avaruusalus. Suntio Jesse Enrold toivottaa minut tervetulleeksi. Kirkko on tyhjä. ”Tänään ei ole leipää jaossa”, ovessa lukee. Leipäjono on peruttu.

Klo 11.30

Pitkäksi venähtäneen etsinnän jälkeen saavun jätemäen juurelle. Tapaan perheenäidin, joka on jättänyt pienokaisen päiväunille siksi aikaa, kun käy juoksemassa huipulle. Koska olen lomalla, koetan vältellä hikeä ja kävelen pysähdellen välillä maisemaa katsomaan.

Huipulla kävelijä näyttää, missä tämänhetkinen kotini sijaitsee.

Itse taloa on vaikea erottaa. Se on piilossa metsän takana. Myöhemmin, kun olen kirjoittanut kiitokset Tuulan vieraskirjaan, soitan vielä kerran henkilökohtaiselle matkaoppaalleni.

Tuula sanoo, että olen vieraillut väärällä jätemäellä. Niitä on kaksi, ja turisti menee helposti sekaisin.

Olen matkustanut epähuomiossa Malminkartanoon. Trip Advisor -vertaispalvelussa käyttäjä Tarja kehuu siellä sijaitsevan jätemäen olevan Helsingin korkein kohta.

Paikallisuus on osa Airbnb:n imagoa: Koe matkakohde kuin asuisit siellä.

Jos arkiseen kohteeseen, kuten Kaarelaan, alkaa suhtautua kuin lomapaikkaan, se myös alkaa tuntua lomapaikalta. Psykoterapeutit käyttävät tästä nimitystä näkökulman vaihtaminen.

Ennen lomani alkua ohitin I-junassa istuen Leinelän aseman. Sitten muistutin itseäni: olet lomalla. Vatsanpohjaani kipusi sama jännitys kuin lentokoneessa. Hihkaisin itsekseni: Kaarela, täältä tullaan! Yhtäkkiä katsoin editseni lipuvia ihmisiä uusin silmin ja ihailin arkkitehtuuria Martinlaaksossa.

Olin keskellä suurta seikkailua.

Uskon, että mikä tahansa poikkeaminen totutusta reitistä on vapauttavaa. Tulo Kaarelaan paljastaa loman todellisen olemuksen. On nautinto etsiä jätemäkeä ja lopulta löytää niitä kaksi (se toinen sijaitsee Paloheinässä). On nautinto määrittää itse raja-aidat rutiinimaiseman ja eksoottisen maiseman välillä.

Matkat ovat mielen maantiedettä, eikä tylsyyttä voi paeta lentämällä Pattayalle. Woody Allenia mukaillakseni: ainoa asia, mitä kadut elämässäsi, on se, ettet koskaan käynyt Kaarelassa.