Kaupunginjohtaja Pajunen vastaa niukkasanaisesti syrjintäsyytteisiin: ”Esitykseni perustuu kokonaisarvioon”

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) on niukkasanainen perustellessaan, miksi Helsingin oikeuspalveluiden johtaja, kaupunginlakimies Sami Sarvilinna on paras henkilö Helsingin uudeksi kansliapäälliköksi.

HS uutisoi tiistaina, että Helsingin kolmanneksi suurin puolue Sdp syyttää Pajusta sukupuolisyrjinnästä. Puolueen mielestä Sarvilinna on hyvä, muttei pätevin hakija tehtävään.

Sdp:n mielestä apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen (sd) ja kansliapäällikön tehtävää nyt hoitava Tuula Saxholm olisivat Sarvilinnaa ansioituneimpia tähän tehtävään.

Lehtikuva ja HS

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, Sdp syyttää sinua sukupuolisyrjinnästä, miten vastaat tähän syytteeseen?

”Olen tehnyt oman harkintani. Harkinta perustuu kokonaisarviointiin. Mielestäni hakijoista paras ehdokas tähän uuteen kansliapäällikön tehtävään on Sami Sarvilinna.”

Koetko, että Sami Sarvilinna on pätevin hakija tähän tehtävään?

”Olen tehnyt kokonaisarvion ja arvion tulos on, että Sarvilinna on paras tähän tehtävään.”

Miksi Sarvilinna on paras hakija?

”Se perustuu kokonaisarvioon, joka perustuu hakemusasiakirjoihin, haastatteluihin ja psykologiseen arviointiin. Sen perusteella Sarvilinna on mielestäni paras.”

Saxholmilla ja Viljasella on paljon kokemusta kaupungin hallinnosta, pärjäsikö Sarvilinna psykologisissa testeissä heitä paremmin?

”Esitykseni perustuu kokonaisarvioon näistä äsken mainituista elementeistä. Kyseessä on uusi virka ja arvio siitä, kuka näistä hakijoista täyttää parhaiten nämä viran asettamat vaatimukset. Mielestäni Sarvilinna näin tekee. Useampi hakija täyttää kelpoisuusehdot.”

Kansliapäällikkö on ensi vuoden kesäkuusta alkaen Helsingin selvästi vaikutusvaltaisin virkamies ja ensi kuntavaalien jälkeen valittavan pormestarin läheisin työtoveri.

Kansliapäällikkö johtaa kaupungin keskushallintoa sekä toimii Helsingin johtamisuudistuksen yhteydessä perustettavien toimialojen johtajien esimiehenä ja kaupunginhallituksen esittelijänä. Kansliapäällikölle maksetaan jatkossa 14 000 euron kuukausipalkkaa. Se on suurempi kuin esimerkiksi Suomen pääministerillä.

Viljanen on toiminut Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajana vuodesta 2012. Hänet valittiin tehtävään Sdp:n ehdokkaana keväällä 2012. Vuosina 2003–2012 Viljanen toimi sisäministeriön kansliapäällikkönä. Demarien mielestä Viljasella on selvästi laajin johtamiskokemus suurista organisaatioista. Viljanen vastaa nykyisin noin 14 viraston ja 9 000 ihmisen johtamisesta. Viljasen toimialan taloudellinen vastuu on noin 900 miljoonaa euroa.

Saxholm on toiminut Helsingin kansliapäällikkönä toukokuusta saakka. Tehtävää vakinaisesti hoitanut Tapio Korhonen jäi eläkkeelle toukokuun alussa. Saxholm toimii kansliapäällikkönä siihen saakka, kunnes uuden vakinaisen kansliapäällikön virka on täytetty. Tehtävää tarkastellaan uudelleen lokakuun lopussa, jos vakinaista virkaa ei ole saatu täytettyä sitä ennen.

Vuodesta 2014 Saxholm on toiminut Helsingin rahoitusjohtajana. Rahoitusjohtaja johtaa Helsingin talous- ja suunnitteluosastoa, jossa työskentelee noin 100 henkilöä. Vuosina 2005–2013 Saxholm toimi Helsingin talousarviopäällikkönä. Saxholmilla on demareiden mielestä työkokemuksensa perusteella laaja-alainen kokemus muun muassa Helsingin talouden ja toiminnan suunnittelusta.

Sarvilinna puolestaan on toiminut kaupunginlakimiehenä vuodesta 2007. Hän johtaa kaupungin oikeuspalvelut -yksikköä, jonka tehtävänä on huolehtia kaupungin oikeudellisesta edunvalvonnasta sekä asiantuntijapalveluiden tuottamisesta. Oikeuspalveluiden budjetti on noin 3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 40. Tätä ennen Sarvilinna on työskennellyt oikeusministeriössä muun muassa hallitusneuvoksena.

Kaupunginhallitus käsittelee kansliapäällikön valintaa ensi maanantaina. Se valitsee oman ehdokkaansa, mutta lopullisen valinnan tekee kaupunginvaltuusto.