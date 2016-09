Lippulaivan viereen suunnitellaan 22-kerroksista tornitaloa – katso minkälaisen tornitalosikermän länsimetro tuo Espooseen

Espoonlahden keskustaan kauppakeskus Lippulaivan viereen suunnitellaan 22-kerroksista tornitaloa. Tornisuunnitelmasta piirretyssä talvisessa havainnekuvassa talo näyttäisi valmiina suurin piirtein tältä:

Avanto arkkitehdit Oy

Tornitalosuunnitelma liittyy Espoonlahteenkin kulkevan länsimetron jatkeen rakentamiseen. Hajanaiseksi autokaupungiksi mielletyn Espoon kaupunkirakenne muuttuu länsimetron takia dramaattisesti.

Espoo pyrkii luomaan uusien metroasemien ympärille huomattavasti entistä tiiviimpiä asutuskeskittymiä ja lisäämään joukkoliikenteen käyttäjien määrää.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän (kok) toiveissa on, että 30 vuoden päästä metro on tuonut Etelä-Espooseen 100 000 uutta asukasta. Uusien asukkaiden ja asuntorakentamiseen myytävän maan avulla metroon tehtyjen investointien on tarkoitus muuttua tulevaisuudessa kaupungille tuloiksi.

Metron tuleminen on käynnistänyt Espooseen tornitalorakentamisen buumin. Tulevina vuosina ja vuosikymmeninä kaupunkiin on nousemassa iso kourallinen uusia asuintorneja.

Keilaniemeen suunnitellaan neljää korkeimmillaan jopa 40-kerroksista tornitaloa. Mereltä päin katsottuna ne näyttäisivät suurin piirtein tältä:

Arkkitehtitoimisto Sarc Oy

Otaniemeen suunnitellaan kahta tämän näköistä 24- ja 20-kerroksista taloa:

GULLICHSEN VORMALA ARKKITEHDIT

Matinkylään ollaan tekemässä 18-kerroksista taloa. Valmistuttuaan se voisi näyttää tältä:

Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy

Niittykummun aseman yhteyteen ollaan rakentamassa 26-kerroksista tornitaloa. Siis tällaista:

Arkkitehtitoimisto Sarc

Espoon suunnitelmien edetessä muitakin asuintorneja saattaa vielä olla tulossa. Ainakin Finnooseen suunniteltavalle uudelle asuinalueelle aiotaan rakentaa useita yli 20-kerroksia taloja.

Myös Westendiin ollaan suunnittelemassa asuintornia, mutta sen toteutumisesta ei vielä ole tietoa. Alun perin tornista piti tulla hotelli, mutta naapureiden vastustaman hankkeen hehku himmeni, kun Nokia lähti naapurista.

Westendin tornihotelli näytti suunnitelmissa tältä:

ARKKITEHTITOIMISTO LARKAS & LAINE OY

Tornitalot muuttavat tulevaisuudessa radikaalisti sitä, miltä Espoo näyttää. Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksessa työskentelevän arkkitehti Patrik Otrasen mukaan tornitalojen tarkoitus on kuitenkin ennen kaikkea alueiden tiivistäminen.

”Maamerkkien rakentaminen ei ole itsetarkoitus. Metrokeskusten tehokkuustavoite on korkea. Se ajaa korkeampaan rakentamiseen”, Otranen sanoo.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta käsittelee Espoonlahden tornitalosuunnitelman sisältävää asemakaavaehdotusta keskiviikkoisessa kokouksessaan.

Tornitalon lisäksi Espoonlahteen kaavaillaan muitakin suuria rakennusprojekteja. Vuonna 1993 valmistuneeseen kauppakeskus Lippulaivaan suunnitellaan laajennusta. Kauppakeskuksen yhteyteen aiotaan rakentaa useita uusia asuinkerrostaloja, joiden korkeus vaihtelee 9–16 asuinkerroksen välillä.

Tällä haavaa tornitalon tulevalla paikalla sijaitsee yksikerroksinen vuonna 1988 valmistunut liikerakennus.

Ylhäältä päin katsottuna uusi pistetalo näyttäisi tältä.

22-kerroksinen talo on kuvassa näkyvä oranssi laatikko, jonka päällä lukee XXII. XXII ilmaisee kerroslukumäärän roomalaisilla numeroilla.