Kaikki tai ei mitään – Helsingin tulevaisuudesta päättäminen alkaa nyt

Fakta Valtuustokauden suurin päätös Helsingin yleiskaava on ensi kevääseen päättyvän nelivuotisen valtuustokauden suurin päätös. Yleiskaavassa määritellään rakentamisen periaatteet ja aluevaraukset pitkäksi ajaksi tulevaisuuteen. Kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymä nykyinen yleiskaavaesitys perustuu näkemykseen siitä, että Helsingin väestö kasvaa vähintään 860 000:een vuoteen 2050 mennessä. Esityksessä on pyritty löytämään rakennusalaa lisääntyvän väestön asunnoiksi sekä vilkastuvan yrityselämän tarpeisiin. Isoina ratkaisuina esitetään muun muassa Helsingin lähestymisväylien muuttamista asuintaloja reunustaviksi bulevardeiksi, Keskuspuiston osittaista kaventamista sekä Malmin lentokentän rakentamista asunnoiksi.

Esitys Helsingin yleiskaavasta eli suunnitelma kaupungin pitkän ajan rakentamisesta tulee esille maanantaina Helsingin kaupunginhallituksessa. Todennäköisesti poliitikot jättävät asian vielä pöydälle eli ottavat miettimisaikaa, mutta sekin on jo askel päätöksentekoon.

Kaupunginhallituksen odotetaan parin viikon sisällä joka tapauksessa päättävän esityksestään kaupunginvaltuustolle. Yleiskaavapäätös on koko ensi keväänä päättyvän nelivuotisen valtuustokauden suurin.

Yleiskaava koskee suurta osaa helsinkiläisistä. Se, että päättäminen siitä sijoittuu valtuustokauden viimeiseen syksyyn, ei varmastikaan helpota päätöksentekoa. Kaupunkilaisissa hyvinkin paljon hermostuneisuutta, kritiikkiä ja suoraa tuomitsemista synnyttänyt esitys kiistanalaisuudessaan on oiva tilaisuus poliitikoille kerätä kaupunkilaisten keskuudesta populistisia irtopisteitä ensi kevään kuntavaaleja silmällä pitäen.

Kaavaehdotuksesta on tehty 1 444 muistutusta. Eniten valituksia on tehty Vantaanjokilaakson lähialueita, Keskuspuistoa, Käpylää, Kumpulaa, Vartiosaarta, Lauttasaarta, Tuomarinkylää sekä Malmin lentokenttää koskevista suunnitelmista.

Seuraavissa vaihtokuvissa havainnollistetaan suunnitelmat Keskuspuiston osalta. Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Yleiskaavan linjaukset perustuvat uskoon Helsingin kasvusta. Yleiskaavaehdotuksen aluevaraukset mahdollistavat väestönkasvun vähintään 860 000 asukkaaseen ja 560 000 työpaikkaan vuoteen 2050 mennessä.

Rakentamistilaa uusille asukkaille ja yrityksille tarvitaan siis huomattavasti nykyistä enemmän. Kaupunkisuunnittelulautakunnan jo hyväksymässä suunnitelmassa tämä toteutetaan tiivistämällä rakennuskantaa ja muuttamalla Helsingin nykyisten moottoritiemäisten lähestymisväylien reuna-alueet asuinalueiksi. On puhuttu niin kutsutuista kaupunkibulevardeista.

Täydennysrakentaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että asuntojen ikkunoista avautuvat näkymät saattavat muuttua perustavanlaatuisesti ja peruuttamattomasti. Puiston lehvien tai vasta sataneen lumen kristallisoima aamuauringon säteily saattaa vaihtua näkymään naapurin olohuoneeseen, kun puiston päälle rakennetaan kerrostalo.

Hämeenlinnanväylän ympäristössä asunut on tähän saakka saattanut kiinnittää monot siteisiinsä jo kerrostalonsa alaovella ja lähteä Keskuspuistoon sivakoimaan. Mikäli yleiskaavaan merkityt varaukset rakentamiselle päätetään toteuttaa, perhe koirineen joutuu tulevaisuudessa kiertelemään muutaman korttelin matkan hiekoitettuja katuja puistoon päästäkseen.

Yleiskaavaan sisältyy myös lukuisia jo riitaisia osayleiskaavoja. Kaupunkilaiset ja erilaiset instituutiot ovat tehneet asiassa lukuisia valituksia ja monien alueiden, esimerkiksi juuri Keskuspuiston ja Malmin lentokentän rakentamista vastustavat ovat järjestäneet alueiden suojelemiseksi mielenilmauksia.

Demarien kaupunginhallitusjäsen Osku Pajamäki arvelee, ettei esitys mene aivan heittämällä läpi. Läpimenoa valtuuston kolmanneksi suurimman poliittisen ryhmän puheenjohtaja kuitenkin toivoo.

