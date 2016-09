Perjantai-illan täysikuu sai alastomat uimarit polskimaan Presidentinlinnan edessä – ”kontrastit ovat suuret”

”Tämä on aivan ihanaa”, hihkui lämpimässä vedessä Presidentinlinnan edessä polskinut Anne-Marie Katalkin. Hän oli yksi monista, jotka osallistuivat täydenkuun alastonuintiin Helsingin uudessa merikylpylässä.

”Stadin pitäisi järjestää useammin tällaisia.”

Syyskuun alusta vauhtiin ponkaissut merikylpylä on saavuttanut nopeasti yleisötavoitteensa. ”Tänäänkin on käynyt 700 asiakasta”, toimitusjohtaja Raoul Grünstein sanoi.

Täydenkuun aika tuntui sopivalta hetkeltä kokeilla alastonuinnin suosiota.

”Tämä on kaupunkikulttuuria ja kontrastit ovat suuret, kun ollaan Kauppatorin äärellä ja uidaan niin kuin nudistirannalla.”

Mitään pakkoa alastomuuteen ei ollut, mutta uimapukukansan seassa polski silti yllättävänkin runsaasti miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, ilman rihman kiertämää.

Syyskuun alussa avattu merikylpylä keskittyy uimiseen. Kylpylässä on kolme allasta, jotka on rakennettu meren päälle. Yhteen johdetaan suodatettua merivettä. Kaksi muuta on täytetty lämmitetyllä vesijohtovedellä.

Merikylpylän on määrä pysyä auki myös talvella.

Helsinkiin on lyhyen ajan sisällä avattu useita julkisia saunoja keskustan tuntumana. Kesällä avattiin Löyly Hernesaaren rannassa, pari vuotta sitten Hakaniemeen avattiin Kulttuurisauna. Jätkäsaareen ja Lonnaan on myös suunnitteilla saunat.

Uutuudet ovat palauttaneet kaupunkikuvaan vanhaa kylpyläperinnettä, joka ehti vuosikymmenten aikana jo käytännössä kuolla.

Perinteikkään Uimastadionin kesäkausi päättyy sunnuntaina.

Kalle Koponen HS