Ilkivalta kypsytti Hesburger-yrittäjän Hakaniemessä – poisti vessasta peilit, saippuan, roskikset ja käsipyyhkeet

Hakaniemen Hesburger-ravintolan käymälätilojen seinällä on yllättävä viesti ravintolan asiakkaille. Viestissä pahoitellaan, ettei käymälästä löydy lainkaan peiliä, käsisaippuaa, roskakoreja tai käsipyyhkeitä.

Syy viestiin ja näiden perustarvikkeiden puuttumiseen on ilkivalta, Hakaniemen Hesburgerista kerrotaan.

Käymälöiden sisustus poistettiin, sillä se alkoi olla vaarallinen henkilökunnalle ja asiakkaille. Viestin mukaan ”erikoisistakin piiloista löytyi välineitä”. Ravintolasta täsmennetään, että käsipaperitelineistä saattoi pudota paperia tavoittelevan kädelle lääkeruisku. Näin kävikin monta kertaa. Käsipaperitelineet oli siitä syystä pakko poistaa.

Ilkivalta ei ole kokonaan loppunut, vaikka vessojen irtaimisto onkin poistettu. Ovien, vessanpönttöjen ja vessanpöntön kansien tuhoamista tapahtuu edelleen.

Vahinkojen korjaaminen ja siivoaminen on tullut kalliiksi. Esimerkiksi peilejä on ravintolassa uusittu 23 vuodessa, saippua-annostelijoita yli 100, rahaa on kulunut siivouksiin satoja euroja. Nyt asiakkaita kehotetaan pyytämään piirtämistä varten paperia kassalta.

”Jos mielesi tekee kovasti piirtää tai kirjoittaa jotain, pyydämme, että tulet rohkeasti kertomaan siitä kassalle”, vessaan laitetussa viestissä kehotetaan.

Kuva viestistä on levinnyt viime päivinä viestipalvelu Twitterissä: