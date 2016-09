”Onkohan tässä tapahtunut kämmi” – HSTV yritti löytää Vantaalla reitin autioituneelle Aviapoliksen asemalle

Missä se on? Miten sinne kuljetaan? Onko siellä lopulta ketään?

Vantaan tuore juna-asema Aviapolis nousi otsikoihin, kun ilmeni, että se sijaitsee aivan liian kaukana ihmisvilinästä. HSTV lähti etsimään tyhjyyttään kumisevaa kehäradan juna-asemaa. Reportteri Kalle Koposen kärsimysten tien voit katsoa oheiselta videolta.

Artikkeliin liittyvät Kehäradan Aviapoliksesta tuli tyhjyyttä kumiseva autioasema: vain 2 700 matkaa päivässä 7:19

”Se mikä matka on liian pitkä, on tietysti hyvin henkilökohtainen kokemus. On se varmasti kiireiselle liian pitkä matka. Matka on kävellen aika tylsä, kun alue ei ole vielä valmis”, Vantaan kaupungin projektijohtaja Arja Lukin kommentoi aiemmin HS:lle.

”Sanovat, että ison tien yli, vähän matkaa eteenpäin ja vasemmalle”, Koponen manaa suunnistaessaan kauppakeskus Jumbosta kohti pohjoista.

Lentoaseman suunnaltakin katsoessa asema on kaukana, 1,4 kilometrin päässä.

Aviapoliksen aseman olisi tarkoitus palvella alueen noin 35 000 työpaikkaa, mutta tällä hetkellä aseman kautta tehdään tehdään keskimäärin noin 2 700 matkaa arkipäivän aikana.

Aseman vaikutusalueelle on määrä nousta uusia asuntoja noin 15 000 ihmisille. Saman verran on kaavailtu uusia työpaikkoja aseman läheisyyteen.

Aviapolis avattiin vuosi sitten heinäkuussa, ja kokonaisuudessaan alue on valmis 10–15 vuoden päästä.

40 metrin syvyydessä sijaitseva tyhjähkö asemahalli on Suomen ensimmäinen täysin maan alla sijaitseva rautatieasema.

”Onkohan tässä tapahtunut joku kämmi?” reportteri Koponen pohtii päämäärään päästyään.