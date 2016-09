Helsinkiläisravintolan mainosvideolla ammutaan vegaani ja työnnetään tämän aivot lihamyllyyn – ”Ei siinä ole syvällisyyksiä”

”Meat is murder” -iskulauseella varustettuun paitaan pukeutunut mies ammutaan haulikolla niitylle, hänen kallonsa halkaistaan ja aivot survotaan lihamyllyyn. Näin brutaalin ja väkivaltaisen kuvaston voisi kuvitella olevan peräisin splatter-kauhuelokuvasta, mutta kyse onkin helsinkiläisravintolan tuoreesta Facebook-mainosvideosta.

Teurastamon alueella Vallilassa toimivan B-Smokeryn maanantaina sosiaalisessa mediassa julkaisemalla videolla mainostetaan ravintolan uutta kokeilua: tiistaisin järjestettävää kasvisruokapäivää. B-Smokery on tunnettu tähän asti lähinnä liharuoistaan.

Miten vegaanin ampuminen ja ihmisaivojen lihamyllyllä jauhaminen liittyvät tarjoamaanne kasvisruokaan, B-Smokeryn osaomistaja Vesa Virtanen?

”Tämä liittyy yhteistyöhömme Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin kanssa. Teimme mainoksen, jota he voivat näyttää leffojen alussa. Haimme siihen elokuvallisuutta ja sitä, ettei se olisi ihan perinteinen.”

Eturivin suomalaisnäyttelijöiden Minna Haapkylän ja Tommi Korpelan tähdittämää mainosvideota oli katsottu vajaassa vuorokaudessa jo lähes 40 000 kertaa. Video on herättänyt keskustelua, mutta Virtasen mukaan kukaan ei ole kuitenkaan ilmoittanut järkyttyneensä sen sisällöstä.

”Ei ole tietenkään tarkoitus loukata ketään. Kyse on kuitenkin humoristisesta fiktiosta, joten en usko, että kukaan voikaan siitä verisesti loukkaantua”, Virtanen sanoo.

Mainosvideo on ravintolan omaa tuotantoa, eli taustalla ei ole Virtasen mukaan mitään mainostoimistoa. Videon on ohjannut Akseli Tuomivaara, jonka käsialaa on myös ankealla lähiöarjella kyllästetty Korso-elokuva.

”Ohjaaja sai täysin vapaat kädet. Luotamme taiteelliseen vapauteen, koska silloin lopputuloksesta tulee ainakin persoonallinen.”

Virtasen mielestä video on myös täysin linjassa B-Smokeryn aiempien mainosten kanssa. Eräässä niistä Tommi Korpela makaa huonovointisena maassa ja ahtaa nieluunsa kahdeksatta lihapiirakkaa.

Olisiko mahdollista, että tuoreimman videon brutaaliuden takana piileekin viesti lihansyöjille? Muistutus siitä, että ennen ateriaksi muuttumista eläin tapetaan ja siitä otetaan halutut osat ihmisten tarpeisiin.

”Mainoksesta voi löytää syvällisyyksiä, jos niin haluaa – en kuitenkaan usko, että niitä siinä oikeasti on”, Virtanen toteaa.