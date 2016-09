Onko tässä kaikkien aikojen kaunein valtuustoaloite? – Leo Stranius ehdottaa Helsinkiin Rakkauden metsää, mutta virkakoneisto nihkeilee

Helsingin kuntapolitiikassa on tehty ehkä kaikkien aikojen kaunein aloite. Vihreiden kaupunginvaltuutettu Leo Stranius ehdottaa, että Helsinkiin perustettaisiin Rakkauden metsä. Idea on muunnos maailman suurkaupungeista tutuista rakkauden silloista, joihin rakastavaiset käyvät kiinnittämässä lukon ikuisen rakkauden symboliksi.

Stranius toteaa aloitteessa, että luonto ja metsä ovat suomalaisille tärkeitä.

”Olisi upeaa, jos Suomessa ja Helsingissä rakkautta voisi tunnustaa ja osoittaa lukkojen ja siltojen lisäksi myös istuttamalla puun”, Stranius kirjoittaa.

Tämän vuoksi kaupunginvaltuutettu toivoo, että Helsinki etsisi kaupungista viheralueen Rakkauden metsälle. Straniuksen aloitteen on allekirjoittanut 32 valtuutettua poliittisen kentän eri laidoilta.

Mutta niin kuin politiikassa usein, idealismi yritetään heti tilaisuuden tullen murskata päätöksentekokoneiston metallinmakuisiin rattaisiin. Rakkauden metsä on saanut virkamiehistöltä nihkeän vastaanoton.

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatima lausuntoehdotus keskittyy Rakkauden metsän luomien mahdollisuuksien sijaan lähinnä aloitteen ongelmiin. Lausunnon mukaan Rakkauden metsän kaltaisen alueen ”haasteena” on ”puuston eri-ikäisyys ja mahdollinen istutusten ennakoimattomuus”.

Virasto antaa siis ymmärtää, että kaupungin puistojen yhtenäinen ilme olisi tärkeämpi asia kuin cupidon nuolten energisoimien kaupunkilaisten mahdollisuus pystyttää Helsinkiin ikuisesti kasvava ja rönsyilevä lemmen monumentti.

Lisäksi virkamiehet kertovat pitävänsä mahdollisena ongelmana sitä, olisiko Helsingissä tilaa Rakkauden metsälle. Rakkauden metsän pitäisi kaupunkisuunnitteluviraston tulkinnan mukaan sijaita rauhallisella mutta helposti saavutettavalla paikalla, eikä tälläisen alueen löytyminen ole viraston mukaan tiivistyvässä kaupungissa helppoa.

Virasto ehdottaakin, että poliitikot tyytyisivät Rakkauden metsän sijasta pienimuotoisempaan Amorin lahjojen ylistykseen, esimerkiksi ”puistomaiseen hedelmä- tai ruusutarhaan”.

Virkamiesmäisen rakkauskäsityksen mukaan rakkauden monumentiksi sopisi mainiosti myös järjestely, jossa rakastavaiset voisivat Rakkauden metsän istuttamisen sijasta ryhtyä jo olemassa olevien puistopuiden kummeiksi. Tai kaivertaa kiveyksiin nimiään. Tai vaikka ostaa nimiinsä puiston penkkejä.

Minkäänlaista ehdotonta estettä virasto ei kuitenkaan Rakkauden metsälle keksi, joten asian edistäminen jää poliitikkojen päätettäväksi.

Leo Stranius kertoo blogissaan saaneensa idean Rakkauden metsään kestävän matkailun ammattilaiselta Anu Nylundilta. Nylundin blogista taas käy ilmi, että idea Rakkauden metsästä liihottelee jo muuallakin pääkaupunkiseudulla.

Myös Espoossa on tehty valtuustoaloite Rakkauden metsän puolesta. Asialla on vihreiden kaupunginvaltuutettu Mari Anthoni. Anthonin aloitteessa on sama perusidea kuin Straniuksen aloitteessa, mutta yrittäjähenkisessä Espoossa tarvetta Rakkauden metsälle perustellaan hieman eri tavalla kuin Helsingissä.

Siinä missä Stranius näkee Rakkauden metsän rakkauden ylistyksenä, ajattelee Anthoni jo sitä, miten kaupunki voisi valjastaa Rakkauden metsän voitontavoitteluun.

”Matkailun edistämisen sekä elinkeino- ja kilpailukykypolitiikan näkökulmasta ’rakkauden metsien’ ideana olisi tuoda maksavia asiakkaita kaupunkiimme”, Anthoni kirjoittaa.

Anthonin näkemyksen mukaan Espoo voisi myös periä maksun puun istuttamisesta Rakkauden metsään.