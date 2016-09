Sörnäisten psykedeelinen kasviseinä on Helsingin suurin seinämaalaus – tältä se näyttää ilmasta kuvattuna

Fakta Pääkaupunkiseudulla valmistumassa useita seinämaalauksia UPEA16 tuo Helsinkiin Tellaksen työn lisäksi myös kaksi muuta muraalia. Ruotsalainen katutaidekaksikko GraffitiSthlm tekee muraalin Sysmänkujalle, Helsingin ensikoti ry:n nelikerroksisen talon päätyseinään. Myöhemmin syyskuussa australialainen Guidon Van Helten tekee muraalin osoitteeseen Hämeentie 78. Myös Vantaalle on tulossa lähiaikoina näyttävää katutaidetta, kun portugalilainen Mr Dheo maalaa Myyrmäen aseman ulkoseinät, jotka sijaitsevat radan itäpuolella. Radan lähsipuolella on chileläisen UnKolorDistinton muraali.

Helsingin Sörnäisiin syntyy lähipäivinä kaupungin suurin seinämaalaus, muraali.

Teos valmistuu Suvilahdenkadun ja Pääskylänkadun kulmassa sijaitsevan seitsemänkerroksisen kerrostalon ulkoseinään. Alkuviikosta talon valkoinen pinta on peittynyt kokonaan italialaisen Tellas-nimeä kantavan taiteilijan punavalkoisista, psykedeelisistä kasvikuvioista.

Vielä lauantaina teos oli keskeneräinen, mutta monet ohikulkijat pysähtyivät silti ihmettelemään vuokranosturista avustajansa kanssa seinää maalaavan Tellaksen työtä.

”Tuollaisia voisi tulla omaankin taloon, näitä pitäisi olla ehdottomasti enemmän!” huudahti Suvilahdenkadulla asuva Eija Leminen.

”Pitää vain toivoa, ettei kukaan tule töhrimään tätä”, hän jatkoi.

Työtä ihaili myös Lemisen seurassa ollut Matti Vanha-aho.

”Aika harvinaisiahan nämä vielä Helsingissä ovat. Kun näitä näkee, niin aina pysähtyy katsomaan.”

Tellas saapui Helsinkiin nyt ensimmäistä kertaa järjestettävän UPEA16-katutaidefestivaalin takia. Hän on maalannut työtä nyt kolme päivää. Taiteilijan arvion mukaan työn pitäisi valmistua alkuviikosta.

”Minulle soitettiin noin puoli vuotta sitten ja vastasin heti, että tietenkin tulen”, Tellas kertoo.

”Minusta oli hienoa päästä tänne, koska en ole aiemmin käynyt Helsingissä. Monessa paikassa maailmalla katutaide on niin arkipäiväinen juttu, ettei muraaleihin tai niiden tekemiseen välttämättä kiinnitetä suurempaa huomiota. Täällä katutaide on harvinaisempaa, mutta on ollut hienoa huomata, että ihmiset pysähtyvät katsomaan työtäni ja ottamaan siitä kuvia”, hän sanoo.

Katutaide typistetään helposti graffiteiksi, mutta Tellas osoittaa, että se voi olla paljon muutakin. Esimerkiksi Suvilahdenkadulle tekemässään työssään hän maalaa vapain vedoin ja perinteisellä pensselillä. Apuvälineenä on maalitela.

Asuintalon seinään tekemästään muraalista Tellas on innoissaan.

”Tämä on mielenkiintoinen työ, koska tämä ei ole klassinen muraali, joka tehdään suoraan seinään. Tässä pitää mennä muun muassa ihmisten parvekkeille.”

Tellas haluaa pysyä tunnistamattomana, joten hän ei suostu esiintymään nimellään tai kasvoillaan. Anonyymiteettiin ja työkiireeseen vedoten hän ei suostu myöskään antamaan haastattelua HSTV:lle.

Salaperäisyyden kaapuun verhoutuva Tellas on katutaidepiireissä tunnettu tekijä. Huffington Post -lehti nosti hänet muun muassa pari vuotta sitten 25 mielenkiintoisimman katutaiteilijan joukkoon.

UPEA16-festivaali tuo Suomeen Tellaksen lisäksi myös monia muita ulkomaalaisia katutaiteilijoita. Festivaaliin ideana on tuoda katutaidetta Helsinkiin, Turkuun, Vaasaan, Riihimäelle, Hyvinkäälle, Hämeenlinnaan ja Kemiin.

”Monet sanovat ihailevansa katutaidetta ulkomailla, mutta Suomessa katutaide ei juurikaan katukuvassa näy. Toivomme, että festivaalin avulla se alkaa näkyä myös Suomessa”, sanoo festivaalin järjestävän Katutaideyhdistys Päävärien tiedottaja Saila Kivelä.

Helsingillä on katutaiteen suhteen synkkä lähihistoria. Kaupungilla oli vuosina 1998–2008 käytössä Stop töhryille-niminen kampanja, jonka tarkoitus oli muun muassa luvattomat graffitit katukuvasta. Samalla myös luvalliset teokset saivat väistyä.

Kampanja oli kallis ja se kärjisti graffitimaalareiden ja vartiointiliikkeiden välit äärimmilleen.

Kivelä toivoo, että festivaali tekee katutaiteesta entistä arkipäiväisemmän osan ihmisten arkea, niin ettei esimerkiksi graffiteja mielletä osaksi jengiytymistä.

”Eiköhän tästä ajattelumaailmasta ole jo päästy eteenpäin”, hän sanoo.

Mika Ranta / HS