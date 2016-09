Helsinkiläinen jää paljosta paitsi, kun koti nielee kaikki rahat – laskuri näyttää, kuinka paljon asumismenot vaihtelevat Suomessa

FAKTA PTT:n selvitys asuinmenoista Selvityksessä seurattiin esimerkkikotitalouksien asumismenoja 21 suurimmassa kaupungissa vuokra- ja omistusasumisessa. Asumisen kokonaishintaan on laskettu mukaan pääoma- ja hoitokustannusten alaerät. Selvityksessä kerrotut luvut kuvaavat, kuinka paljon esimerkiksi perheillä, yksinasuvilla ja eläkeläisillä kuluu keskimäärin rahaa asumiseen. Kiinteistöliitto ja Omakotiliitto tilasivat tutkimuksen.

Ulkona syöminen, matkailu, kauneudenhoito, kahvilakäynnit, pienyrittäjien tukeminen, vaatekaupat. Esimerkiksi niihin menisivät helsinkiläisten rahat, jos asuminen pääkaupungissa tulisi nykyistä halvemmaksi.

”Käyttäisin ehdottomasti palveluihin ja kauneudenhoitoon huomattavasti enemmän rahaa, ja harrastaisin enemmän kulttuuria”, kertoo aurinkoisessa Kalliossa terassilounasta nauttiva Jenni Peitsalo.

Helsingissä asuminen on kallista, se tiedetään, eikä tyyriisiin hintoihin ole luvassa muutosta lähiaikoina.

Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tuoreen selvityksen mukaan hintojen kallistuminen jatkuu. PTT ennustaa asumismenojen kasvavan Suomessa keskimäärin 2,8 prosenttia vuosina 2016–2018.

Helsingissä asumisen hinta on noussut nopeammin kuin muualla maassa.

Kallis asuminen vaikuttaa helsinkiläisten ostovoimaan.

PTT:n selvityksessä annetaan esimerkki lapsiperheestä, joka asuu 90-neliöisessä omistusasunnossa kerrostalossa Helsingissä.

Perheen vanhempien nettotuloista 41 prosenttia menee asumiseen, kun taas vastaavanlainen perhe vastaavassa asunnossa Tampereella käyttää asumiseen 29 prosenttia perheen tuloista. Samanlainen perhe Raumalla käyttää asumiseen 21 prosenttia tuloistaan.

PTT:n ekonomisti Tuuli Tähtinen huomauttaa, että esimerkki on suuntaa antava, koska siinä ei ole otettu huomioon kaupunkien välisiä palkkaeroja. Helsingissä palkat ovat keskimäärin suuremmat kuin muualla Suomessa.

Vantaan kaupungin tietopalveluyksikön tutkimuspäällikkö Henrik Lönnqvistin mielestä on olennaista pitää mielessä, etteivät keskiarvot kerro kaikkea.

Tilastokeskuksen Talous- ja hyvinvointikatsauksessa julkaistussa artikkelissa kerrottiin toukokuussa, että pääkaupunkiseudulla tuloerot ovat suuremmat kuin muualla Suomessa.

On omistusasujia, jotka ovat jo aikapäiviä sitten maksaneet lainansa pois, ja on asuntosijoittajia, jotka hyötyvät asuntojen hinnannoususta. Lisäksi on niitä, jotka asuvat omistusasunnossa, mutta joiden on maksettava lainaa takaisin vielä runsaasti.

”Heille tilanne on riskialtis, koska vaikka nyt lainojen korot ovat matalia, tilanne voi muuttua.”

Lönnqvistin mukaan kaikkein hankalimmassa tilanteessa ovat vuokralaiset, jotka ovat yleensä omistusasunnoissa asuvia pienituloisempia. Etenkin yksiöiden hinnat ovat hiponeet pilviä jo pitkään.

”Asunnon hinnasta ei tingitä. Pakotietä ei ole, koska jossain pitää asua.”

Pääkaupunkiseudulla asumiseen kuluu merkittävä osa tuloista, siksi asumismenojen nousu voi vaarantaa toimeentulon. PTT:n selvityksessä todetaan, että muissa kaupungeissa, kuten Tampereella ja Turussa, asumiseen liittyvät taloudelliset riskit ovat pienempiä.

”Asuminen on halvempaa, eli se vie pienemmän osan tuloista. Se tuo joustoa, jos tulee yllättäviä menoja”, Tähtinen sanoo.

Ammattiryhmät, joiden palkat ovat suhteellisen samat riippumatta asuinpaikasta, voivat kuulla kutsun Kehä III:n ulkopuolelta.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n neuvottelujohtajan Petri Lindroosin mukaan Helsingin kalliit hinnat ovat ongelma opettajille. Hänen mukaansa asumisen hintaerot paikkakuntien välillä näkyvät etenkin silloin, kun Helsingissä aukeaa paikka ruotsinkieliselle opettajalle. Paikkoja on vaikea täyttää.

”Sillä, asutko länsirannikolla omakotitalossa vai yksiössä Helsingissä, on väliä”, Lindroos kertoo.

Se, että suuri osa helsinkiläisten tienesteistä menee asumiseen tarkoittaa, että raha on pois muusta. Helsingin seudun kauppakamarin maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikön Tiina Pasurin mukaan se on ongelma paikallisille yrityksille. Liiketoiminta kärsii, kun kaikesta ylimääräisestä karsitaan asumiskustannusten haukatessa suuren osan tuloista.

”Helsingin seudulla asuvilla on vähemmän rahaa käyttää kaikkeen ylimääräiseen.”

Matkailu- ja ravintola-alan työmarkkinajärjestö Maran toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan matkailu- ja ravintola-ala hyötyisi, jos pääkaupunkiseudulla asuvien ei tarvitsisi pulittaa asumisesta niin paljon.

Lappi vertaa Suomea Ruotsiin, jossa omistusasuminen on yleensä suhteessa edullisempaa kuin Suomessa, koska asuntolainoja ei pitkien laina-aikojen vuoksi käytännössä lyhennetä lainkaan.

”Ruotsissa meidän alamme palveluita käytetään enemmän.”

Juhani Niiranen / HS

