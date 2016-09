Raju tuhopoltto Vantaalla paljastui luultua vaarallisemmaksi: viisi bussinkuljettajaa pelastui täpärästi

Vantaan Itä-Hakkilassa kesäkuussa roihunnut bussipalo on osoittautunut luultua vaarallisemmaksi. Pohjolan Matkan linja-autovarikolla tuhoutui kokonaan tai osittain kymmenkunta autoa – ja alle parinkymmenen metrin päässä lähimmästä palaneesta bussista oli lepäämässä viisi kuljettajaa.

He havahtuivat ajoissa ja pääsivät turvaan. Törkeän tuhotyön tai vahingonteon selvittämiseksi on kuitenkin nyt tarjolla ”huomattava vinkkipalkkio”, ilmoitti keskusrikospoliisi (krp) tiistaina.

”Paikalla on ollut viisi kuljettajaa, eikä tässä ole pelkästä materiasta kyse vaan olisi voinut käydä toisin kuljettajien osalta. Vihjepalkkio on paikallaan myös, koska vahingot ovat mittavat”, sanoo krp:n rikoskomisario Kimmo Huhta-aho.

Tuoreeltaan tuhopolttajaksi ilmoittautui radikaali eläinaktivistiryhmä EVR. Sen mukaan isku oli vastalause sille, että Pohjolan Matka on tehnyt pitkäaikaista yhteistyötä myös Vantaalla toimivan turkisyrityksen Saga Fursin kanssa.

Teon aikaan oli menossa yksi vuoden turkishuutokaupoista.

”Tekijöille on saattanut tulla yllätyksenä palon laajuus ja rajuus. Tässä on ollut myös ihmisiä vaarassa, ja palo on ollut tosi kuuma ja iso”, Hihta-aho sanoo.

Krp ei ole saanut tuhopolton tutkintaa valmiiksi. Vantaan bussipalon tekotavassa on kuitenkin piirteitä, joiden perusteella krp luottaa siihen, että tekijät voivat olla EVR-eläinaktivistiryhmästä.

Puolenyön jälkeen 10. kesäkuuta hätäkeskus sai ilmoituksen palavista linja-autoista Itä-Hakkilan varikolla. Samaan aikaan viisi Pohjolan Matkan kuljettajaa oli aikeissa levähtää varikon taukotiloissa.

Taukotilan kattoon oli lentänyt palavaa materiaalia, joka oli ehtinyt tehdä kattoon reikiä. Koko rakennuksen roihahtaminen liekkeihin ei Huhta-ahon mukaan ole kaukainen ajatus.

”Onneksi kuljettajat ovat havahtuneet itse. Oltiin siinä vaiheessa yötä, etteivät he olleet sikeässä unessa. Alkuperäisen hälytyksen teki kuitenkin sivullinen ohikulkija”, Huhta-aho sanoo.

Aineelliset vahingot bussipalosta ovat arviolta yli miljoona euroa.

Vihjeet Vantaan bussipalosta voi ilmoittaa sähköpostitse rikosvihje.krp@poliisi.fi tai numeroon 029 5418 622. Virka-ajan ulkopuolella numerossa on nauhoittava automaattivastaaja.

Poliisi

Poliisi

Poliisi