Pääpalkintona romanttinen illallinen kahdelle aseman pitseriassa – Vantaa järjestää kuvakilpailun purettavalla ostarilla

Martinlaaksossa juhlitaan pian legendaarisen Martinkeskuksen muistoa. Vanha ostari nimittäin puretaan, mutta ensin järjestetään jäähyväiskonsertti kaikille niille, jotka ovat notkuneet nuoruuttaan ostarilla.

Bändit ovat rehvakkaasti paikallisia tai joilla on yhteys Martinkeskukseen: siis Amorphis (akustisesti), Wigwam Revisited, Sir Elwood duo, Balls ja lastenmusiikkiyhtye Mutaveijarit.

Paitsi että suurin osa soittajista on kasvanut samoilla kulmilla, suorempiakin yhteyksiä ostariin löytyy. Kun alkuperäinen Wigwam soitti aikoinaan keskuksen avajaisissa, Sir Elwoodin Juha Lehti kurkisteli uutuuttaan kiiltävän kauppakeskuksen ikkunoista sisään nähdäkseen keikan pikkupoikana.

”Tämä paikka on ollut monelle tärkeä. Saa surra sitä mitä katoaa, mutta samalla katsomme myös eteenpäin. Kaupunkikuva muuttuu, mutta yhteisö säilyy”, sanoo Vantaan kaupunginmuseon amanuenssi Anna Kangas.

Hän kertoo, että ostarilla hengailu on ollut tärkeää monelle sukupolvelle martsarilaisia lapsia ja teinejä. Yläkerran divarista sai Länsi-Vantaan halvimmat papatit, Heikkosella myytiin kymmentä munkkia markalla, ostarin käytävillä tapasi ihan kaikki.

Museo on jo kerännyt ja haluaa tallentaa lisää Martinkeskukseen liittyviä muistoja. Siinä sivussa kärkytään lisää aineistoa ensi vuoden suureen rakkausnäyttelyyn, jossa lähiöromantiikka on pääroolissa. Koskettavia tarinoita on jo tullut, mutta Kangas on varma, että niitä löytyy vielä lisää.

Muistoja voi lisätä tapahtuman Facebook-sivulle tai lähettää suoraan kaupunginmuseolle, myös valokuvat.

Konserttipäivänä kerätään tarinoita erityiseen muistokirjaan. Lisäksi museo järjestää konserttipäivänä kuvakisan tapahtumasta kuvia kuvapalvelu Instagramiin laittaneiden kesken. Voittaja saa romanttisen illallisen kahdelle, tietenkin vanhalta ostarilta asemalle muuttaneessa pitseriassa.

Jäähyväiskonsertti on sunnuntaina 25. syyskuuta kello 12–21, mutta Martinkeskuksessa tapahtuu jo ennen sitä. Keskukseen on jo alkanut syntyä katutaidetta, jota tekevät sekä lähikoulujen oppilaat että vierailevat taiteilijat.

Konsertissa on musiikin ohella katutanssia, ruokaa ja tilaisuus tutustua alueen rakennussuunnitelmiin. Anna Kangas riemuitsee myös siitä, että tapahtumaa järjestämään on kertynyt todella erilaisia toimijoita kuten Myyrmäki-liike, Street Art Vantaa ja Martat.

HS kirjoitti aiemmin rakkauden Vantaasta ja esitteli pari vuotta sitten ostarin ensimmäiset nuoret.