Mielenosoitus marssii lauantaina poliittista väkivaltaa vastaan – Kansalaistorin tapahtumaan on ilmoittautunut jo yli 5 000 ihmistä

Helsingin Kansalaistorilla järjestetään lauantaina mielenosoitus rasismia, fasismia ja poliittista väkivaltaa vastaan.

Mielenosoituksen taustalla ovat Asema-aukion tapahtumat, missä uusnatsien mielenosoituksessa mukana olleen miehen epäillään pahoinpidelleen ohikulkijan. Ohikulkija kuoli myöhemmin sairaalassa, poliisin epäilyn mukaan pahoinpitelyn seurauksena.

Rasismia, fasismia ja poliittista väkivaltaa vastustavaan mielenosoitukseen on yhden yön ja aamun aikana ilmoittautunut mukaan yli 5 000 ihmistä. Tapahtumaan on kutsuttu mukaan 45 000 osallistujaa Facebook-kutsulla.

”Kutsumme kaikkia toimimaan yhdessä sen puolesta, että kukaan ei joutuisi pelkäämään natsien väkivaltaa”, Facebookissa leviävässä viestissä sanotaan. ”Järjestäytyneelle rasismille ei ole Suomessa tilaa!”

Mielenosoituksen on tarkoitus koota yhteen mahdollisimman suuri määrä ihmisiä.

”Odotamme, että sinne tulee aivan tavallisia Suomessa asuvia ihmisiä, joille tämä viesti on hyvin itsestäänselvä ja joille on selvää, että me Suomessa haluamme vastustaa rasismia, fasismia ja poliittista väkivaltaa”, ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila sanoo. Ihmisoikeusliitto on yksi tapahtumaa järjestävistä kansalaisjärjestöistä.

Kutsussa vaaditaan pääministeriä Juha Sipilää ja sisäministeriä Paula Risikkoa puuttumaan väkivaltaan ja ottavan rasismin tosissaan. Mattilan mukaan toivotunlaista viestiä ei ole päättäjiltä vielä tullut.

”Sellaista selvää, yksiselitteisen tuomitsevaa viestiä ei ole päättäjiltä tullut. Sen sijaan on tullut enemmän kannanottoja, joissa jopa flirttaillaan rasismin kanssa.”

Mielenosoituksen tarkoituksena on vaatia päättäjiltä selviä tekoja ja kannanottoja, missä tuomitaan rasistinen väkivalta ilman selittelyjä, Mattila sanoo.

”Päättäjät eivät ole kyenneet luomaan turvallisuuden tunnetta eikä sellaista tunnetta, että tällaiset teot eivät ole hyväksyttyjä vaan ihmisoikeuksien vastaisia.”

Mattilan mukaan rasistisiin järjestöihin ja myös viharikoksiin pitäisi puuttua tiukemmin nykyisen lainsäädännön puitteissa sekä lainsäädäntöä uudistamalla.

”Nyt näyttää siltä, että vihamotiivi hukkuu usein tutkinnan tai muun oikeusprosessin aikana, eikä vihamotiivia saada näkyväksi.”

Peli poikki -mielenosoitus järjestetään lauantaina 24. päivä syyskuuta kello 12.00 alkaen. Tapahtuma alkaa Kansalaistorilla, mistä kulkue marssii Senaatintorille.