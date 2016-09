Kaksi Malmin sairaalan työntekijää pahoinpiteli potilaita – irtisanottiin kaikessa hiljaisuudessa, valvontaviranomaiselle ei kerrottu

Helsinkiläisen Malmin sairaalan päivystyksen kaksi eri työntekijää on pahoinpidellyt potilaita, ja tapahtumien jälkeen heidän työsuhteensa on kaikessa hiljaisuudessa päätetty.

HS:n tietojen mukaan kahden työntekijän taholta potilaisiin kohdistuvat pahoinpitelyt ovat tapahtuneet viimeisen puolentoista vuoden sisällä.

Toisessa tapauksessa osallisena oli lähihoitaja, joka HS:n tietojen mukaan olisi lyönyt potilasta. Toisessa tapauksessa potilasta vahingoitti sairaanhoitaja.

Päivystystoimintojen johtajalääkäri Mia Laiho vahvistaa, että Malmin sairaalan päivystyksen kaksi eri työntekijää on irtisanottu tapausten johdosta.

”On uhattu... on käyty käsiksi asiakkaaseen”, Laiho kertoo.

”Helsingin kaupungin linja asiakkaan fyysiseen koskemattomuuteen on ehdoton. Siksi pienikin tällainen rike johtaa käytännössä irtisanomisprosessiin”, Laiho sanoo.

”Ollaan otettu tässä erittäin tiukka linja, jos vähänkään raja ylittyy potilastyössä ja tulee pienintäkään asiakkaaseen tulevaa fyysistä koskemista, mikä ei ole hoitotoimeen liittyvää, niin näihin työohjauksellisiin toimenpiteisiin välittömästi ryhdytään.”

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ei ollut ennen Helsingin Sanomien yhteydenottoa tietoinen Malmin sairaalan työntekijöiden tekemistä pahoinpitelyistä, vaan kuuli asiasta HS:ltä.

Valvirasta oltiin HS:n yhteydenoton jälkeen yhteydessä Malmin sairaalaan, josta vahvistettiin myös Valviralle työntekijöiden tekemät pahoinpitelyt ja heidän sen jälkeiset irtisanomiset.

Valvira muistuttaa, että viranomaisten olisi hyvä saada tieto asiattomasti käyttäytyneestä henkilökunnasta.

”Jos ja kun epäily tulee, että on työntekijöitä, jotka ovat pahoinpidelleet ja siis muodostavat potilasturvallisuusriskin, niin Valviran tulisi tarkistaa, onko omavalvonnalla pyritty puuttumaan tähän tilanteeseen ja jos ei ole, niin mikä näiden henkilöiden tilanne on nyt: ovatko he mahdollisesti jossain muualla töissä ja onko riskinä, että potilasturvallisuus vaarantuu sitten siellä”, sanoo lakimies Milla Wartiovaara Valvirasta.

”Harkitsemme, otetaanko asia vireille ja mikä näiden henkilöiden tilanne on nyt ja onko Valviran syytä ryhtyä toimenpiteisiin”, Wartiovaara sanoo.

Miksi tapauksista ei ole ilmoitettu Valviralle, päivystystoimintojen johtajalääkäri Mia Laiho?

”Tapaukset on sisäisesti käyty läpi ja ollaan tultu siihen lopputulokseen, että ilmoituskynnys Valviralle ei ole ylittynyt”, Laiho sanoo.

Millä perusteella?

”Kokonaistilanne arvioituna on päädytty siihen, ettei Valviralle ilmoitusta tehty.”

Jos tällainen henkilö irtisanotaan ja hän menee muualle töihin, miten valvova viranomainen voi valvoa, jos ei saa tietoa asiasta?

”On arvioitu, että näistä henkilöistä ei ole sellaista riskiä jatkon kannalta, että se kynnys ilmoittaa Valviralle olisi ylittynyt. Ilman muuta olisimme ilmoittaneet Valviralle, mikäli meillä olisi vähänkään epäilyä siitä, että nämä henkilöt olisivat vaarallisia tai haitaksi potilaille. Tässä työyhteisössä heidän jatkamisensa ei ole ollut mahdollista huomioiden tämä aiempi käyttätyminen.”

Potilaiden kokemukset terveydenhuollossa nousivat keskusteluun, kun potilaana ollut lääkäri järkyttyi hoitohenkilökunnan käytöksestä käynnillään Malmin sairaalassa ja kertoi siitä mielipidekirjoituksessa 14. syyskuuta. HS uutisoi tapauksesta ja sai sen jälkeen runsaasti yhteydenottoja lukijoilta.