Vallisaaren kesä oli jättimenestys – ensi kesäksi on luvassa lisää lauttavuoroja

Nyt on aihetta kiittää kaikkia: suureen suosioon kuluneena kesänä nousseen Vallisaaren retkeilijät ovat olleet mallikelpoista väkeä. Ilkivaltaa ei tehty, eikä saari juurikaan roskaantunut ja retkeilijät käyttäytyivät suorastaan kauniisti.

Helsingin edustalla oleva Vallisaari oli kuluneena kesänä ensimmäistä kertaa auki retkeilijöille ja vesibussiliikenteelle. Toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin kestäneen vesibussiliikennekauden aikana Vallisaaressa kävi noin 90 000 ihmistä.

Luku oli saaresta vastaavan Metsähallituksen odotusten mukainen.

”Aloitimme varovasti, mutta saari kestää enemmänkin kävijöitä. Kyse ei ole holtittomasta lisäyksestä vaan arviosta kuluneen kesän perusteella”, sanoo Metsähallituksen erikoissuunnittelija Minttu Perttula.

Ensi kesäksi Metsähallitus on rakentamassa uusia reittejä kahteen kohtaan saarella. Kävijät ovat poikenneet reitiltä Vallisaaressa olevan lammen ympäristössä ja Suomenlinnaa lähimpänä olevien rantakallioiden kohdalla.

”Ymmärrämme ihmisten halun nähdä lampea lähempää ja tähyillä merelle. Rakennamme reitit, jotta lisäkuluminen vältetään”, Perttula sanoo.

Kuluneet paikat näkyvät tässä kartassa:

Kävijöiden mallikelpoisuudesta on nyt vireillä palkinto ensi kesäksi. Metsähallitus on aikeissa lisätä vesibussiliikennettä vastaamaan kysyntää. Se tarkoittaa, että ensi kesänä tuskin tarvitsee luikerrella pitkäksi venyvässä vesibussijonossa Helsingin kauppatorilla.

”Vallisaari on osoittautunut yleisömenestykseksi. Kysyntä ja saatu palaute on sellaista, että siihen on vastattava, mutta uusia sopimuksia ei vielä ole”, Perttula sanoo.

Helsingin seudun saarista olisi Metsähallituksen Perttulan mukaan mahdollista kehittää retkeilykokonaisuutta. Hän kannustaa vesibussiliikennettä harjoittavia yrittäjiä luomaan reittejä, joissa pääsisi saaresta toiseen.

Vallisaareen liikennöi kuluneena kesänä myös Vekaline-yhtiö Espoon Haukilahdesta. Ensi kesänä Metsähallitus haluaa jatkaa ja mahdollisesti lisätä vuoroja sekä Helsingin kauppatorilta ja Hakaniemestä liikennöivän JT-Linen että Vekalinen kanssa.

”Neuvottelemme tietenkin nykyisten toimijoiden kanssa, mutta Vallisaaressa on kaksi laituria eikä yksinoikeutta ole annettu kenellekään”, Perttula sanoo.

Vahvaa palautetta on tullut Vallisaaren kahvilatarjonnasta. Kävijät ovat toivoneet lisää ruokapisteitä, halukkaita tulijoitakin olisi. Metsähallitus on aikeissa monipuolistaa kahvilapalveluita.

”Kyselyitä on ollut jätskikärryistä isoihin toimijoihin. Luvat edellyttävät vesihuoltoa, mikä on Vallisaaressa keskeinen asia, mikä on järjestettävä”, Perttula sanoo.

Ensi toukokuuhun asti Vallisaaressa voi käydä omin venein. Saari on auki, eikä visiitistä rahasteta talvikauden aikana.