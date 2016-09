Jalo Aminoff Karjalohjalta on pyrkinyt elämässään turhaan satoihin huippuvirkoihin – ”En ole luovuttavaa tyyppiä”

Fakta Esimerkiksi näihin tehtäviin ”kestohakija” Jalo Aminoff on pyrkinyt Lohjan kaupunginjohtaja, useamman kerran Helsingin kiinteistöviraston virastopäällikkö Lappeenrannan kaupunginjohtaja Ilmailulaitoksen pääjohtaja Hyvinkään kaupunginjohtaja Loimaan kaupunginjohtaja Sipoon suomenkielinen opetusjohtaja Turun yliopiston rehtori Itä-Suomen yliopiston rehtori Pirkanmaan ely-keskuksen johtaja Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Suomen pankin johtokunnan jäsen Keravan tekninen johtaja Vantaan maankäytön apulaiskaupunginjohtaja Kilpailu- ja kuluttajaviraston pääjohtaja Liikenne- ja viestintäministeriön viestintäjohtaja Lapinjärven kunnanjohtaja Helsingin sataman tekninen johtaja Luonnonvarakeskus Luken pääjohtaja Pälkäneen kunnanjohtaja Oulun yliopiston rehtori Espoon Tapiolan projektinjohtaja Vihdin tekninen ja ympäristöjohtaja Ähtärin tekninen johtaja Ylöjärven kaupunginjohtaja Valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtorin toimitusjohtaja Keuruun tekninen johtaja Mikkelin kiinteistöjohtaja Tornion kaupunginjohtaja Vimpelin kunnanjohtaja Siikaisten kunnanjohtaja Äänekosken kaupunginjohtaja Inarin kunnanjohtaja Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäällikkö Kittilän kaupunginjohtaja Kurikan kunnanjohtaja Hangon kaupunginjohtaja Lempäälän kunnanjohtaja Mänttä-Vilppulan tekninen johtaja Hartolan tekninen johtaja Kokkolan kaupunginjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeino- ja innovaatio-osaston osastopäällikö Kokkolan kaupunginjohtaja Pohjois-Karjalan koulutuskuntajohtaja Lieksan elinvoimajohtaja Reisjärven kunnanjohtaja Lahden yhteysjohtaja Metsähallituksen toimitusjohtaja Parikkalan elinkeinojohtaja

Helsingin uusien toimialajohtajien hakijalistassa esiintyy sama nimi kahdesti, sekä kulttuurin että koulutuksen kohdalla. Se on tavanomaista.

Se ei enää ole, että sama nimi putkahtaa esiin kymmeniä kertoja viime vuosien julkisissa hauissa korkeisiin virkoihin haettiin sitten koulujen tai teknisen toimen johtajaa. Kunnan- tai kaupunginjohtajaksi hakemuksia löytyy lukuisia, Inarista Hankoon. Sama mies pyrkii johtotehtäviin eri ministeriöihin, Suomen pankin johtokuntaan, eri yliopistojen rehtoriksi. Google löytää pelkästään kolmelta viime vuodelta saman nimen noin kolmeltakymmeneltä tällaiselta listalta ja osumia riittää 90-luvulle saakka.

Itse Lohjalla asuva Jalo Aminoff kertoo, että hakemuksia on tullut täytettyä varmaan yhteensä tuhansia, aina kun hän on Suomessa. On siis ihan pakko kysyä: miksi?

Ensimmäinen syy on aito kiinnostus. Aminoff sanoo, että hänen elämänsä suuri periaate on ”rakentaa hyvää”, eikä tämä ole pelkkä kielikuva. Miksi siis ei pyrkisi tekemään tätä mahdollisimman suurelle joukolle ihmisiä?

Aminoff on koulutukseltaan maa- ja metsätaloustieteen tohtori ja diplomi-insinööri. Osaan tehtävistä tämä koulutus istuisi hyvin. Toisaalta mies hakee sitkeästi myös esimerkiksi myös sellaisia korkean tason johtotehtäviä, joissa pitäisi olla ennestään kokemusta ison organisaation johtamisesta. Näin, vaikka hän itsekin tietää, että tätä hänellä ei ole.

”Kyllä, on tullut häirittyä paljonkin sitä kenttää. Tämä on tällainen pikku harrastus. Haluan katsoa, mitä tämä aiheuttaa”, Aminoff sanoo.

Hänestä on kiinnostavaa seurata, miten rekrytointiprosessi etenee missäkin. Ihmisten tapa toimia on joka kunnassa vähän erilainen. Kuulemma lopputulos on usein se, että valitaan tuttu eikä pätevintä.

”Minä itse nyt olen tällainen poninhäntätyyppi, joka sanon asiat suoraan. Selvä, ettei se kaikkia miellytä.”

Hakemusten määrästä ei pidä päätellä, että Aminoff olisi epätoivoisessa tilanteessa. Hän sanoo, että hänellä nimenomaan on vapaus valita.

CV kertoo, että hän on viimeksi ollut vieraalla töissä 90-luvulla, Honkarakenteen tutkimus- ja kehityspäällikkönä. Sitä ennen hän opetti kaupallista alaa. Siitä eteenpäin hän on ollut itsensä herra sijoittajana ja rakennuttajana. Aminoff rakennuttaa ja korjaa pientaloja ja pyrkii tässä toimimaan ekologisesti mahdollisimman kestävästi. Tätä hän tutki myös väitöskirjassaan.

”Aiemmin olin kiinnostunut terveistä asunnoista, nyt terveydestä kokonaisvaltaisemmin. Sen yhteydestä ravintoon. Joogasta, meditaatiosta. Kai minä olen vähän tällainen viherpiipertäjä”, hän sanoo ja nauraa päälle.

Ihan nauramatta hän sanoo, että esimerkiksi luomutuotanto kiehtoo. Sen tulevaisuuden mahdollisuuksia hän pitää todella kovina. Hän puhuu pitkään kollektiivisesta vastuusta ja hyvinvoinnista. Niiden eteen hän haluaa tehdä töitä.

”Rehellisyys on minulle tärkeä arvo. Asiat pitää tehdä luontoa ja ihmisarvoa kunnioittaen”, Aminoff sanoo.

Aikooko hän siis jatkaa kestohakijana? Ehkä, paitsi että muutama nyt haussa tai piakkoin hakuun tuleva paikka kuulemma kiinnostaisi todella paljon oikeasti. Mutta ellei tärppää, niin totta kai.

”En ole luovuttavaa tyyppiä.”

