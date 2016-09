Ihmiskunnan kohtalonkysymys taiteen materiaaliksi – Teatteriohjaaja tarttui energiapolitiikkaan

Herttoniemessä viljelypalstalla seisova teatteriohjaaja Atro Kahiluoto ei kaihda isoja lauseita. Ei silloin, kun tavoitteet ovat korkealla. ”Tämähän on tavallaan kaiken ratkaisu.”

Kahiluoto puhuu kolmivuotisesta hankkeesta nimeltään Energiapolitiikka.esitys. Hanke on Esitystaiteen seuran ja sen tarkoituksena on etsiä vaihtoehtoja uusiutuvan lähi- ja pienenergian tuottamiseksi lähitulevaisuudessa.

Teatteria ja energiapolitiikkaa yhdistävä hanke lähti liikkeelle, kun Kahiluoto mietti, mikä olisi tärkein aihe, mistä taidetta pitäisi tehdä.

”Päädyin siihen, että kyllä se on energia ja energiapolitiikka. Energia on ihmiskunnan verisuonet.”

Energiapolitiikka.esityksessä energiaa ajatellaan laajasti – se on kaikkialla aina ruuantuotannosta ihmissuhteisiin.

Miten teatterilla voi päästä käsiksi tällaisiin kysymyksiin?

Kahiluodosta perinteisen esityksen tekeminen aiheesta ei tuntunut mielekkäältä eikä edes mahdolliselta.

”Sen sijaan aloin miettiä, mitä teatterin käsitteistön soveltaminen energiapolitiikkaa koskeviin kysymyksiin voisi olla. Muotoilussakin on menty yhä enemmän aineettoman muotoilun suuntaan, puhutaan esimerkiksi palvelumuotoilusta.”

Kahiluodon mukaan energiahankkeen voi ajatella samalta kannalta. ”Kun energiapolitiikkaa ajatellaan teatterin termein, se avaa uusia näkökulmia aiheeseen.”

Yhdeksi lähtökohdaksi muodostui hajautetun pienenergian tuotanto.

”Ajattelin sitä, miten 50- ja 60-luvulla joka talossa oli lehmä tai kaksi, joka tuotti tietyn verran maitoa, josta syntyi sitten talolle maitotili. Mietin, että nykypäivänä aurinkopaneeli voisi olla sellainen ’lehmä’.”

Hajautettu pienenergia liittyy demokratiaan ja pirstaloituneeseen työelämään. Jos energiantuotanto on hajautettu, on valtakin hajautettu. Vallan lisäksi ihmiset voisivat saada pienenergiasta uusia toimeentulon mahdollisuuksia.

Demokratian tai pikemminkin kytkeytymisen ajatus on hankkeessa tärkeä.

”Nykyään on vallalla sellainen, että halutaan vetäytyä omiin yhteisöihin ja porukoihin, irrottaudutaan järjestelmästä ja luodaan joku oma porukka. Ihmiselle on kuitenkin tärkeää se, että se on kytkeytyneenä osaksi yhteiskuntaa.”

Energiapeliä pelataan viljelypalstan pienoismallin äärellä. Päähenkilö, eli ”Kansalainen”, saa tuekseen joukon eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa hän yhdessä ratkoo palstan perustamisessa kohtaamiaan ongelmia.

Ensi kesänä Energiapolitiikka.esitys-hankkeen toimijat perustavat palstan viljelyksineen ja energiatuotanto-laitteineen Tiedekeskus Heurekan Galilei-puistoon.

Palstalla mallinnetaan pienenergian ja ruuan tuotantoa lähitulevaisuudessa. Hankkeen aikana valmistetaan opaskirja, dokumenttielokuva sekä tieteellisiä julkaisuja.

Kahiluodon mukaan he ikään kuin lavastavat näyttämön tulevaisuuteen palstallaan.

”Me voidaan mennä sinne joko käymään tai meillä voi olla siellä joku näyttelijä eläytymässä. Ja se näyttelijä voi tuoda meille tietoa siitä, millaista siellä tulevaisuudessa on.”

Kahiluodon mukaan hankkeesta voi poikia mitä vain. Lopputulos voi yhtä hyvin olla jonkinlainen pelimalli tai uusi lakialoite eduskuntaan.

Selvää on ainoastaan että kysymykset ovat isoja eikä muutos helppoa.

”Ihmisestähän on kulttuurievoluution myötä kehittynyt öljyä syövä eläin. Me muutamme öljyn ruuaksi, kommunikaatioksi, juoksemiseksi. Kaikki ihmisen toiminnassa on kiinni öljyssä. Siksi ihmisen irrottautuminen öljyriippuvuudesta on niin vaikeaa.”

”Sehän on ikään kuin sama asia kuin jos lehmän pitäisi alkaa syödä jotain muuta kuin ruohoa tai pandan etsiä muuta ravintoa kuin bambunlehdet.”

Energiapelit 11.9. ja 26.9. klo 16 Suvilahdessa Esitystaiteen keskuksen (Eskus) tiloissa Kaasutehtaankatu 1, Puhdistamo, rak. 6, 2.krs (Sisäänkäynti ravintola Lämpöä vastapäätä). Pelin kesto on n. 2,5 tuntia. Pelissä on tarjolla pientä purtavaa ja virvokkeita.