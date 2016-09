Helsingin kaupunginjohtajaa syytetään sukupuolisyrjinnästä: ”Pajunen ohittaa ansioituneet naisehdokkaat”

Helsingin kolmanneksi suurin puolue Sdp syyttää kaupunginjohtaja Jussi Pajusta (kok) sukupuolisyrjinnästä Helsingin tulevan kansliapäällikön valintaan liittyen. Pajunen esittää Helsingin kaupunginhallitukselle, että kansliapäälliköksi nimitettäisiin nykyisin Helsingin oikeuspalveluita johtava, kaupunginlakimies Sami Sarvilinna.

Markus Jokela / HS

Sdp on tyrmistynyt Pajusen esityksestä. Puolueen mielestä tehtävään pitäisi valita joko Helsingin apulaiskaupunginjohtajana alkukesästä 2012 toiminut Ritva Viljanen (sd) tai kansliapäällikön tehtäviä nyt hoitava Tuula Saxholm.

”Kaupunginjohtaja ohittaa kaksi selvästi ansioituneinta naisehdokasta”, sanoo Sdp:n valtuustoryhmää johtava Osku Pajamäki.

Pajamäen mielestä Sarvilinna täyttää tehtävän kelpoisuusvaatimukset, mutta ei ole ansioitunein hakija.

”Lain mukaan ansioituneempaa toista sukupuolta olevaa ei saa syrjäyttää ilman pätevää syytä. Pitäisi siis osoittaa sekä Viljasesta että Saxholmista joku tosi vakava vika, jotta Sarvilinna voisi syrjäyttää heidät.”

Pajamäen mukaan Sdp harkitsee oikeustoimia, jos Sarvilinna valitaan tehtävään ohi Viljasen ja Saxholmin.

”Sekä Viljanen että Saxholm ovat selvästi ansioituneempia kansliapäällikön virkaan kuin Sarvilinna. Ei ole esitetty mitään hyväksyttävää perustetta syrjäyttää heitä, joten jos Sarvilinna valittaisiin, mahdollinen valitus merkitsisi päätöksen kumoamista hallinto-oikeudessa. Valituksen hallinto-oikeuteen voi tehdä paitsi viran hakija myös kuntalainen”, Pajamäki sanoo.

Kansliapäällikkö on ensi vuoden kesäkuusta alkaen Helsingin selvästi vaikutusvaltaisin virkamies ja ensi kuntavaalien jälkeen valittavan pormestarin läheisin työtoveri.

Kansliapäällikkö johtaa kaupungin keskushallintoa sekä toimii Helsingin johtamisuudistuksen yhteydessä perustettavien toimialojen johtajien esimiehenä ja kaupunginhallituksen esittelijänä. Kansliapäällikölle maksetaan jatkossa 14 000 euron kuukausipalkkaa. Se on suurempi kuin esimerkiksi Suomen pääministerillä.

Sdp liputtaa ymmärrettävästi Viljasen puolesta, sillä Viljanen valittiin demarien ehdokkaana Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajaksi keväällä 2012. Vuosina 2003–2012 Viljanen toimi sisäministeriön kansliapäällikkönä. Demarien mielestä Viljasella on selvästi laajin johtamiskokemus suurista organisaatioista. Viljanen vastaa nykyisin noin 14 viraston ja 9 000 ihmisen johtamisesta. Viljasen toimialan taloudellinen vastuu on noin 900 miljoonaa euroa.

”Hän on myös ainoa, jolla on kokemusta esittelystä kaupunginhallituksessa. Ei puolueen jäsenkirja voi olla este pätevimmän hakijan valinnalle”, Pajamäki sanoo.

Sdp:n mielestä myös Saxholm on tehtävään Sarvilinnaa pätevämpi. Saxholm on toiminut Helsingin kansliapäällikkönä toukokuusta saakka. Tehtävää vakinaisesti hoitanut Tapio Korhonen jäi eläkkeelle toukokuun alussa. Saxholm toimii kansliapäällikönä siihen saakka, kunnes uuden vakinaisen kansliapäällikön virka on täytetty. Tehtävää tarkastellaan uudelleen lokakuun lopussa, jos vakinaista virkaa ei ole saatu täytettyä sitä ennen.

Vuodesta 2014 Saxholm on toiminut Helsingin rahoitusjohtajana. Rahoitusjohtaja johtaa Helsingin talous- ja suunnitteluosastoa, jossa työskentelee noin 100 henkilöä. Vuosina 2005–2013 Saxholm toimi Helsingin talousarviopäällikkönä. Saxholmilla on demareiden mielestä työkokemuksensa perusteella laaja-alainen kokemus muun muassa Helsingin talouden ja toiminnan suunnittelusta.

Sarvilinna puolestaan on toiminut kaupunginlakimiehenä vuodesta 2007. Hän johtaa kaupungin oikeuspalvelut -yksikköä, jonka tehtävänä on huolehtia kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta sekä asiantuntijapalveluiden tuottamisesta. Oikeuspalveluiden budjetti on noin 3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 40.

Demareiden mielestä Sarvilinnan osaaminen ja työkokemus painottuvat liikaa juridisiin kysymyksiin.

”Kaupunginlakimiehen tehtäviin eivät kuulu strategian valmistelu eivätkä laajat kaupungin talouteen tai toimintaan kuuluvat valmisteluasiat tai kaupungin kehittäminen muuten kuin hänen oman osastonsa osalta. Siten hänen kokemustaan näiltä alueilta on pidettävä suhteellisen vähäisenä”, Pajamäki sanoo.

Kansliapäällikön tehtävään haki kaikkiaan 23 ihmistä. Heistä 7 valikoitui haastatteluun. Haastatteluista vastasivat Pajunen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok), kaupunginhallituksen varapuheenjohtajat Pajamäki ja Otso Kivekäs (vihr), henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi sekä PD Personnel Helsingin konsulttijohtaja Taija Stoat.

Haastatelluista viisi päätyi psykologisiin testeihin. Sarvilinnan, Viljasen ja Saxholmin lisäksi psykologisissa testeissä kävivät Pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkö, eversti Jyrki Heinonen sekä Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

HS uutisoi syyskuun alussa, ettei kansliapäälliköitä haastatellut ryhmä päässyt yksimielisyyteen siitä, kuka hakijoista olisi paras tehtävään. Mielenkiintoista valinnan kannalta on, ettei myöskään Pajunen pidä esityksensä perusteella Sarvilinnaa pätevimpänä hakijana tehtävään. Hän käyttää muotoilua ”parhaiten soveltuva”.

”Sami Sarvilinnan ansioituneisuus julkishallinnon vaativissa tehtävissä ja henkilökohtaiset ominaisuudet antavat hänelle parhaat edellytykset keskushallinnon ja kaupunginkanslian johtamiseen ja kehittämiseen. Hyvänä neuvottelijana ja kokeneena edunvalvojana hänellä on erinomaiset edellytykset tulokselliseen yhteistyöhön sekä sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa, myös englannin kielellä”, Pajunen perustelee tekstissä.

Kaupunginhallitus käsittelee kansliapäällikön valintaa ensi maanantaina. Se valitsee oman ehdokkaansa, mutta lopullisen valinnan tekee kaupunginvaltuusto.