”Meillä on paineita ryhmässä. Mutta jos yksikin kohta esityksessä avataan, se tarkoittaa, että myös jokin seuraava kohta avataan ja niin edelleen. Silloin on vaara, että koko esitys palautetaan”, Pajamäki sanoo.

Palauttaminen tarkoittaa sitä, etteivät poliitikot hyväksy esitystä nykyisellään, vaan he vaativat virkamiehiä valmistelemaan uuden esityksen poliittisten ryhmien uusien vaatimusten pohjalta.

Kipupisteiksi Pajamäki ennakoi muun muassa osayleiskaavassa asuntorakentamiselle merkityn Malmin lentokentän alueen sekä Keskuspuiston rakentamisen Hämeenlinnanväylän ympäristössä.

”Kun Helsingin väestönkasvu on näin voimakasta, on vastuullista tehdä nuo aluevaraukset. Esitystä ei kannata avata millään tavalla. Se [yleiskaavaesitys] on neuvoteltu kaksi kertaa.”

”Osku on varmaankin oikeassa. En pitäisi siitä, että kaava palautettaisiin. Palautus siirtäisi päätöksenteon hamaan tulevaisuuteen”, Otso Kivekäs (vihr) toteaa.

Kivekäs on kaupunginvaltuuston toiseksi suurimman ryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallitusjäsen. Hänen mielestään yleiskaavaehdotus on kokonaisuutena ”todella hyvä”.

”Yksittäisiä kipupisteitä on, joista Keskuspuisto on tärkein”, hän sanoo.

Kivekäs muistuttaa, että kaavoja hyvin harvoin enää muutetaan kaupunginhallituksessa tai valtuustossa. Ne joko hyväksytään tai palautetaan uuteen valmisteluun. Muuttamisessa on iso riski, sillä jos mitkä, juuri kaavat poikivat hallintotapaan liittyviä valituksia.

”Kaikki kipupisteethän eivät ole yleiskaavatasoisia. Yleiskaava kannattaa hyväksyä, voimme sitten sen päälle tehdä yksityiskohtaisempia jatkovalmisteluohjeita. Esimerkiksi Keskuspuisto on asemakaavakysymys”, Kivekäs muistutti sunnuntaina.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki (kok) arvelee, että esitys yleiskaavaksi jää pöydälle ”aika pitkäksi aikaa”.

”Ei noin iso asia mene vain heittämällä läpi. Kaikkien puolueiden sisällä on varmasti ristiriitoja, myös kokoomuksessa. Kipupisteitä ovat esimerkiksi Keskuspuisto, Malmi, bulevardisointi . . .” Rauhamäki luettelee.

Yleiskaavaehdotuksen yksi keskeisiä lähtökohtia on se, että väestöltään nopeasti kasvavassa tulevassa Helsingissä ihmisten liikkuminen perustuu tiheään raideliikenteen verkostoon.

”Jotkut epäilevät koko väestönkasvun aika reipasta ennustetta. Yksittäisiä mielipiteitä on muun muassa bulevardisoinnista, mutta kyllä perusvire ryhmässä on positiivinen”, Rauhamäki sanoi sunnuntaina.

”Lähden siitä, että kyllä päätös pitää tämän vuoden puolella tehdä sen mukaan, mitä aiemmin on lautakunnassa päätetty. Sen takiahan meidät on valittu luottamustehtävään, että me pystymme päätöksiä tekemään.”

Valtuuston neljänneksi suurin ryhmä on vasemmistoliitto. Ryhmäjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Veronika Honkasalo kertoo, ettei puolue hyväksy yleiskaavaehdotusta nykyisellään.

”Me ei hyväksytä Keskuspuiston kaventamista, lähinnä juuri Hämeenlinnanväylän suunnalta”, Honkasalo sanoo.

Muiksi kipupisteiksi hän mainitsee muun muassa Pirkkolan alueen, Maunulan ja Tuomarinkylän.

Honkasalon näkemys on, että ”nythän neuvottelut vasta alkavat kunnolla”. Hän ei myöskään hyväksy maankäytöstä ja rakentamisesta vastaavan apulaiskaupunginjohtajan Anni Sinnemäen (vihr) ja kaupunkisuunnitteluviraston esittämää näkemystä, ettei esitykseen enää tässä vaiheessa voida tehdä olennaisia muutoksia ilman, että se pitää asettaa uudelleen julkisesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi.

”Mielestäni se on [ryhmien välisissä] neuvotteluissa poliittisesti päätettävissä, onko esimerkiksi Keskuspuiston kaventaminen Hämeenlinnanväylän kohdalla olennainen muutos”, Honkasalo sanoo.