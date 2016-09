Demarien väite kaupunginjohtaja Pajusen syyllistymisestä sukupuoliseen syrjintään ei ota tulta muissa ryhmissä

Helsingin sosialidemokraatit kyseenalaistivat viikolla Helsingin kaupunginjohtajan Jussi Pajusen (kok) esityksen kaupungin tulevaksi korkeimmaksi virkamieheksi, kansliapäälliköksi. Pajunen esittää kaupunginhallitukselle virkaan kaupunginlakimies Sami Sarvilinnaa.

Demarit esittivät julkisuudessa, että Pajunen olisi ohittanut kaksi Sarvilinnaa pätevämpää ja kokeneempaa naishakijaa, Helsingin sivistystoimen apulaiskaupunginjohtajan Ritva Viljasen (sd) ja kansliapäällikön virkaa tällä hetkellä sijaistavan Tuula Saxholmin.

Demarien väite ei keskiviikkona kaupunginvaltuuston kokoukseen kokoontuneiden ryhmien puheenjohtajia vakuuttanut. Ryhmäjohtajista Otso Kivekäs (vihr) sanoi, että hänen mielestään ”on äärimmäisen vaikea uskoa, että [Jussi] Pajunen tekisi esityksen sukupuolen perusteella”.

”Nähdäkseni tämä ei ole ollut sukupuolikysymys”, hän sanoi.

On myös kuulunut ääniä, joiden mukaan demarit yrittävät luonnollisesti vain ajaa Ritva Viljasta virkaan, koska tämä on taustaltaan demari.

”Tällainen voisi tulla mieleen. Mutta sitä pitää kysyä Osku Pajamäeltä ”, Kivekäs muotoili. Pajamäki on demarien ryhmäjohtaja Helsingin valtuustossa.

Kokoomuksen valtuustoryhmää johtavalta Lasse Männistöltä ei demarien väitteelle löydy ymmärrystä: ”Kuulostaa aika erikoiselta. Uskoisin sosialidemokraattisen ryhmän tietävän Jussi Pajusen olevan vakava tasa-arvon puolestapuhuja, myös sukupuolikysymyksissä”, Männistö sanoi keskiviikkona.

”Väite on kohtuuton. Arviointia ovat tehneet rekrytointiryhmä ja Jussi Pajunen. Seuraavaksi esitystä punnitsee kaupunginhallitus. Erittäin ikävää, jos tästä asiasta yritetään ilman faktoja tehdä sukupuolikysymys.”

Vasemmistoliitossa asiaan ei vielä haluta ottaa kantaa.

”Meillä on ryhmässä käynnissä kärkiehdokkaiden haastattelut. Arvioimme ehdokkaita nyt tarkkaan, ja perehdymme tarkkaan myös kaikkiin hakupapereihin. Me katsomme nimenomaan pätevyyttä tehtävään, eli pätevin valitaan”, ryhmäjohtaja Veronika Honkasalo (vas) sanoi keskiviikkona sähköpostitse ennen valtuustokokousta.

”Perusteluiden pitää olla raudankovia ja valinnan tietenkin perustua lainsäädäntöön. Emme tässä vaiheessa ota kantaa demareiden syytöksiin, kun ehdokkaiden arviointi on vielä kesken.”

Perussuomalaisten ryhmäjohtaja Mika Raatikainen ei näe Pajusen valintaa ”minkäänlaisena sukupuolisena syrjintänä”.

Demarien väitettä siitä, että Pajunen on ohittanut Saxholmin ja Viljasen Sarvilinnaa pätevämpinä, Raatikainen ei niele. ”On suhteellista, kuka on pätevin. En usko, että Pajunen on ajatellut sukupuolta. Hän tuntee ihmiset hyvin.”

Ryhmäjohtaja Björn Månsson (r) totesi, että ”kun on valittavana yksi henkilö, on katsottava vain pätevyyttä. Sukupuolisen tasa-arvon toteuttaminen on mahdotonta, kun jaossa on yksi paikka. Sukupuolinen syrjintä on asia, johon voi helposti viitata.”

Yhden miehen ryhmänsä puolesta René Hursti totesi suhtautuvansa ”näissä asioissa usein esitettäviin erilaisiin väitteisiin katsomalla, mistä näkökulmasta ne esitetään ja mitkä ovat motiivit.”

”Pajusen julkisuudessa esittämä, että esitys perustuu hänen kokonaisarviointiinsa, ei ole minulle riittävä. Pätevyyden on oltava kriteeri”, sanoi Yrjö Hakanen (skp). Hän haluaa nähdä perustelut ja kenties haastatella ehdokkaat ennen kuin muodostaa kantansa.

Demarien ryhmäjohtaja Osku Pajumäki ei ollut keskiviikkona paikalla valtuustossa. Demarien väitteestä kerrottiin Helsingin Sanomissa keskiviikkona.

Pajunen on perustellut esitystään ”kokonaisvaltaisella arvioinnilla”. Hakijoita kansliapäällikön virkaan oli 23. Heistä seitsemän kutsuttiin rekrytointiryhmän haastatteluun. Ryhmän puheenjohtaja oli Jussi Pajunen ja jäseninä kolmen suurimman valtuustoryhmän kaupunginhallitusjäsenet, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok), Otso Kivekäs (vihr), Osku Pajamäki (sd), kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi sekä ulkopuolinen konsultti.

Viisi hakijaa lähetettiin psykologisiin testeihin, jonka jälkeen haastattelujen ja testitulosten perusteella Pajunen päätyi kertomansa mukaan Sarvilinnaan. Keskiviikkona Pajunen toisti lausumansa valtuustokokouksen edellä: ”Kokonaisuuden kannalta pidän Sami Sarvilinnaa parhaana hakijoista”, hän sanoi.

Helsingin organisaation ja johtamisjärjestelmän siirtyessä ensi vuonna pormestarimalliin taustalla on erityisesti se, että poliittiset ja virkamiespäättäjät erotettaisiin nykyistä selkeämmin toisistaan. Kansliapäällikkö on puhtaasti virkamies.