Porvoosta Helsinkiin kolmella eurolla – halpabussiyhtiö Onnibus rynnii Helsingin seudun työmatkaliikenteeseen

Työmatkat bussilla Uudenmaan kehyskunnista Helsinkiin voivat vastedes onnistua jopa puoleen hintaan nykyiseen verrattuna. Halpabussiyhtiö Onnibus on alkanut tosissaan miettiä uutta aluevaltausta pitkänmatkanvuoroista Uudenmaan työmatkaliikenteeseen.

Ensimmäisinä vuorot voisivat alkaa Lohjalta, Nummelasta, Klaukkalasta ja Nurmijärveltä. Päätöksiä on määrä tehdä kuluvan syksyn jälkeen.

”Nuo paikat ovat sellaisia, joissa latu on aika lailla vapaa, koska ne eivät kuulu Helsingin seudun liikenteen alueeseen”, sanoo Onnibus.comin toimitusjohtaja Lauri Helke.

Helke viittaa siihen, että Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueen eli Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen ja Sipoon joukkoliikenne on erikseen kilpailutettu, eikä Onnibus voi helposti vallata kyseisen alueen työmatkaliikennettä.

Onnibusin aikeista aloittaa työmatkaliikenne Lohjalta ja Nummelasta kertoi ensin Länsi-Uusimaa-lehti.

Onnibusin tulo kehyskuntiin laskisi työmatkaliikenteen lipunhintoja vähintään kolmanneksen, Helke arvioi. Hinnat voisivat hänen mukaansa jopa puolittua.

Onnibusin markkinataktiikka perustuu siihen, että lipunhinnat ovat niin paljon kilpailijaa edullisemmat, että Onnibus pystyy houkuttelemaan vuoroilleen huomattavasti enemmän matkustajia kuin sen kilpailijoiden vastaavilla bussivuoroilla.

”Yksi motivaatio ajaa paikallisliikennettä on se, että meidän ruuhkahuippumme on kesäisin ja viikonloppuisin. Näin saisimme kuljettajat töihin myös talvella ja tiistaisin”, Helke vertaa.

Paraikaa halpabussiyhtiö tutkii uuden toimintamallinsa toimivuutta Helsingin ja Porvoon välisessä työmatkaliikenteessä.

”Työmatkaliikenne Uudellamaalla on meille realistista, mutta sitä on ensin järkevää tutkia tätä ensin Porvoossa”, Helke sanoo.

Syyskuun puolivälistä alkaen Porvoon välin kertalippu on maksanut halvimmillaan kolmesta viiteen euroa. Päivälippu on yhdeksän euroa, viikkolippu 40 euroa ja kuukausilippu 130 euroa. Onnibus on päättänyt, että kilpailijan eli Porvoon liikenteen liput käyvät sen busseissa kuun loppuun asti.

Porvoon liikenteen kertalippu maksaa nyt Helsinkiin yhdeksän euroa ja kuukausikortti noin 200 euroa.

Päätöksiä uusien työmatkalinjojen avaamisesta on odotettavissa kuluvan syksyn jälkeen.

Porvoon malli on niin kiinnostava, että yhtiöllä on maanantaina hallituksen kokous, johon osallistuu Helkeen mukaan myös Onnibus-yhtiön taustalla vaikuttava skotlantilainen miljardööri Brian Souter.

”Hiomme konseptia Porvoossa asiakaspalautteen perusteella. Nyt on esimerkiksi tullut tietoa, etteivät sairaaloissa työskentelevät ihmiset ehdi töihin aamun ensimmäisellä vuorolla”, Helke sanoo.

Ensimmäinen vuoro Porvoosta Helsinkiin lähtee nyt aamulla kello 6.15.

Uudet vuorot kulkisivat Helsinkiin Uudenmaan kunnista, jotka eivät ole radanvarressa. Kehyskunnat ovat aluetta, joihin on jo nyt tiheää bussiliikennettä ja paljon matkustajia.

Alueella on nyt voimassa liikennöintisopimuksia Onnibusin kilpailijoiden kanssa. Se ei kuitenkaan estä Onnibusia aloittamasta markkinaehtoista työmatkaliikennettä.

Uudenmaan bussiliikenteen lupia säätelee Ely-keskus. Joukkoliikenteen projektipäällikkö Satu Hyvärinen kertoo, ettei lupaviranomaisilla ole syytä estää Onnibusin tuloa työmatkaliikenteeseen. Kunhan ehdot täyttyvät.

”Porvoossa liikenne oli jo muutenkin markkinaehtoista. Esimerkiksi Lohjalla, Nummelassa ja Nurmijärvellä on vanhoja sopimuksia muiden yhtiöiden kanssa, mutta ne umpeutuvat, eikä viranomaisten ole järkevää ostaa liikennettä, jos se toimii markkinaehtoisesti”, Hyvärinen sanoo.

Esimerkiksi HSL on kuitenkin vastustanut tiukasti uusien liikennöitsijöiden tuloa alueelleen, koska bussivuorot sen alueella perustuvat kilpailutettuihin ostosopimuksiin.

Onnibusin kohdalla on Helsingin ja Tampereen välisessä liikenteessä käytetty ”vartin sääntöä”. Se tarkoittaa, että Onnibusin vuorot saavat lähteä liikkeelle 15 minuuttia kilpailjan vuoron jälkeen.

Samankaltainen sääntö olisi Hyvärisen mukaan mahdollisesti sovellettavissa Uudellamaalla.

”On hienoa, että joukkoliikenteen hinnat laskevat ja markkinat hyvässä lykyssä kasvavat”, Hyvärinen sanoo.

Yksi kommervenkki Onnibusin työmatkaliikenteessä tosin hankaloittaa työmatkaliikennettä. Tähän asti Onnibusin lippuja on saanut ostettua vain netistä.

Yhtiö on kehittänyt ratkaisua tähän. Se kokeilee Porvoon liikenteessä nyt mobiilisovellusta, jonka kautta työmatkalainen saisi ostettua lipun. Mobiilisovelluksen kautta liput ovat yleensä netistä ostettuja edullisempia.