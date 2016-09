Mechelininkadun pyöräkaistojen rakentaminen voi alkaa – Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ei ota käsiteltäväkseen Helsingin Mechelininkadulle suunnitelluista muutostöistä tehtyjä valituksia.

Tämä tarkoittaa, että kaupungin suunnittelemat työt muun muassa ajoväylien kaventamiseksi, pyöräteiden rakentamiseksi, kadunvarsi- ja yöpysäköinnin poistamiseksi voidaan toteuttaa.

”Kyllä. Tämä mahdollistaa nyt sen”, kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava (kok) totesi torstaina illalla.

Aiemmin Helsingin hallinto-oikeus (HAO) oli hylännyt valitukset lokakuussa 2015. Tuolloin valittajia oli kaikkiaan 20 taloyhtiötä, kuusi yritystä ja yksi rekisteröity yhdistys. Nyt HAO:n päätöksen kumoamista hakeneita oli muutama vähemmän.

Kaupungin tekemien liikennesuunnitelmien vastustajat ovat kritisoineet erityisesti yö- ja viikonloppupysäköinnin poistamista ja mahdollista läpiajoliikenteen kasvamista. Risto Rautava myöntää, että paikka on vaikea. Asiaa on pyöritelty vuosia.

”Autopaikat on yksi. Ja mihin ne pyörätiet laitetaan? Se on vähän vaikea vanhoille kaduille saada tilaa. Parkkipaikathan löydettiin nyt vähän kauempaa. Liikenne lisääntyy erityisesti, kun Länsisataman laivat purkavat, mutta se on lyhytkestoinen vaihe.”

Suuren kunnostusurakan yhteydessä Mechelininkadulle on määrä rakentaa muun muassa pyöräkaistat. Ajonopeudet hidastuvat todennäköisesti, kun autokaistat kaventuvat.