Hallitus lyttäämässä pääkaupunkiseudun oman sote-alueen – kokoomuksella edessään kova päätös

Pääkaupunkiseudun sote-alueen toteutuminen näyttää epätodennäköiseltä. HS:n hallituslähteistä hankkimien tietojen mukaan ainakin keskusta ja perussuomalaiset suhtautuvat kriittisesti Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisen ehdotukseen pääkaupunkiseudun erillisen sote-alueen perustamisesta.

”Mitään virallista linjausta meillä ei ole asiaan vielä tehty, mutta näemme esitetyn kokonaisuuden aika hankalana”, sanoo perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.

”Meidän mielestämme ei ole perusteita sille, miksi pääkaupunkiseudulla pitäisi olla erilainen ratkaisu verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin.”

Myöskään pääministeripuolue keskustassa pääkaupunkiseudun esitys ei saa kannatusta.

”Esitys on ohut, eikä sitä ole ihan vaivatonta istuttaa tähän malliin”, sanoo eräs keskustalainen hallituslähde HS:lle. Hän ei halua kommentoida asiaa vielä nimellään, sillä asiasta ei ole annettu pääkaupunkiseudun kaupungeille virallista vastausta.

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ehdottivat syyskuun alussa yksimielisesti, että ne perustaisivat oman sosiaali- ja terveysalueensa hallituksen ajaman sote-uudistuksen yhteydessä. Ehdotus erosi merkittävästi hallituksen aiemmista kaavailuista. Voit lukea kaupunkien esityksen tästä linkistä.

Pääkaupunkiseudun esitys lähtee siitä, että kaupungit voisivat tuottaa palveluita myös jatkossa itse. Tämä on jyrkässä ristiriidassa hallituksen tavoitteisiin nähden, sillä hallitus on pyrkinyt siihen, että jatkossa palveluita tuottaisivat keskenään kilpailevat yritykset, joiden välillä potilas voisi valita mieleisensä. Hallituksen ajatuksena on, että esimerkiksi kuntien omat terveysasemat pitäisi yhtiöittää, jotta ne voisivat osallistua tähän kilpailuun.

Juuri pääkaupunkiseudun esitys omasta tuotannosta hiertää keskustassa ja perussuomalaisissa.

”Kaikkialla muualla se tuotanto otetaan kuntapohjasta irti ja siinä heidän mallissaan mikään ei muuttuisi”, keskustalainen hallituslähde kommentoi.

Myös perussuomalaiset vastustavat sitä, että pääkaupunkiseudun kunnat voisivat jatkossakin tuottaa palveluita itsenäisesti.

”Se rikkoo tämän koko uudistuksen idean. Suomessa on aika monta muutakin kuntaa, jotka ovat osoittaneet pystyvänsä hoitamaan näitä palveluita itse”, puoluesihteeri Slunga-Poutsalo sanoo.

Tuore sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (ps) ei sen sijaan halua ottaa asiaan vielä kantaa.

”Pitää saada sellainen tasapainoinen ratkaisu, että se ei heiluta koko sote-keskustelua ja valmistelutyötä”, hän tyytyy sanomaan.

Slunga-Poutsalo on paitsi perussuomalaisten puoluesihteeri myös lohjalainen kunnallispoliitikko. Lohjalla pääkaupunkiseudun esitystä on vastustettu siksi, että sen katsotaan jättävän Uudenmaan muut kunnat eriarvoiseen asemaan.

”Tässä syntyisi joukko kuntia, jotka astuisivat kokonaan ulos uudistuksesta”, sanoi Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula elokuun lopussa, kun HS uutisoi pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien tekemästä sote-esityksestä.

”Jos syntyisi Suur-Helsingin sotealue, ulkopuolelle jäävät Uudenmaan kunnat eivät muodostaisi mitään yhtenäistä aluetta. Yhdistävä tekijä eli pääkaupunkiseutu puuttuisi”, Sivula sanoi tuolloin.

