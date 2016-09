Kehäradan Aviapoliksesta tuli tyhjyyttä kumiseva autioasema: vain 2700 matkaa päivässä

Vantaan tuoreella juna-asemalla Aviapoliksessa Kehäradalla on ilmennyt ongelma: se sijaitsee aivan liian kaukana ihmisistä. Alueen työpaikat ja asuinalueet ovat noin 1–4 kilometrin etäisyydellä asemasta. Nyt ongelmaa koetetaan ratkoa uudenlaisilla välineillä: kimppatakseilla ja yhteiskäyttöautoilla.

Aviapoliksen aseman olisi tarkoitus palvella alueen noin 35 000 työpaikkaa, mutta tällä hetkellä aseman kautta tehdään tehdään keskimäärin noin 2 700 matkaa arkipäivän aikana. Esimerkiksi Kivistön aseman kautta kulkee päivässä 4 000 matkustajaa.

Vantaa onkin saanut runsaasti palautetta ihmisiltä, jotka työskentelevät alueella ja haluaisivat käyttää junaa, mutta pitävät matkaa asemalle liian pitkänä jalkaisin kulkemiseen.

”Se mikä matka on liian pitkä, on tietysti hyvin henkilökohtainen kokemus. On se varmasti kiireiselle liian pitkä matka. Matka on kävellen aika tylsä, kun alue ei ole vielä valmis”, sanoo projektijohtaja Arja Lukin Vantaan kaupungilta.

”Se ei ole vielä käveltävää kaupunkia, mutta me kyllä rakennamme siihen ihan oikeaa, elävää kaupunkia. Alueen ydin tulee tulevaisuudessa tiivistymään aseman seudulle.”

Nykyinen työpaikka-alue on keskittynyt Kehä III:n läheisyyteen. Sieltä voi helposti olla kahdenkin kilometrin matka asemalle, Lukin huomauttaa.

Kimppataksipalvelu ja yhteiskäyttöautot ovat Vantaan kaupungin ja Liikenneviraston rahoittamia kokeiluja. Molemmat toimivat matkapuhelinsovelluksilla.

Kimppataksisovellus yhdistää eri tilaajat ryhmiin, mikä laskee matkustajien osuutta matkakuluista. Yhteiskäyttöautossa taas kaikki kulut sisältyvät minuuttihintaan eikä palvelun hinta nouse, vaikka kyydissä olisi enemmän matkustajia. Palvelut toimivat Android ja iOS-laitteissa.

Aviapolisin työpaikka- ja asuinalue sijaitsee lentokentän ja kehäradan tuntumassa Vantaalla.

Alueella on noin 1 000 yritystä sekä 18 000 asukasta. Alueelle odotetaan syntyvän tulevina vuosina noin 15 000 uutta työpaikkaa. Lisäksi uusia asuntoja rakennetaan Pakkalaan, Ylästöön, Tammistoon ja Kartanonkoskelle. Lentokentälle vievä kehärata aloitti liikennöintinsä vuonna 2015.