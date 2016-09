Suomenlinna on Pokémonin pelaamisen paratiisi – ”Väkeä on niin paljon, etteivät kaikki mahdu lauttaan”

Fakta Otusjahtia laajennetussa todellisuudessa Pokémon Go -mobiilipelissä on tarkoituksena kerätä mahdollisimman monta olentoa ja vangita ne Pokémon-pallolla. Älypuhelimella pelattava peli hyödyntää puhelimien paikannustekniikkaa ja kameraominaisuuksia. Käytännössä Pokémon-hahmot ilmestyvät maastoon, josta ne voi napata omakseen. Pelaajien täytyy siis kiertää lähiympäristöään etsimässä otuksia. Pokémon Go julkaistiin virallisesti Suomessa sovelluskaupoissa heinäkuussa. Peli yleistyi maailmalla erittäin nopeasti julkaisunsa jälkeen.

10-vuotiaat Mikael Böckerman ja Elias Lundell lähtivät Kirkkonummelta saakka Suomenlinnaan pelaamaan hittipeli Pokémon Gota perjantaina koulun jälkeen.

Kun lautta osuu laituriin, lapset odottavat puhelimet kourassa pääsyä maihin.

”Tulkaa perässä”, Böckerman huikkaa, ja kaverukset pinkaisevat juoksuun niin, että sora lentää. He suuntaavat kohti Piperin puistoa, jossa pitäisi olla runsaasti pokémoneja odottamassa nappaajaansa.

”Me tulimme varta vasten tänne Suomenlinnaan, koska huhun mukaan tämä on hyvä mesta”, kertoo Mikael Böckermanin isä Ove Böckerman .

Mika Ranta / HS

On vaikea sanoa tarkkaan, kuinka paljon pelaajia Pokémon Go toi Suomenlinnaan kesän aikana, koska Suomenlinna on niin suosittu vierailukohde.

Syksyn tapauksessa arvioiden teko on helpompaa. HKL:n tilastojen mukaan jo nyt syyskuun puolivälissä ihmisiä on saapunut lautalla Suomenlinnaan enemmän kuin viime vuoden syyskuussa kokonaisuudessaan.

”Viime syyskuu oli todella kaunis. Kasvu voi olla kyllä hyvinkin seurausta pokémoneista”, sanoo Lars Karhunen, joka on Suomenlinnan opastustoiminnasta vastaavan Ehrensvärd-seuran toimistopäällikkö.

Karhusen mukaan saarelta poistuvien jono on ollut syyskuussa parhaimmillaan toistasataa metriä, mikä on poikkeuksellista syksyllä.

”Väkeä on niin paljon, etteivät kaikki mahdu samaan lauttaan.”

Mika Ranta / HS

Mutta mikä houkuttelee pelaajat Suomenlinnaan?

Pokémon Gon suomalaisen Facebook-ryhmän perustaja, 18-vuotias Leevi Mynttinen, selittää Suomenlinnan vetoa sillä, että siellä on noin 50 pokestoppia eli paikkoja, joista saa haettua lisää Pokémon-palloja.

Pallot ovat tärkeitä pelissä: jos ne loppuvat, virtuaaliotuksia ei voi enää saada kiinni. Lisäksi alueella on pokémoneja, joita näkee muualla Helsingissä harvoin.

Paikka on myös mainittu useissa Helsingin parhaita Pokémon-jahtipaikkoja esittelevissä nettilistauksissa.

Yhdysvaltalainen uutistoimisto Associated Press on kertonut, että pelin luonut yhtiö Niantic halusi pokestoppien olevan paikoissa, joilla on hieno tarina, merkittävä asema historiassa, opettavainen arvo, taidetta tai arkkitehtuuria.

Tämä voi myös selittää sen, miksi maailmanperintökohde Suomenlinna kuhisee harvinaisia pokémoneja.

Susisaaren Piperin puiston kukkulalla sijaitsevan Kahvila Piperin emäntä Sari Anttila kertoo, että pelaajia näkee Suomenlinnassa erityisesti perjantaina iltapäivisin ja viikonloppuisin etenkin lauantaina. Hänen mukaansa saarelle on saavuttu pokémonjahtiin Turusta asti.

Nuoret pelaajat tuovat kahvilaan mukaan viikkorahansa ja joskus myös vanhempien rahapussin, he mutta aiheuttavat myös kuluja.

”Vessapaperia ja käsidesiä kuluu enemmän kuin aiemmin. Olemme yleinen vessa.”

Anttila arvioi pelaajien tuovan mukana yhtä paljon haittaa kuin hyötyä. Turisteille pokémonien metsästäjistä on ollut iloa.

Anttilan mukaan eurooppalaisturistit jättävät Suomenlinnaan Pokémon-lureja eli houkuttimia, mutta amerikkalaiset enemmänkin naureskelevat.

”Turistimiehet kertoivat, että heillä oli ihana ilta yökerhossa, kun kaikki naiset istuivat heidän pöydässään, koska suomalaismiehet vain pelasivat Pokémonia.”

Mika Ranta / HS

Suomenlinnassa asuville pokémonien metsästäjät ovat tuttu näky.

”Kyllä peli näkyy todella paljon maastossa”, kertoo 21 vuotta saarikaupunginosassa asunut Tiina Virolainen .

Muutama viikko sitten sunnuntaina Virolainen huolestui pelaajien turvallisuudesta. Hän oli kauppareissulla, kun huomasi Siwan edustalla noin 30 lapsen joukkion.

Kaikilla oli katse tiukasti älypuhelimessa.

”Yhtäkkiä joku huusi ’nyt’ ja kaikki lähtivät juoksemaan kiihkon tilassa. Täällä on paljon jyrkänteitä ja muureja. Hirvittää, ettei vain mitään sattuisi.”

Virolaisen mukaan yleensä syksyllä arki-iltapäivisin Suomenlinnassa näkyy lähinnä fuksiaisiaan viettäviä opiskelijaporukoita ja turisteja.

”Saa nähdä, kestääkö villitys, kun pimeät talvi-illat tulevat.”

Pokémon-pelin pelaajat eivät katoa Suomenlinnasta ainakaan lähiaikoina.

Lokakuun toisena päivänä Pokémon Gon suomalainen Facebook-ryhmä ja Suomenlinnan hoitokunta järjestävät yhdessä Pokémon-tapaamisen. Ryhmän perustanut Mynttinen odottaa jo innolla, että pääsisi etsimään Pokémon-hahmoja Suomenlinnan alueelta.

”Ilmoittautuneita oli jo sata vain päivä sen jälkeen kun tapahtumasta oli ilmoitettu”, Mynttinen kertoo.

Myös luokkatoverukset Mikael Böckerman ja Elias Lundell aikovat palata Suomenlinnaan. Kun lautta lipuu laiturille ja lähtö häämöttää, pojat jallittavat yhä virtuaaliotuksia.

Kaverukset eivät tahtoisi lähteä – varsinkaan kun he huomaavat heti lautassa, että joku on laittanut uuden Pokémon-houkuttimen rantaan.