HS:n haastattelemat kokoomuslaiset hallituslähteet puhuvat asiasta huomattavasti keskustaa ja perussuomalaisia varovaisemmin. Varovaisuuden ymmärtää, sillä pääkaupunkiseutua koskeva kysymys on kokoomukselle huomattavasti keskustaa ja perussuomalaisia hankalampi.

Kokoomus on Helsingin, Espoon ja viime eduskuntavaalien kannatuksella mitattuna myös Vantaan suurin puolue, joten sille on tärkeää puolustaa hallituksessa pääkaupunkiseudun näkemystä.

Pääkaupunkiseutu pelkää, että sote-uudistuksen yhteydessä pääkaupunkiseutu joutuu rahoittamaan entistä enemmän myös muun Suomen palveluita. Pääkaupunkiseudun esitys omasta sote-alueesta nojaakin pitkälti ajatukseen siitä, että seutu voisi keskittyä vain omien palveluidensa rahoittamiseen.

Toisaalta asia on kokoomukselle hankala myös siksi, että puolue on ajanut sote-uudistukseen voimakkaasti palveluiden valinnanvapautta. Pääkaupunkiseudun kolmisivuisessa esityksessä valinnanvapautta ei mainita sanallakaan.

”Lähtökohta on, että valinnanvapaus toteutuisi kaikkialla samalla logiikalla. Tuossa esityksessä ei puhuta valinnanvapaudesta, mutta ei se mielestäni sitä estäkään”, sanoo eräs kokoomuslainen hallituslähde. Myöskään hän ei halua puhua asiasta nimellään asian keskeneräisyyteen vedoten.

Pääkaupunkiseudun esittämässä mallissa valinnanvapauden toteutuminen vaatisi kuitenkin lisäselvityksiä. Niihin uudistuksen kanssa ripeästi eteenpäin haluavilla keskustalla ja perussuomalaisilla ei välttämättä riitä kärsivällisyyttä.

”Koko uudistus on aivan atomeina, koska kaikki odottavat pääkaupunkiseudun ratkaisua. Tämä vaikuttaa koko Suomen ja Uudenmaan linjauksiin”, Slunga-Poutsalo sanoo.

Kokoomus saattaa siis joutua valitsemaan, pyllistääkö terveyspalveluita tuottaville yrityksille ja palveluiden valinnanvapaudelle vai pääkaupunkiseudulle. Valinta on poliittisesti vaikea, etenkin kun Helsingissä vihreillä on edes jonkinlainen realistinen mahdollisuus haastaa kokoomuksen asemaa kaupungin suurimpana puolueena.

Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen (kok) sanoo, ettei hän halua kommentoida tilannetta ennen hallituksen virallisia linjauksia. Hän toivoo, että hallitus antaa vastauksensa mahdollisimman pian.

”Olemme esittäneet, että käynnistäisimme yhteisen valmistelun pääkaupunkiseudun erillisratkaisusta yhdessä valtioneuvoston kanssa”, Pajunen sanoo.

”Oma toiveeni on, että valmistelu lähtisi liikkeelle. Se olisi monella tapaa hyvä ratkaisu sekä meidän seudun kannalta että valtakunnallisesti.”

Sote-uudistuksen projektinjohtaja Tuomas Pöysti sanoo, että hallitus antaa vastauksensa hyvin pian. Hallituksen vastauksen sisältöä hän ei halua kommentoida millään tavalla.

”Hallitus on luvannut arvioida tätä esitystä. Arviointia on nyt tehty ja se on loppuvaiheessa. Katsomme onko tässä edellytyksiä yhteiseen näkemykseen ja erillisratkaisuun vai ei”, Pöysti sanoo.

”Tarkoitus on antaa vastaus hyvin pian. Tarkoituksena on, että sotessa päästään eteenpäin niin valtakunnallisesti kuin Uudenmaan osalta. Puhutaan mieluummin lähipäivistä kuin viikoista.”