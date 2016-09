Vuosaaren koulujen reviirit pilkotaan neljään

Vuosaareen suunnitellaan tulevaisuudessa neljää oppilaaksiottoaluetta, koska alueella toimii pian niin monta peruskoulua.

Nykyisin lähikoulu määräytyy Vuosaaressa suurimmasta osasta muuta Helsinkiä poikkeavalla tavalla. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto käsittelee kokouksessaan ensi viikolla muutosta, jossa Vuosaaressa luovuttaisiin yhtenäisestä oppilaaksiottoalueesta.

Yhtenäinen oppilaaksiottoalue tarkoittaa käytännössä sitä, että tähän asti Vuosaaren nykyisten kahdeksan peruskoulun reviirit ovat siirtyneet vuosittain. Samasta osoitteesta on voinut päätyä yhtenä vuonna toiseen kouluun ja toisena toiseen, kun koulutulokkaiden määrä on vaihdellut. Tämä on kiusannut joitain perheitä, kun lapsen tulevaa koulua on joutunut jännittämään.

Tulevassa mallissa koulujen alueiden rajoja ei muuteta automaattisesti vuosittain. Niitä voidaan toki edelleen muuttaa erillisellä päätöksellä, jos on tarpeen. Nyt lasketuilla rajoilla koulumatkojen pitäisi olla kaikilla alle kaksi kilometriä.

Vuosaaren muista poikkeavaa tapaa määrätä lähikoulu on aiemmin perusteltu sillä, että alueen koululaisten määrä kasvaa voimakkaasti. Nykyisten ennusteiden kohdalla näin ei enää ole koko alueella: osassa Vuosaarta lasten ja nuorten määrä kasvaa, osassa vähenee.

Helsingin valtuusto päätti keväällä, että Vuosaaren nykyiset peruskoulut yhdistetään hallinnollisesti niin, että ensi vuoden elokuussa alueella toimii neljä peruskoulua. Oppilaaksiottoalueita suunnitellaan muutettavaksi samaan aikaan, kun uudet koulut aloittavat.

Useimmilla alueilla Helsingissä lapsen lähikoulun voi tarkistaa tämän kotiosoitteen perusteella. Vuosaaren lisäksi Kannelmäessä, Käpylässä, Pihlajamäessä ja Pihlajistossa ja Puistolassa on tällä hetkellä laajennettu oppilaaksiottoalue.

Ehdotetetut uudet oppilaaksiottoalueet löytää kartalta esityslistan liitteestä.