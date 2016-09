Europarlamentaarikko Heidi Hautala haluaa, että helsinkiläiset valitsevat vihreiden pormestariehdokkaan

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr) haluaa avoimen kansanäänestyksen Helsingin vihreiden pormestariehdokkaasta. Helsingin kaupunginvaltuusto valitsee ensi kevään kuntavaalien itselleen historiallisesti pormestarin ja neljä apulaispormestaria.

Hautala esittää Helsingin vihreiden hallitukselle ja kaupunginvaltuustoryhmälle lähettämässään aloitteessa, että vihreät valitsisivat oman pormestariehdokkaansa jo etukäteen, kaikille avoimen äänestyksen perusteella. Hautala lähetti esityksensä myös Helsingin Sanomille.

”Vihreiden mahdollisuudet vahvistaa asemansa Helsingin suurimpana valtuustopuolueena ovat sitä paremmat, mitä enemmän kaupunkilaiset kokevat voivansa osallistua päätöksentekoon ja vihreän pormestariehdokkaan valintaan”, Hautala kirjoittaa.

”Tällaista tilaisuutta vahvistaa osallisuutta ja valistunutta valintaa ei tule hukata. Siksi esitän, että vihreiden pormestariehdokkaasta järjestetään muillekin kuin Helsingin vihreiden jäsenille avoin äänestys, jossa jokainen voi valita sen ehdokkaan, joka pystyy parhaiten toteuttamaan vihreiden ohjelman ja vastaamaan pääkaupungin poliittisesta johtamisesta.”

Vihreät ovat olleet Helsingissä toiseksi suurin puolue kuntavaaleissa vuodesta 2008 saakka. Nyt istuvassa valtuustossa vihreillä on 19 paikkaa. Suurimmalla puolueella, kokoomuksella, on 21 paikkaa ja kolmanneksi suurimmalla puolueella, Sdp:llä, on 15 paikkaa.

Vihreät on asettanut tavoitteekseen nousta kuntavaaleissa Helsingin, Turun ja Tampereen suurimmaksi puolueeksi. Tavoite on kova, sillä esimerkiksi vuoden 2012 kuntavaaleissa vihreitä kannatti 22,3 prosenttia ja kokoomusta 26,9 prosenttia helsinkiläisistä.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa kokoomus keräsi Helsingistä 26 prosentin kannatuksen ja vihreät 18,8 prosentin kannatuksen.

Hautala valittiin vuonna 2012 Helsingin kaupunginvaltuustoon, mutta hän lähti europarlamenttiin vuonna 2014.

Helsinki uudistaa ensi huhtikuun kuntavaalien jälkeen perusteellisesti johtamismallinsa. Poliittisesti uudistuksen suurin muutos on se, että kaupunki siirtyy niin sanottuun pormestarimalliin, jossa kaupungin ylimpiä johtajia ovat pormestariksi ja apulaispormestariksi nimitettävät poliitikot.

Pormestarin ja apulaispormestarit valitsee kaupunginvaltuusto kuntavaalien jälkeen. Pormestariston valtakausi kestää lähtökohtaisesti neljä vuotta. Nykyisin Helsinkiä johtavat virkamiesmandaatilla toimivat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat. Heidän virkakautensa kestää seitsemän vuotta. Uudistuksen ideana on siirtyä malliin, jossa kuntavaalien tulos näkyy kaupungin johdossa nykyistä paremmin.

Seuraavat kuntavaalit järjestetään 9. huhtikuuta 2017.